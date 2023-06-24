全民造星5︱Mark Chan女友曝光！原來係樣靚身材正KOL仲曾被誤會為男人？

ViuTV《全民造星5》參賽者中唱功了得的Mark Chan 30強止步，不少網民都替他感到不值。雖然Mark Chan演藝路上失意，但情路上就非常幸福，事關原來Mark Chan女朋友身份並唔簡單，唔單止係坐擁5萬IG Followers嘅KOL，仲曾經喺《最後一屆口罩小姐選舉》中躋身三甲！