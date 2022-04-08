Marf邱彥筒常被誤認是菲律賓人　自爆曾遭同學欺凌留陰影

人氣女團COLLAR日前獲陳志雲邀請，作客他的YouTube頻道節目《Stephen．傾》做訪問。向來以問題尖銳見稱的陳志雲，與8位成員輪流盡訴入行心聲及成長的生活點滴。當中人氣王Marf透露原來常常被人誤以為是菲律賓人，更自爆初中曾被同學欺凌而留下陰影。