重提當年霸王硬上芒事件 Mango王秀琳再爆男主角有6次非禮前科

近年已淡出娛樂圈的Mango王秀琳，上「鬼王」潘紹聰的網上節目做嘉賓，估唔到冇公開露面咁多年，網民仲好記得佢，不停留言指摘Mango拜金和屈某男星非禮等，Mango當場扯火唔順氣，自爆當年遭非禮後要啞忍的內幕，以及一個從未公開的驚天秘密……

撰文：東方新地 圖片：東方新地圖片、Mango微博圖片、尹天照微博圖片、《恐佈在線》影片截圖