方力申女友Maple Yip背景大起底 來頭猛料曾拍住姜濤拍廣告 韓國選秀拎埋獎

43歲方力申早前大方承認撻着葉萱（Maple），雖然Maple Yip曾經捲入邪教風波，但係方力申就發揮廿四孝男友本色，堅稱會爭取陪女友去韓國出庭，認真唔話得！Maple Yip長相似足韓妹，生得靚女就毋庸置疑，但原來佢除咗係藝術家，以前曾經短暫擔任模特兒，仲同人氣男神姜濤拍過廣告，來頭唔細…