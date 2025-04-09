Marf驚艷壓場Coldplay都拍爛手 網民撐單飛：COLLAR遮咗佢光芒
Marf做Coldplay暖場嘉賓獲激讚
昨晚，英國天團 Coldplay 來港舉行首場《Music of the Spheres》演唱會，Marf 以暖場嘉賓身份登場表演。當晚她身穿超性感舞衣上台，大晒舞台魅力。表演結束後更獲主唱 Chris Martin 邀請上台合唱《We Pray》，當 Marf 突然改唱中文版時，Chris 即場捉實佢隻手，興奮大讚：「That was amazing！」更即席邀請 Marf 再唱一次，全場氣氛瞬間掀到最高點！
網民：Marf單飛發展會更好
網民紛紛大讚Marf今次表現出色，更有唔少人指出，Marf早喺《全民造星》時期已經實力驚人，反而加入女團COLLAR後未能真正發揮潛力。好多留言都力撐佢以SOLO身份發展：「我一直覺得Marf單飛會好啲，造星時已經好鍾意佢，但出道後喺COLLAR好似遮咗佢光芒，she is a solo artist」、「支持Marf，好好睇，真係好叻女」、「Marf唱得好好都真係要讚」等。
Marf 19歲滿分勇奪《造星4》冠軍
Marf（邱彥筒）於《全民造星IV》中脫穎而出，年僅19歲便勇奪總冠軍，展現出非凡的舞台魅力與潛力。其後以女團COLLAR成員身份正式出道，隨團獲得「新城勁爆新人獎」及「叱咤樂壇組合銅獎」等多個樂壇殊榮。
近年來，Marf積極拓展個人音樂路線，自2023年以Solo歌手身份出道後，橫掃多個頒獎禮新人獎項，表現亮眼。早前更憑人氣單曲《TXT OR CALL》奪得《Chill Club 推介榜》「音樂第一 歌曲獎（跳唱歌曲）」。
Marf@COLLAR自稱曾被誤認作菲律賓人
陳志雲的個人YouTube頻道節目《Stephen．傾》日前踏入第100集，同時亦宣布畫上句號，最後一集請來初出道人氣女團COLLAR的8位成員擔任壓軸嘉賓。節目中，人氣王Marf（邱彥筒）盡訴心聲，並提到自己英文名的由來：「其實我英文名全寫係Marife，係我媽咪個姑姐改嘅，呢個名好似係阿拉伯文，近呢兩年識咗班菲律賓朋友之後，就發現原來Marife喺菲律賓係有好多個，所以好多菲律賓跳舞老師就會問我係咪菲律賓人。」
Marf初中遭同學欺凌留陰影
至於談到Marf中三轉校到香港兆基創意書院的經歷，她坦言與初中被同學欺凌事件有關：「當時因為一啲學校嘅唔愉快想轉環境，同屋企人講好唔開心，好大壓力。多數係啲冷暴力，佢哋冇掂到我嘅，但係會令你好唔開心，好唔想返學，其實係有陰影嘅，對人際關係有恐懼，或者防備心會好重。以前冇同父母講太多，係最近多傾偈，先知道點解我會想轉校，原來當時係咁辛苦。」
Marf怒斥雜誌主編挑戰底線
另外，Marf入行以來最經典是在個人IG的「失言」行為，公開鬧爆雜誌主編挑戰她的底線，雖然她已經火速delete post，但仍然被截圖，成為全城熱烈討論話題。Marf被問到事件經過時，她說：「當時唔知自己撳錯掣已經post咗。朋友即刻打電話嚟問你係咪真係想post㗎？其實真係想好似寫日記咁記低呢件事，唔係諗住公開……係我真實心聲」陳志雲問她當時有否感到害怕，Marf續說：「一開始係有啲擔心，最擔心係呢件事影響到團隊以及其他身邊人，個人嚟講我就真係撳咗，發洩咗感受，好彩係依家發生，已經汲取咗經驗。」
被封翻版炎明熹 清純Look被讚靚過平蔭
Marf因為和TVB《聲夢傳奇》的冠軍兼女團After Class成員之一炎明熹同樣因有標誌性齊蔭，被封作「翻版炎明熹」，她笑言非常受寵若驚：「我梗係覺得唔似啦，比較多人講我似王君馨！始終炎明熹都好出名，而且樣都好標緻，我都好感激因為咁而留意到我，好開心之後評論都係講Marf，唔再係翻版乜乜！」