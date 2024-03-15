Mayanne小喇叭︱50歲森美大談「性能」劉翁大爆出軌經歷

清談節目《Mayanne小喇叭》由新鮮出爐的「最佳女主持」麥美恩（Mayanne）擔任主持，曾展望（GM）擔任助理主持，逢周四、五晚10點半翡翠台播映。今晚（15日）第二集主題是「中佬」，請來森美、火火和劉翁擔任嘉賓。