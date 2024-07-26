Marf睇戲「倒米留言」釀公關災難 網民意見大不同：唔係咩都可以亂講
廣告
今個夏天，由華納兄弟和環球影業聯合出品的大片《龍捲風》於上週三在香港首映，該片在美國的首週票房也表現出色，收入超過八千萬美元，約合六億二千萬港幣，一舉成為票房冠軍。女團COLLAR的成員Marf（邱彥筒）都有睇，不過佢「觀後感」嘅一句話讓網民嘩然！
Marf睇完戲「倒米」：未必需要在戲院看
昨晚，Marf在她的社交平台Threads上發文，分享了她看完《龍捲風》後的感受：「今日睇咗龍捲風 tai wing 冇介紹錯～Storyline 幾好 不過個人立場覺得未必需要喺戲院睇😌🫢（真嘢放喺呢度）Any肥！！！！！啱啱行返屋企有陣風吹埋嚟都即刻覺得好有feel」。
雖然她認為電影很好看，也認為經理人戴穎的推薦沒有錯，但她的一句「未必需要在戲院看」，仲強調「真嘢放喺呢度」引起了網民和粉絲的熱烈討論，因為Marf作為一名藝人，她的這番言論似乎對電影行業不太友好，於是在網上引起了一番討論。
網民意見大不同 講真話都唔得 VS 唔係咩都可以亂講
對於Marf的言論，有網民表示理解，他們認為觀看電影有多種方式，不一定非要在電影院觀看，也可以購買DVD或在串流平台上觀看，這些都是合法的觀影方式。然而，也有網民對此表示不滿，認為作為藝人的Marf應該支持電影院，他們認為她的言論可能會影響電影的票房。有網民甚至提出建議，希望Marf在發言前能多加思考，以免造成不必要的影響。
事後，有媒體致電去電影公司宣傳部點睇今次事件，對方回覆︰「多謝Marf 買飛入場支持Twisters」
圖片來源：IG@_marifemarife_、Threads@_marifemarife_、《龍捲風》