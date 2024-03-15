Mayanne小喇叭︱50歲森美大談「性能」劉翁大爆出軌經歷
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清談節目《Mayanne小喇叭》由新鮮出爐的「最佳女主持」麥美恩（Mayanne）擔任主持，曾展望（GM）擔任助理主持，逢周四、五晚10點半翡翠台播映。今晚（15日）第二集主題是「中佬」，請來森美、火火和劉翁擔任嘉賓。
火火繪形繪聲描述「抓龍筋」過程
森美大哥雖已年屆五十，但身形和樣貌均保養得宜，對此他開玩笑謂：「我最開心就係同BTS一齊入伍！」森美又謂對年齡沒有擔憂：「其實大部分人都係希望得到一句說話，就係『你50喇？唔似喎！』」森美之後大談「性能」問題，更踢爆火火曾試做「抓龍筋」，火火隨即繪形繪聲地描述「抓龍筋」過程，搞笑表情包盡出，非常爆笑！
講到花生指數最高的「出軌」話題，劉翁說：「我太遲去認真（對待）一段感情，差唔多30尾先有呢段感情，所以我依家仲係蜜月期，如果我出軌呢，我30歲就應該出軌喇。」之後劉翁大爆第一段婚姻出軌經歷！
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關鍵詞mayanne小喇叭森美
圖片來源：TVB