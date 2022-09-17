COLLAR｜Marf自爆初戀遇「賤男」 情竇初開公園過夜被奪初吻

COLLAR成員個個敢言，20歲的Marf（邱彥筒）亦唔例外，早前她現身由森美、劉翁與火火主持的商台節目《公子會》，自爆初戀發生在中四(約15歲)，大膽妹Marf竟與男友在公園過夜，更被奪去初吻，不過男方錫完鬆，只當她是愛的替身，珍貴的初戀一星期就玩完。