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Marf邱彥筒常被誤認是菲律賓人　自爆曾遭同學欺凌留陰影

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人氣女團COLLAR日前獲陳志雲邀請，作客他的YouTube頻道節目《Stephen．傾》做訪問。向來以問題尖銳見稱的陳志雲，與8位成員輪流盡訴入行心聲及成長的生活點滴。當中人氣王Marf透露原來常常被人誤以為是菲律賓人，更自爆初中曾被同學欺凌而留下陰影。

被誤認是菲律賓人

陳志雲的個人YouTube頻道節目《Stephen．傾》日前踏入第100集，同時亦宣布畫上句號，最後一集請來初出道人氣女團COLLAR的8位成員擔任壓軸嘉賓。節目中，人氣王Marf（邱彥筒）盡訴心聲，並提到自己英文名的由來：「其實我英文名全寫係Marife，係我媽咪個姑姐改嘅，呢個名好似係阿拉伯文，近呢兩年識咗班菲律賓朋友之後，就發現原來Marife喺菲律賓係有好多個，所以好多菲律賓跳舞老師就會問我係咪菲律賓人。」

Marf 陳志雲的個人YouTube頻道節目《Stephen．傾》日前踏入第100集，同時亦宣佈畫上句號。
陳志雲的個人YouTube頻道節目《Stephen．傾》日前踏入第100集，同時亦宣佈畫上句號。（圖片來源：[email protected]志雲頻道 stephenchannel截圖）
Marf 最後一集請來人氣女團COLLAR的8位成員擔任壓軸嘉賓。
最後一集請來人氣女團COLLAR的8位成員擔任壓軸嘉賓。（圖片來源：[email protected]志雲頻道 stephenchannel截圖）
Marf Marf透露常常被誤認是菲律賓人。
Marf透露常常被誤認是菲律賓人。（圖片來源：[email protected]志雲頻道 stephenchannel截圖）
Marf 網民留言。
網民留言。（圖片來源：連登討論區截圖）
Marf 網民留言。
網民留言。（圖片來源：連登討論區截圖）

初中遭同學欺凌留陰影

至於談到Marf中三轉校到香港兆基創意書院的經歷，她坦言與初中被同學欺凌事件有關：「當時因為一啲學校嘅唔愉快想轉環境，同屋企人講好唔開心，好大壓力。多數係啲冷暴力，佢哋冇掂到我嘅，但係會令你好唔開心，好唔想返學，其實係有陰影嘅，對人際關係有恐懼，或者防備心會好重。以前冇同父母講太多，係最近多傾偈，先知道點解我會想轉校，原來當時係咁辛苦。」

Marf 節目上，Marf自爆初中被同學欺凌而留下陰影。
節目上，Marf自爆初中被同學欺凌而留下陰影。（圖片來源：[email protected]志雲頻道 stephenchannel截圖）
Marf Marf一度眼泛淚光。
Marf一度眼泛淚光。（圖片來源：[email protected]志雲頻道 stephenchannel截圖）
Marf Marf一度感觸落淚。
更感觸落淚。（圖片來源：[email protected]志雲頻道 stephenchannel截圖）

怒斥雜誌主編挑戰底線

另外，Marf入行以來最經典是在個人IG的「失言」行為，公開鬧爆雜誌主編挑戰她的底線，雖然她已經火速delete post，但仍然被截圖，成為全城熱烈討論話題。Marf被問到事件經過時，她說：「當時唔知自己撳錯掣已經post咗。朋友即刻打電話嚟問你係咪真係想post㗎？其實真係想好似寫日記咁記低呢件事，唔係諗住公開……係我真實心聲」陳志雲問她當時有否感到害怕，Marf續說：「一開始係有啲擔心，最擔心係呢件事影響到團隊以及其他身邊人，個人嚟講我就真係撳咗，發洩咗感受，好彩係依家發生，已經汲取咗經驗。」

Marf 節目上Marf亦有解釋番曾在IG鬧爆雜誌主編事件。
節目上Marf亦有解釋番早前在IG鬧爆雜誌主編事件。（圖片來源：[email protected]志雲頻道 stephenchannel截圖）
Marf 人氣女團COLLAR在節目尾聲有跳唱表演。
人氣女團COLLAR在節目尾聲有跳唱表演環節。（圖片來源：[email protected]志雲頻道 stephenchannel截圖）
Marf 大跳熱舞。
COLLAR大跳熱舞。（圖片來源：[email protected]志雲頻道 stephenchannel截圖）

[ Stephen．傾 ] EP 100： COLLAR

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]志雲頻道 stephenchannel截圖、連登討論區截圖影片來源：[email protected]志雲頻道 stephenchannel

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