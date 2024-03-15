Mayanne小喇叭｜波波揞名爆被前輩調戲 對方竟話：望到你心口先認得你

無綫新節目《Mayanne小喇叭》首集以「身材好是現今的流量密碼」為主題，由麥美恩（Mayanne）和曾展望（GM）主持，並邀請了幾位身材火辣的嘉賓，包括堪輿學家麥玲玲、郭珮文（Juliana）和黃婧靈（波波），以及三位同樣擁有火辣身材的KOL Kamchi、雀仔和Amber，分享各自擁有傲人身材的苦煩惱，節目一開始就引起網民熱烈討論！