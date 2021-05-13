重提當年霸王硬上芒事件 Mango王秀琳再爆男主角有6次非禮前科
撰文：東方新地 圖片：東方新地圖片、Mango微博圖片、尹天照微博圖片、《恐佈在線》影片截圖
Mango要為自己平反
Mango被邀請上潘紹聰個節目《恐怖在線》本來是講有關靈異事件，最後卻演變為自己大平反，對於當年曾捲入「霸王硬上芒」事件，Mango事後被指造新聞博上位，她在節目中說：「我都唔會怪人，好多以前新聞誤會我人格，而我冇機會去解釋、平反，加上以前唔夠膽去講，就算係事實，但公司都想我講少句，等大家淡忘件事。但其實唔係咁囉，我離開咗都係咁，到你死嗰刻都係帶住呢樣嘢去死。」
Mango被網民咬住唔放
Mango在節目中被不少網民咬住唔放，留言話佢當年屈某男星非禮，Mango表示有時睇到鬧自己的留言會睇到喊，即使信了佛，仍難以放下，她還在節目中爆料說：「啲人話我冤枉某某人非禮我單新聞，講真當時自己戇居，公司幫我開記者會我只識喺度喊，唔識去解釋，因為好驚，一個女仔二十出頭，唔會生安白造，咁冇面嘅嘢。」
Mango自怪當年唔識處理
Mango在節目中憶述當時情況：「當日係開鬼門關嘅日子，我喺清水灣亞視間廠拍嘢，平時劉以達同佢老婆好錫我，每次都會車我返屋企。但嗰日冇佢戲份，但嗰位演員，唔想開名，走埋嚟話收工一齊去食飯，就一齊去食消夜，嗰次係我第一次接觸呢位『男主角』。食完飯佢話住將軍澳，順路兜埋我，就成個人好快咁擒上我身上，唔係誇張，唔好話發毒誓，總之我唔會講大話，我係要求佢放我走，佢好大力壓落嚟，我係咁喊，求佢放我走，真係喊到唔敢返屋企，只搵一位好姊妹講，之後又返公司繼續開工，點知位『男主角』當冇事發生，我嗰刻真係好想殺咗佢！」
Mango再爆男主角係慣犯
對於被質疑事發時為何不即時去報警，Mango說：「我驚吖嘛。但後來我又覺得係喎，點解唔報警，我咪去囉，好似係藍田差館，太耐唔記得，但當時一位madam錄口供，話嗰個人喺佢哋差館有6次非禮人嘅紀錄，我真係發誓我冇講大話，但以前冇咁多天眼，衫都洗埋啦！我成日畀人去鬧去話，我已經好慘，當時細個發生呢啲事俾人話我屈佢，好慘。」而潘紹聰打圓場說：「人比鬼更加恐怖，放下啦！」
男主角反指Mango造新聞
翻查當年的新聞，Mango參與過亞視《我和殭屍有個約會3永恆國度》，04年8月她聲稱遭同劇對手非禮，指對方於駕車送她回家途中，強行拖手、強吻，甚至想伸手入其衫內，四十五分鐘後她才成功逃脫。嫌疑人尹天照表示樂意與Mango當面對質，Mango最終報警，尹天照公開否認非禮她，更雙手發誓表示自己清白，直斥對方想借他提高知名度。雙方各執一詞，引發不少爭議，後來警方表示不予起訢，事件告一段落。