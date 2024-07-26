Marf睇戲「倒米留言」釀公關災難 網民意見大不同：唔係咩都可以亂講

今個夏天，由華納兄弟和環球影業聯合出品的大片《龍捲風》於上週三在香港首映，該片在美國的首週票房也表現出色，收入超過八千萬美元，約合六億二千萬港幣，一舉成為票房冠軍。女團COLLAR的成員Marf（邱彥筒）都有睇，不過佢「觀後感」嘅一句話讓網民嘩然！

