新晉女團COLLAR人氣王Marf在正式比出道之前已經成為廣告界新寵兒，在加入女團之後風頭更加一時無兩，工作多到無停過！近日Marf獲邀為知名時尚雜誌「V.」拍攝，突然在IG的限時動態上嬲嬲寫道：「V.雜誌嘅主編係會可以咁討厭？」