COLLAR｜Marf自爆初戀遇「賤男」 情竇初開公園過夜被奪初吻
Marf一見鍾情
20歲的Marf在商台節目《公子會》暢所欲言，自爆初戀發生在中四時，她形容對方是一位好神秘的男同學，二人在學校的音樂室初見，Marf就被對方這種氣質深深吸引住，說起這段初戀，Marf指男友性格較悲觀，不過為人成熟喜歡與人聊天溝通，與她一拍即合。
Marf為見男友由荃灣行去美孚
Marf被問及第一次初吻的「案發經過」，她說當晚男友深夜收到前度女友電話即向Marf匯報，不過就話好想見到Marf，當時住在荃灣的Marf竟邊與男友傾住電話，邊行去美孚與對方見面。Marf說：「其實我哋一齊之前，認識唔係好耐，我本身想認識耐啲先拍拖，但佢又同我講『你真係唔試下？不如你試下啦？』。」
公園過夜直接返學
Marf與初戀男友相約在美孚新邨旁邊的荔枝角公園「嶺南之風」見面，她憶述當時氣氛好好：「夜晚暗暗地， 對住鍾意嘅人特別有feel，我哋傾傾下偈突然靜咗，我望向地下，佢望住我，突然捉住我下巴錫咗我一下。」Marf 15歲未成年就可以自由出夜街，更與男友在公園過夜，等到日出才離開公園直接返學，獻出初吻後Marf話自己整日都嘴角含春。
初戀一星期Game Over
故事發展看似很甜蜜，但好戲在後頭，Marf表示接下來的事情很震撼：「其實我哋喺埋一齊只有一個禮拜。」初吻發生後的三、四日，Marf的直覺感到有事會發生，放學後與男友行街已覺對方有點奇怪，講byebye時男友叫Marf回家後聯絡自己，Marf心急到在屋企樓下已致電對方，果然是被分手。
森美戥Marf唔抵封男方「高級賤男」
原來Marf的初戀男友未能放下前女友，所以提出分手，森美在節目中直斥：「死啦你，又叫我試下！」一眾主持人更分析其男友是想利用Marf來「頂癮」，不過Marf仍維護前度，指男方分手後一個月曾道歉，想以朋友身份再認識她，至今二人仍不時聯絡。不過森美依然戥Marf唔抵，封對方為「高級賤男」：「你諗下佢幾賤，明明有個Ex就奪咗你初吻，三日後就同你分開，又同你講『我唔係賤人』，呢啲仲唔係高手？」
去片，睇Marf講初戀：
Marf情緒易波動 處理負評有方法
早前熱播的ViuTV節目《我哋係COLLAR》請來鄭欣宜和COLLAR成員分享一些自己的心路歷程，作為《全民造星IV》的冠軍Marf壓力其實也不少，她在節目中分享自己比較易過慮、情緒波動大，在拍攝過程難以保持一個穩定情緒：「成個shooting中間會想走。」欣宜表示自己至今也同樣面對著這個問題，但她認為作為一個藝人是應該要保持專業，如果需要中途的休息便必須提出，但需要確保自己在休息之後是一個身心準備好的狀態。
除了一些自身的問題帶來壓力之外，在提到面對網上評論的負評時，COLLAR成員對負評普遍感覺也是不開心，Marf則認為負評帶來的情緒影響固然是有的，但是應該把不開心的情緒在適當的時候發洩出來，遠遠好過放在心上。
讀中學被同學排擠痛苦經歷 留陰影要轉校
20歲的Marf英文名全寫是Marife，由媽媽的姑姐改，笑指很多菲律賓人叫這個名字，故常被誤會是菲律賓人。她曾就讀兩間中學，中四便轉到香港兆基創意書院繼續完成學業。她曾在陳志雲的清談節目《Stephen．傾》當嘉賓時提到初中這一段經歷令自己上學很大壓力，更因而不想上學。雖然沒有肢體上的行為，但Marf指：「佢哋無掂我，但會令人好唔開心。」自此她開始對人際關係感到恐懼和產生對人的防備心，留下沉重的陰影。她更提到自己當初並沒有向父母傾訴問題，後來父母才知道當初她是那麼痛苦。
跳舞出色原來全靠名師指導
Marf自中學時期便曾跟男子組合MIRROR的排舞師方家諾（Rock Sir）學習舞蹈。15歲才正式學跳舞，16歲便開始在Unikdanz學習各類型舞蹈，並在2019年經遴選加入舞團 －Unikrew。短短一年間出演過多場比賽和演出，她曾在歌手張彥博的個人演唱會中伴舞，又隨舞團參加多項比賽獲亞軍優異成績。中學畢業後，除了一直兼顧舞蹈員的工作之外，因為從小便喜愛動物，她更擔任全職獸醫護士。
因家人放膽追夢以滿分入女團 一廣告15萬勁吸金？
後來在Rock Sir、 家人、朋友的鼓勵下，Marf報名參加《全民造星IV》，在比賽初選比賽中歌藝出色，表現已令人眼前人亮。其後她被梁祖堯即席考驗演技，與他來一場關於「要求男朋友坦白承認有第三者」的小劇場，被要求和他扮演一對拍拖五年的情侶，任務要令梁祖堯為自己的出軌認錯。她的台詞令梁祖堯三次也無言應對，更被花姐恥笑：「輸咗」，最後只能尷尬地笑說：「Thank You！」
初選99強時，她已被花姐點名讚賞，視為女團必入人選之一。第一輪淘汰賽後，她突然落淚，原來是她不想辜負支持自己的人，一時感觸。
在比賽期間她的表現同樣令觀眾覺得她便是天生的藝人，無論在舞台上的控制、表現、歌唱也是遊刃有餘。最終她不負眾望，獲評判及觀眾選為第一，得到滿分40分成為冠軍，成為女團COLLAR的其中一員出道。出道後她得到眾多廣告青睞，有指她拍一個廣告收入已高達港幣15萬，是一般香港人半年的年薪，成為COLLAR中最吸金的一個。
但她曾在ViuTV節目《爆谷一周》被阿Wing點名指自我紀律差、經常遲到，二人差點因此事而有心結，有尷尬：「原來佢驚我因為節目上佢話我愛遲到而生氣，我覺得呢個真係我嘅缺點，佢只係將事實講出嚟啫，呢個係我需要改善嘅地方，我點會因為咁嬲？」
被封翻版炎明熹 清純Look被讚靚過平蔭
Marf因為和TVB《聲夢傳奇》的冠軍兼女團After Class成員之一炎明熹同樣因有標誌性齊蔭，被封作「翻版炎明熹」，她笑言非常受寵若驚：「我梗係覺得唔似啦，比較多人講我似王君馨！始終炎明熹都好出名，而且樣都好標緻，我都好感激因為咁而留意到我，好開心之後評論都係講Marf，唔再係翻版乜乜！」
雖然出道後的Marf一直走型格路線，但原來她也有清純的一面，17歲的她曾參與拍攝歌手黃淑蔓的MV《一定要得》，影片中的她穿著校服，束中間分界的烏黑長髮，非常清秀﹐更被網民指撞樣韓劇《殭屍校園》中的趙怡賢。
被爆同「Payme乞衣」拍拖？
早在比賽前，連登討論區就有網友以「Marf 邱彦筒同Payme乞衣拍拖」為題開Post，爆Marf與模特兒盧思睿疑似拍拖。網民指盧思睿曾於Instagram分享Payme QR Code，叫大家給利是，從此被網民以「Payme乞衣」稱呼。亦有網民聲稱盧思睿是「媾女王」、渣男。有傳媒向COLLAR女團經理人阿Wing查詢，她表示不回應私人事。
索爆媽媽媲美港姐 被推舉做女團出道
Marf早前曾公開和媽媽的慶生合照，媽媽不論樣貌還是打扮都非常年輕。因而被網民大讚根本是兩姐妹。成員Winka留言：「媽媽超young！」Sumling亦留言大讚Marf媽：「你媽媽真係好靚呀！」網民大讚邱彥筒媽媽十分童顏，完全能夠媲美港姐水平，更笑言可以和邱彥筒出道：「媽咪可以同你組另一隊媽咪好得呀」、「我都以為係兩姐妹」、「吓呢個係你媽咪好後生我以為係你個frd啊」！
鬧傳媒引公關災難 網民狠批：扮大牌
今年年頭，Marf獲邀為時尚雜誌拍攝，但拍攝結束後她卻在社交媒體上限時動態下留言：「因乜解究，V.雜誌嘅主編係會可以咁討厭？做嘅所有嘢都挑戰緊我最底嘅底線。睇嚟今日應該都係人生幾大嘅一堂，我會忍架，唔好燥呀」其後她刪除限時動態，但該限時動態早而被網民截圖並在網上傳開。
COLLAR經理人戴穎阿wing回應，為Marf道歉：「COLLAR團隊一直尊重所有媒體之創作，並希望保持友好關係，為大家帶來影響，深感抱歉。我及經理人團隊會認真處理，Marf亦會深切反省，作出改善。」而Marf亦在限時動態上道歉：「多謝各單位嘅包容同溝通，解決了問題。同時因為我嘅衝動而帶來影響深感抱歉，明白作為公眾人物嘅影響力，會繼續虛心學習~要大家操心了」COLLAR官方IG及經理人戴穎都分別轉發了Marf的限時動態並表示：「一起承擔、一起努力、一起成長。」及「Together we grow. Together we learn. We are one team.」邱彥筒在陳志雲YouTube頻道節目《Stephen．傾》中解釋，自己原本只是想將限時動態當成日記，並不打算公開，但她按錯按鈕發佈限時動態。她形容自己「低能」，現已吸收經驗：「依家誤會已經解決咗，純粹係態度、意見，大家少合作，一啲安排上突然轉變造成嘅衝突。」
不過網民不太接受其解釋，負面聲音偏多：「呢啲水平上到Vogue執到啦，搞咩唔妥人呀？」、「咁米見報囉，未學行先學走」、「唔係真係以為自己係巨星?個樣又唔得，唱歌跳舞又mk」、「啱啱出嚟想人哋當你大前輩咩」、「上得快跌得快」、「咁快就受唔住壓力」、「出道就扮大牌，將來目中無人」
讀者留言