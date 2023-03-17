方力申女友Maple Yip背景大起底 來頭猛料曾拍住姜濤拍廣告 韓國選秀拎埋獎
Maple Yip曾短暫加入香港娛圈 接廣告拍住姜濤
葉萱曾經短暫加入香港娛樂圈，仲係做緊Model嗰陣已經拍住姜濤，參加匯豐銀行廣告拍攝，雖然唔係廣告女主角，但已經擁大頭特寫，而其他人就無這個待遇啦，認真唔惹少！早在2019年葉萱曾經拍住鄧梓峰，接拍保險廣告，睇嚟經驗都有返咁上下！
一度「踩過界」轉型做網紅
雖然Maple Yip靚爆鏡，有得同人氣男神姜濤拍廣告，但2020年就不幸遇上車禍，斷咗腳骨！經過休養之後，Maple Yip淡出香港娛樂圈同朋友轉型做YouTuber，挑戰網紅之路！
Maple Yip感意興闌珊 一度回韓選秀
有消息指Maple Yip對香港娛圈感到意興闌珊，認為自己不適合逗留發展，於是決定重返韓國，並在2022年參加了韓選秀比賽，並獲得「最優秀賞」！
Maple Yip精通多國語言、顏值內在兼備
方力申與鄧麗欣甩拖五年來，感情生活備受關注，忽傳有新戀情，有指新歡Maple Yip是一位藝術家，樣貌清純出眾，被網民稱為「氣質版馮盈盈」，極有明星相的她在社交平台上有不少她的畫作，網上畫廊全是充滿個性的素描作品，而方力申爸爸方毓仁開設畫廊超過40年，小方亦有收藏畫作的習慣，看來二人因藝術而有共同興趣從而擦出愛火花，Maple亦精通中、英、韓語等多國語言。
Maple Yip於去年三月在記者會上親述誤墮邪教騙網過程。（影片來源：冰氣球）
Maple Yip疑為邪教受害者 淚流滿面現身節目訴苦
早前有網民發現方力申女友Maple Yip疑為邪教組織受害者。網民指Netflix《以神之名：信仰的背叛》預告片中的女主角「葉萱」，跟方力申的新歡Maple Yip十分相似，該紀錄片是講述邪教組織，首個單元是以韓國攝理教為主題，預告片中的前教徒葉萱指為了揭發真相，勇敢站出來，不希望再有人像她一樣受傷害。
受害人Maple Yip控訴遭教主性侵
2022年3月中，南韓一個反邪教組織舉行記招，當中有一名前教徒現身控訴遭攝理教洗腦及性侵，她的名字是「Yip Maple Ying Tung Huen」，有網民指方力申新歡Maple Yip，社交網中文名字是「映彤」同時加上有韓國名字，與該名受害人同名同姓，而且樣貌極為相似。
Maple在記者會上以流利韓語稱來自香港，於94年出世，於2011年時自己還是高中生，因感覺生活空虛，在銅鑼灣被攝理教教徒以問卷方式帶她加入教會，三年後到韓國繼續追隨宗教，並得到教主鄭明析賞識，選為高階教徒「明星」，她指教會中的「明星」不能拍拖、結婚，但與教主關係特殊，而「明星」全都是年輕貌美的女子。Maple在教會中擔任中文翻譯，在教會中生活達十年，享受被教主有貼身活動的機會，令一眾教徒羨慕。她又指2018年開始遭教主鄭明析猥褻及性侵她。
方力申大方認愛直言會陪對方到底Maple前男友「A先生」將出庭作證
今日（4日）方力申在出席活動時，公開回應自己與邪教性侵受害者Maple Yip的緋聞。方力申不但大方承認兩人的戀情，並且表示女友曾經因為性侵事件被公開而一度提出分手，但是兩人太深愛對方，所以決定繼續發展戀情。對於女朋友將要出發到韓國出庭作證一事，方力申表示自己將會爭取陪同Maple一起到韓國出庭。
27歲Maple前男友「A先生」以證人身分出庭作證，他表示葉萱曾坦承遭鄭明析性侵一事，「A先生」表示，當時受害人已被宗教洗腦，所以覺得很困惑，不知鄭明析是強姦犯還是救世主。
「A先生」表示，當時受害人要和鄭明析作最後告別，由於不知道會發生什麼，所以「A先生」建議她將對話錄下來。葉萱當時因為接種疫苗後發燒，沒想到鄭明析仍硬上將她性侵。「A先生」表示，「受害人記錄兩人發生性行為的對話，她複製並寄給我保管。」最後葉萱錄下1小時37分的錄音檔，透過「A先生」交到警方手上。
提到性侵一事眼濕濕 已經見家長
此外，方力申亦提及到兩人關係發展快速，在認識的第一日開始，Maple就已經向方力申坦白一切，並且在交往一個星期後就見家長，雙方家長亦支持兩人繼續發展。當提到女友Maple過去被性侵一事，方力申都忍唔住眼濕濕，表示女友雖然要繼續看心理醫生，但與平常人無異，只是需要一段時間去平復性侵所帶來的傷害。
常見問題
方力申與女友Maple Yip感情發展迅速？
方力申日前在出席活動時，公開回應自己與邪教性侵受害者Maple Yip的緋聞，不但大方承認戀情，更提及雙方家長⋯⋯詳情請看
方力申女友Maple Yip為何加入了邪教？
Maple Yip曾經在2022年3月現身南韓一個反邪教組織舉行記招，當中她提到於2011年時自己還是高中生，因感覺生活空虛，在銅鑼灣被攝理教教徒⋯⋯詳情請看
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