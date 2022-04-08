Marf邱彥筒常被誤認是菲律賓人 自爆曾遭同學欺凌留陰影
被誤認是菲律賓人
陳志雲的個人YouTube頻道節目《Stephen．傾》日前踏入第100集，同時亦宣布畫上句號，最後一集請來初出道人氣女團COLLAR的8位成員擔任壓軸嘉賓。節目中，人氣王Marf（邱彥筒）盡訴心聲，並提到自己英文名的由來：「其實我英文名全寫係Marife，係我媽咪個姑姐改嘅，呢個名好似係阿拉伯文，近呢兩年識咗班菲律賓朋友之後，就發現原來Marife喺菲律賓係有好多個，所以好多菲律賓跳舞老師就會問我係咪菲律賓人。」
初中遭同學欺凌留陰影
至於談到Marf中三轉校到香港兆基創意書院的經歷，她坦言與初中被同學欺凌事件有關：「當時因為一啲學校嘅唔愉快想轉環境，同屋企人講好唔開心，好大壓力。多數係啲冷暴力，佢哋冇掂到我嘅，但係會令你好唔開心，好唔想返學，其實係有陰影嘅，對人際關係有恐懼，或者防備心會好重。以前冇同父母講太多，係最近多傾偈，先知道點解我會想轉校，原來當時係咁辛苦。」
怒斥雜誌主編挑戰底線
另外，Marf入行以來最經典是在個人IG的「失言」行為，公開鬧爆雜誌主編挑戰她的底線，雖然她已經火速delete post，但仍然被截圖，成為全城熱烈討論話題。Marf被問到事件經過時，她說：「當時唔知自己撳錯掣已經post咗。朋友即刻打電話嚟問你係咪真係想post㗎？其實真係想好似寫日記咁記低呢件事，唔係諗住公開……係我真實心聲」陳志雲問她當時有否感到害怕，Marf續說：「一開始係有啲擔心，最擔心係呢件事影響到團隊以及其他身邊人，個人嚟講我就真係撳咗，發洩咗感受，好彩係依家發生，已經汲取咗經驗。」
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