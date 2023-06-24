全民造星5︱Mark Chan女友曝光！原來係樣靚身材正KOL仲曾被誤會為男人？
Mark Chan 30強止步 KOL女友寶欣長文放閃力撐
唱功了得的Mark Chan喺《全民造星5》30強止步，唔少網民都戥佢感到不值。不過演藝路上失意嘅Mark Chan，情路上就非常得意，靚靚女友寶欣喺賽後主動公開兩人關係，仲喺IG發千字文力撐男友：
「你係我心目中嘅我最喜愛男歌手，又Charm又可愛又善良，同你大大嚿嘅外表完美地反差。呢半年一直睇住你為比賽付出200%嘅投入同努力，喺我眼中，你除咗唱歌好聽，學習能力更係超乎想像。明明冇學過跳舞，竟然可以極速跟到step，仲要跳到睇唔出係新手。明明唔識默劇同演戲，學兩學又俾你做到個神髓出嚟。明明冇rap開，試兩試又rap到成個rapper咁，明明冇做過唱歌以外嘅表演，喺舞台上嘅表現收放自如，有好大壓台感。喺短時間入面，好多嘢由唔識到識，再將佢做好。只能夠講你真係好Talented，而且每次表演都。我相信你會繼續發光發亮，好快會喺更大嘅舞台上表演自己嘅音樂，同全世界一齊Chill & Vibe。」
寶欣KOL出身《最後一屆口罩小姐選舉》中勇奪季軍
現年27歲嘅寶欣同好多90後一樣都係「Slasher」，本身係幼稚園老師嘅佢，去完澳洲working holiday返港後就搖身一變成為Slasher，身兼KOL/YouTuber/ ViuTV節目主持/專欄作家等等。2021年以代號「細細粒」參加ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》，憑住靚爆身材俘虜不少網民歡心，最後更躋身三甲，勇奪季軍寶座！
曾被誤會為男人 網民錯覺驚現「大抽嘢」
早前寶欣穿上鮮黃三點式出席海洋公園水上樂園的試玩活動，自拍少不免，不過其中兩幅「腿張開」的開心打卡照，就被留意到雙腿間離奇激凸，網民更貼上新聞圖片表示「同中國女田徑選手有得揮」。
兩度解釋「大抽嘢」真相
寶欣見到相關熱烈討論都感到十分無奈，在自己IG解釋其實係「條泳褲買大咗一個碼」，呢個錯覺真係好大嘅誤會啊！
其後寶欣再度發文澄清兼自抽說：「You竟然是個Boy!!!好抱歉瞞咗大家咁耐…噚晚收到一啲msg覺得好感動…佢哋話就算我係巴打都會繼續支持，終於可以講出嚟…鬆一口氣。哈哈哈…講笑咋!!!百分百女人嚟㗎我。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
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