Marf驚艷壓場Coldplay都拍爛手 網民撐單飛：COLLAR遮咗佢光芒

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COLLAR成員Marf邱彥筒昨晚（8日）亮相Coldplay香港站演唱會，擔任暖場嘉賓，一身性感造型加上唱跳演出震撼全場。唔少觀眾睇完都話超驚喜，更指認為她單飛發展會更好！

Marf做Coldplay暖場嘉賓獲激讚

昨晚，英國天團 Coldplay 來港舉行首場《Music of the Spheres》演唱會，Marf 以暖場嘉賓身份登場表演。當晚她身穿超性感舞衣上台，大晒舞台魅力。表演結束後更獲主唱 Chris Martin 邀請上台合唱《We Pray》，當 Marf 突然改唱中文版時，Chris 即場捉實佢隻手，興奮大讚：「That was amazing！」更即席邀請 Marf 再唱一次，全場氣氛瞬間掀到最高點！

marf Marf 以暖場嘉賓身份登場表演。當晚她身穿超性感舞衣上台，大晒舞台魅力。（圖片來源：大會提供）
Marf 以暖場嘉賓身份登場表演。當晚她身穿超性感舞衣上台，大晒舞台魅力。（圖片來源：大會提供）
marf 表演結束後更獲主唱 Chris Martin 邀請上台合唱《We Pray》，當 Marf 突然改唱中文版時，Chris 即場捉實佢隻手，興奮大讚：「That was amazing！」更即席邀請 Marf 再唱一次，全場氣氛瞬間掀到最高點！（圖片來源：大會提供）
表演結束後更獲主唱 Chris Martin 邀請上台合唱《We Pray》，當 Marf 突然改唱中文版時，Chris 即場捉實佢隻手，興奮大讚：「That was amazing！」更即席邀請 Marf 再唱一次，全場氣氛瞬間掀到最高點！（圖片來源：大會提供）
marf Marf型到爆！（圖片來源：大會提供）
Marf型到爆！（圖片來源：大會提供）

網民：Marf單飛發展會更好

網民紛紛大讚Marf今次表現出色，更有唔少人指出，Marf早喺《全民造星》時期已經實力驚人，反而加入女團COLLAR後未能真正發揮潛力。好多留言都力撐佢以SOLO身份發展：「我一直覺得Marf單飛會好啲，造星時已經好鍾意佢，但出道後喺COLLAR好似遮咗佢光芒，she is a solo artist」、「支持Marf，好好睇，真係好叻女」、「Marf唱得好好都真係要讚」等。

marf （圖片來源：IG@collar.weare）
（圖片來源：[email protected]
marf （圖片來源：IG@collar.weare）
（圖片來源：[email protected]

Marf 19歲滿分勇奪《造星4》冠軍

Marf（邱彥筒）於《全民造星IV》中脫穎而出，年僅19歲便勇奪總冠軍，展現出非凡的舞台魅力與潛力。其後以女團COLLAR成員身份正式出道，隨團獲得「新城勁爆新人獎」及「叱咤樂壇組合銅獎」等多個樂壇殊榮。

近年來，Marf積極拓展個人音樂路線，自2023年以Solo歌手身份出道後，橫掃多個頒獎禮新人獎項，表現亮眼。早前更憑人氣單曲《TXT OR CALL》奪得《Chill Club 推介榜》「音樂第一 歌曲獎（跳唱歌曲）」。

marf （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
marf 冠軍Marf從李嘉欣手中接過冠軍獎座一刻。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》截圖）
冠軍Marf從李嘉欣手中接過冠軍獎座一刻。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》截圖）
marf （圖片來源：IG@_marifemarife_）
（圖片來源：IG@_marifemarife_）
marf （圖片來源：IG@_marifemarife_）
（圖片來源：IG@_marifemarife_）

Marf@COLLAR自稱曾被誤認作菲律賓人

陳志雲的個人YouTube頻道節目《Stephen．傾》日前踏入第100集，同時亦宣布畫上句號，最後一集請來初出道人氣女團COLLAR的8位成員擔任壓軸嘉賓。節目中，人氣王Marf（邱彥筒）盡訴心聲，並提到自己英文名的由來：「其實我英文名全寫係Marife，係我媽咪個姑姐改嘅，呢個名好似係阿拉伯文，近呢兩年識咗班菲律賓朋友之後，就發現原來Marife喺菲律賓係有好多個，所以好多菲律賓跳舞老師就會問我係咪菲律賓人。」

marf 陳志雲的個人YouTube頻道節目《Stephen．傾》日前踏入第100集，同時亦宣佈畫上句號。（圖片來源：YouTube@志雲頻道 stephenchannel截圖）
陳志雲的個人YouTube頻道節目《Stephen．傾》日前踏入第100集，同時亦宣佈畫上句號。（圖片來源：YouTube@志雲頻道 stephenchannel截圖）
marf 最後一集請來人氣女團COLLAR的8位成員擔任壓軸嘉賓。（圖片來源：YouTube@志雲頻道 stephenchannel截圖）
最後一集請來人氣女團COLLAR的8位成員擔任壓軸嘉賓。（圖片來源：YouTube@志雲頻道 stephenchannel截圖）
marf Marf透露常常被誤認是菲律賓人。（圖片來源：YouTube@志雲頻道 stephenchannel截圖）
Marf透露常常被誤認是菲律賓人。（圖片來源：YouTube@志雲頻道 stephenchannel截圖）

Marf初中遭同學欺凌留陰影

至於談到Marf中三轉校到香港兆基創意書院的經歷，她坦言與初中被同學欺凌事件有關：「當時因為一啲學校嘅唔愉快想轉環境，同屋企人講好唔開心，好大壓力。多數係啲冷暴力，佢哋冇掂到我嘅，但係會令你好唔開心，好唔想返學，其實係有陰影嘅，對人際關係有恐懼，或者防備心會好重。以前冇同父母講太多，係最近多傾偈，先知道點解我會想轉校，原來當時係咁辛苦。」

marf 節目上，Marf自爆初中被同學欺凌而留下陰影。（圖片來源：YouTube@志雲頻道 stephenchannel截圖）
節目上，Marf自爆初中被同學欺凌而留下陰影。（圖片來源：YouTube@志雲頻道 stephenchannel截圖）
marf Marf一度眼泛淚光。（圖片來源：YouTube@志雲頻道 stephenchannel截圖）
Marf一度眼泛淚光。（圖片來源：YouTube@志雲頻道 stephenchannel截圖）
marf 更感觸落淚。（圖片來源：YouTube@志雲頻道 stephenchannel截圖）
更感觸落淚。（圖片來源：YouTube@志雲頻道 stephenchannel截圖）

Marf怒斥雜誌主編挑戰底線

另外，Marf入行以來最經典是在個人IG的「失言」行為，公開鬧爆雜誌主編挑戰她的底線，雖然她已經火速delete post，但仍然被截圖，成為全城熱烈討論話題。Marf被問到事件經過時，她說：「當時唔知自己撳錯掣已經post咗。朋友即刻打電話嚟問你係咪真係想post㗎？其實真係想好似寫日記咁記低呢件事，唔係諗住公開……係我真實心聲」陳志雲問她當時有否感到害怕，Marf續說：「一開始係有啲擔心，最擔心係呢件事影響到團隊以及其他身邊人，個人嚟講我就真係撳咗，發洩咗感受，好彩係依家發生，已經汲取咗經驗。」

marf 節目上Marf亦有解釋番早前在IG鬧爆雜誌主編事件。（圖片來源：YouTube@志雲頻道 stephenchannel截圖）
節目上Marf亦有解釋番早前在IG鬧爆雜誌主編事件。（圖片來源：YouTube@志雲頻道 stephenchannel截圖）

被封翻版炎明熹 清純Look被讚靚過平蔭

Marf因為和TVB《聲夢傳奇》的冠軍兼女團After Class成員之一炎明熹同樣因有標誌性齊蔭，被封作「翻版炎明熹」，她笑言非常受寵若驚：「我梗係覺得唔似啦，比較多人講我似王君馨！始終炎明熹都好出名，而且樣都好標緻，我都好感激因為咁而留意到我，好開心之後評論都係講Marf，唔再係翻版乜乜！」

marf 炎明熹（圖片來源：IG@yiminghay）
炎明熹（圖片來源：IG@yiminghay）
marf （圖片來源：IG@_marifemarife_）
（圖片來源：IG@_marifemarife_）

圖片來源：YouTube@志雲頻道 stephenchannel截圖資料或影片來源：原文刊於新假期

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