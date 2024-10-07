Edan任嘉賓助Jeremy、Winka平反 Stanley感嘆：MIRROR令COLLAR條路難行咗
《MATCHICAL LIVE 2024》Edan呂爵安與隊友的驚喜互動
《MATCHICAL LIVE 2024》由MIRROR成員Jer、Jeremy、Stanley與COLLAR成員Marf（邱彥筒）、Sumling（李芯駖）和Winka（陳泳伽）組成限定crossover組合，最後一場有Edan驚喜現身，與六位主角合唱MIRROR團歌《IGNITED》，焫著全場。
之後Edan分別為六人準備了一些「小禮物」幕後趣事，首先他表示曾向芯駖挑戰打卓球輸了500元，他送出用500元紙幣摺出的心心向芯駖「找數」。他還大爆原本綵排時是由Stanley舉起他，重現演唱會中Stanley舉起芯駖一幕，結果因為Stanley在第一部份演出中不慎扭到腰，變成由他舉起Stanley，過程雖驚險但成功。
Edan為Jeremy及Winka平反面貼面嚇到Jer嗌救命
Edan又笑言留意到有網民稱叫Jeremy及Winka的名字被黑面，於是在台上重演一次過程，為兩人平反，令全場爆笑。而講到Marf，Edan笑言想不到送甚麼給她，於是要求Marf教他唱其Solo新歌。最後Edan與Jer一齊跳《Trouble Maker》，面貼面嚇到Jer掩面嗌救命，話驚Edan有口臭！
Stanley感慨：MIRROR令COLLAR條路難行咗
到演唱會尾聲，眾人分享彼此感受，Jeremy指開始籌備演唱會時非常擔心，但首場的表演見證到每一位都做到很好，Jer就搞笑問Jeremy係咪擔心其舞技。之後Jer提到MIRROR與COLLAR雖然是在同一公司，但因為各有各忙，今次機會可以讓大家好好認識，大家亦做了一些期間限定的演出，期待未來日後會擦出的火花，一齊走下去。
Stanley就感慨表示想多謝COLLAR：「某程度上MIRROR令COLLAR條路難行咗。但係幾難都好，佢哋都繼續努力向前行。我喺排舞嘅過程見到佢哋咁努力，我每一次都要提醒自己要再唱好啲！」Jer則提到《We All Are》是他們6人一同選擇，因為MIRROR和COLLAR是在同一條船上，大家都是一家人。芯駖、Winka和Marf也表達了對這次合作的不捨與感謝，希望未來能有更多這樣的機會。
有片睇：
《MATCHICAL LIVE 2024》Jer x Jeremy x Stanley x Marf x Winka x Sumling 訪問