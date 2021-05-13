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重提當年霸王硬上芒事件 Mango王秀琳再爆男主角有6次非禮前科

東方新地 - 娛聞

近年已淡出娛樂圈的Mango王秀琳，上「鬼王」潘紹聰的網上節目做嘉賓，估唔到冇公開露面咁多年，網民仲好記得佢，不停留言指摘Mango拜金和屈某男星非禮等，Mango當場扯火唔順氣，自爆當年遭非禮後要啞忍的內幕，以及一個從未公開的驚天秘密……
撰文：東方新地 圖片：東方新地圖片、Mango微博圖片、尹天照微博圖片、《恐佈在線》影片截圖

Mango
近年淡出娛樂圈的Mango，上鬼王潘紹聰的網上節目做嘉賓。
Mango
Mango於01年出道，黎明同郭富城都同佢傳過緋聞，黎明更寫過歌畀佢，歌名叫《24小時》，當年Mango好出位，負面新聞不絕。

Mango要為自己平反

Mango被邀請上潘紹聰個節目《恐怖在線》本來是講有關靈異事件，最後卻演變為自己大平反，對於當年曾捲入「霸王硬上芒」事件，Mango事後被指造新聞博上位，她在節目中說：「我都唔會怪人，好多以前新聞誤會我人格，而我冇機會去解釋、平反，加上以前唔夠膽去講，就算係事實，但公司都想我講少句，等大家淡忘件事。但其實唔係咁囉，我離開咗都係咁，到你死嗰刻都係帶住呢樣嘢去死。」

Mango
非禮事件發生於04，Mango當年被經理人安排召開記者會，喊晒講述事件經過。
Mango
發生非禮事件後，Mango形象亦大受影響，她更被封過期芒、霸王芒。

Mango被網民咬住唔放

Mango在節目中被不少網民咬住唔放，留言話佢當年屈某男星非禮，Mango表示有時睇到鬧自己的留言會睇到喊，即使信了佛，仍難以放下，她還在節目中爆料說：「啲人話我冤枉某某人非禮我單新聞，講真當時自己戇居，公司幫我開記者會我只識喺度喊，唔識去解釋，因為好驚，一個女仔二十出頭，唔會生安白造，咁冇面嘅嘢。」

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Mango星途麻麻，不過緋聞、戀情就未停過，被指專交富二代男友一心釣金龜，又突然變得富貴，斥過千萬開食店，財來自有方。
Mango
Mango被指當年為上位屈人非禮造新聞。
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網民普通對Mango的印象都好差。
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大家都覺得Mango未紅過。
Mango
有網民直指Mango當年是夜場常客。

Mango自怪當年唔識處理

Mango在節目中憶述當時情況：「當日係開鬼門關嘅日子，我喺清水灣亞視間廠拍嘢，平時劉以達同佢老婆好錫我，每次都會車我返屋企。但嗰日冇佢戲份，但嗰位演員，唔想開名，走埋嚟話收工一齊去食飯，就一齊去食消夜，嗰次係我第一次接觸呢位『男主角』。食完飯佢話住將軍澳，順路兜埋我，就成個人好快咁擒上我身上，唔係誇張，唔好話發毒誓，總之我唔會講大話，我係要求佢放我走，佢好大力壓落嚟，我係咁喊，求佢放我走，真係喊到唔敢返屋企，只搵一位好姊妹講，之後又返公司繼續開工，點知位『男主角』當冇事發生，我嗰刻真係好想殺咗佢！」

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當年Mango打扮好進擊。
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Mango經常被影到蒲夜店。

Mango再爆男主角係慣犯

對於被質疑事發時為何不即時去報警，Mango說：「我驚吖嘛。但後來我又覺得係喎，點解唔報警，我咪去囉，好似係藍田差館，太耐唔記得，但當時一位madam錄口供，話嗰個人喺佢哋差館有6次非禮人嘅紀錄，我真係發誓我冇講大話，但以前冇咁多天眼，衫都洗埋啦！我成日畀人去鬧去話，我已經好慘，當時細個發生呢啲事俾人話我屈佢，好慘。」而潘紹聰打圓場說：「人比鬼更加恐怖，放下啦！」

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當年被捲入事件中的尹天照，曾與Mango合作拍劇。
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據知當年萬綺雯公開力撐拍檔尹天照。
Mango
網民對當年的事件議論紛紛。
Mango
當年尹天照的回應都幾好笑。

男主角反指Mango造新聞

翻查當年的新聞，Mango參與過亞視《我和殭屍有個約會3永恆國度》，04年8月她聲稱遭同劇對手非禮，指對方於駕車送她回家途中，強行拖手、強吻，甚至想伸手入其衫內，四十五分鐘後她才成功逃脫。嫌疑人尹天照表示樂意與Mango當面對質，Mango最終報警，尹天照公開否認非禮她，更雙手發誓表示自己清白，直斥對方想借他提高知名度。雙方各執一詞，引發不少爭議，後來警方表示不予起訢，事件告一段落。

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尹天照指只載了Mango從片廠到吃飯的地方，一段很短的路程，並與同劇演員陳寶轅的車非常接近。事後尹天照曾被帶返警署問話，一度令他形象盡毀。
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尹天照近年專注在內地發展，信主後的他亦表示因宗教問題不會再拍《殭屍》系列。

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