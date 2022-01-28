[email protected]投訴雜誌主編挑戰底線 公開認錯為自己衝動道歉
新晉女團COLLAR人氣王Marf在正式比出道之前已經成為廣告界新寵兒，在加入女團之後風頭更加一時無兩，工作多到無停過！近日Marf獲邀為知名時尚雜誌「V.」拍攝，突然在IG的限時動態上嬲嬲寫道：「V.雜誌嘅主編係會可以咁討厭？」
文：東方新地 ｜圖：[email protected]_marifemarife_
「V.雜誌嘅主編係會可以咁討厭？」
雖然阿Marf出道之後工作接到手軟，錢應該搵唔少喇，不過就似乎有啲怨言，日前她就突然在IG的限時動態上寫道：
因乜解究，V.雜誌嘅主編係會可以咁討厭？做嘅所有嘢都挑戰緊我最底嘅底線，睇來今日應該都係人生幾大嘅一堂，我會忍㗎，唔好燥啊
然而該限時動態只存在幾分鐘及後即被刪除，但人氣旺盛的Marf不愁冇人Backup，當中一個名為「marf_fansclub」的反Marf專頁更加揶揄：「咪叫咗你小心用close friend囉」，還Tag了COLLAR經理人阿Wing（戴穎）、ViuTV高層魯庭暉等人並問道：「你好 這裡有公關嗎」
Marf 道歉
雖然Marf 嘅抱怨Post只係維持咗短短幾分鐘，但已經瞬間成為網上熱話，唔單止反Marf專頁加一腳，討論區嘅網民都大多認為Marf 的言論太過份，批評她EQ低、「臭寸又衰格」以及未紅先驕之類。終於過咗幾個鐘，Marf亦有公開道歉，再次於IG的限時動態上寫道：
多謝各單位嘅包容同溝通 解決了問題
同時因為我嘅衝動而帶來影響深感抱歉
明白作為公眾人物嘅影響力
會繼續虛心學習～要大家操心了
另一方面，Marf 亦都有親自以訊息和錄音向一班粉絲致歉。