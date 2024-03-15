Mayanne小喇叭｜波波揞名爆被前輩調戲 對方竟話：望到你心口先認得你
《Mayanne小喇叭》波波 大呻前輩憑心口認人
波波在節目中分享了自己的網名「波波」背後的故事，她透露這個名字是由網友命名，起初對此並不開心：「我有本名㗎嘛，點解要叫我波波呢？但用用吓呢個名又覺得幾好，叠字又易記！」波波更自揭因為驕人身材而引起的尷尬經歷：
「有一次拍劇開05，同Mayanne同一套劇，當時我笠頂帽落到去個鼻度。之後我去咗換衫，一出嚟就同個前輩打招呼，但佢冇理到我，我隔咗3秒之後岳高個頭，發現佢望緊我心口，佢話：『好彩認到你心口咋，如果唔係都唔認得你！』」
Mayanne爆「前輩」線索：連我都調戲！
Mayanne好奇追問這位「前輩」到底是誰，波波說：「出名㗎！」說罷波波便對Mayanne做了個口型，Mayanne即心領神會笑謂：「嗰個連我都調戲呀，但都係劇情需要啫！」
而波波與麥美恩曾合作劇集《痞子殿下》，劇中有至少5位資深前輩男演員，到底是誰咁口花花 ？
1/ 吳岱融 （劇中飾演首振鎮鎮首裘勇）
2/ 曹永廉（劇中飾演二當家霍青山）
3/ 韋家雄（劇中飾演大薩三坊接班人榮嘯）
4/ 煒烈（劇中飾演大薩三坊老闆榮鬼不過第4集已死）
5/ 杜燕歌（劇中飾演皇帝流落首振鎮）
「絕代八嬌」仲有撞樣陳欣茵
波波在《痞子殿下》中飾演「絕代八嬌」之一，其實群鶯之中仲有同樣出身自J2的陳欣茵，佢同波波在YouTuber年代已被指撞樣，企埋一齊被「前輩」撈亂，情有可原呀！
重提對曾志偉放電傳聞
節目中，波波又被Mayanne追問與獎門人曾志偉之間的放電傳聞，波波的回應讓曾展望都驚訝得擰歪了臉，並說：「唔好亂咁嚟！」讓節目氣氛一度達到高潮。
麥玲玲唔覺自己好身材：只係脂肪嚟
麥玲玲師傅就坦言從未覺得自己擁有好身材，她謙虛地說：「我覺得肥嘅人，身材都係差唔多，都係脂肪嚟啫，從來都以為大家都係差唔多，到自己出嚟做嘢之後，見到人望住我講嘢，唔係望住我個頭，而係望住個心口，嗰時先覺得唔對路。」
玲玲師傅還透露自己因為生得比較豐滿和矮小，所以總是穿著喱士小背心打底，她說：「當你個人肥時又唔係好高，條頸又短，無論天氣係幾咁寒冷，我都係同大自然對抗，入面都係著背心！」
Juliana：自信應對身材質疑
被封為新咪神的Juliana則自嘲身材只是「過得去」，並分享了自己從肥妹仔變成新咪神的過程：「後期減咗肥之後，有人讚我身形OK，都開心嘅！」又坦言自己在減肥後，胸部也有所縮水。而對於被外界質疑「假波」，Juliana就展現出高EQ的應對方式，證明自己不僅僅有外表。
之後曾展望講到有研究指Y形及I形事業線有助分辨真假胸，屬有料之人的Juliana對此似乎不太同意，並指自己能Y、I隨時切換：「托起咪就係Y，齋唧咪就係I囉！」
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