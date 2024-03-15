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Mayanne小喇叭｜波波揞名爆被前輩調戲 對方竟話：望到你心口先認得你

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無綫新節目《Mayanne小喇叭》首集以「身材好是現今的流量密碼」為主題，由麥美恩（Mayanne）和曾展望（GM）主持，並邀請了幾位身材火辣的嘉賓，包括堪輿學家麥玲玲、郭珮文（Juliana）和黃婧靈（波波），以及三位同樣擁有火辣身材的KOL Kamchi、雀仔和Amber，分享各自擁有傲人身材的苦煩惱，節目一開始就引起網民熱烈討論！

《Mayanne小喇叭》波波 大呻前輩憑心口認人

波波在節目中分享了自己的網名「波波」背後的故事，她透露這個名字是由網友命名，起初對此並不開心：「我有本名㗎嘛，點解要叫我波波呢？但用用吓呢個名又覺得幾好，叠字又易記！」波波更自揭因為驕人身材而引起的尷尬經歷：

「有一次拍劇開05，同Mayanne同一套劇，當時我笠頂帽落到去個鼻度。之後我去咗換衫，一出嚟就同個前輩打招呼，但佢冇理到我，我隔咗3秒之後岳高個頭，發現佢望緊我心口，佢話：『好彩認到你心口咋，如果唔係都唔認得你！』」

（圖片來源：）
波波只和Mayanne合演一部古裝劇《痞子殿下》，這部劇集在2021年拍攝，當日波波公開劇中造型時，亦曾因為上圍突出而引起網民熱議。（圖片來源：IG@krysellawong）
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波波指她的網名是由網友所起。（圖片來源：IG@krysellawong）

Mayanne爆「前輩」線索：連我都調戲！

Mayanne好奇追問這位「前輩」到底是誰，波波說：「出名㗎！」說罷波波便對Mayanne做了個口型，Mayanne即心領神會笑謂：「嗰個連我都調戲呀，但都係劇情需要啫！」

而波波與麥美恩曾合作劇集《痞子殿下》，劇中有至少5位資深前輩男演員，到底是誰咁口花花 ？

1/ 吳岱融 （劇中飾演首振鎮鎮首裘勇）
2/ 曹永廉（劇中飾演二當家霍青山）
3/ 韋家雄（劇中飾演大薩三坊接班人榮嘯）
4/ 煒烈（劇中飾演大薩三坊老闆榮鬼不過第4集已死）
5/ 杜燕歌（劇中飾演皇帝流落首振鎮）

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波波對Mayanne做了個口型，Mayanne即心領神會。（圖片來源：TVB
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《痞子殿下》中Mayanne和吳岱融、曹永廉均有感情線。（圖片來源：TVB
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到底係邊位前輩咁口花調戲波波？（圖片來源：TVB

「絕代八嬌」仲有撞樣陳欣茵

波波在《痞子殿下》中飾演「絕代八嬌」之一，其實群鶯之中仲有同樣出身自J2的陳欣茵，佢同波波在YouTuber年代已被指撞樣，企埋一齊被「前輩」撈亂，情有可原呀！

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「絕代八嬌」由8位新小花組成，包括波波、陳欣茵、陳詩欣、李芷晴、杜穎珊、呂靜文、梁雯蔚和林可悅。
（圖片來源：TVB
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陳欣茵由YouTuber年代已被指同波波撞樣。（圖片來源：TVB）

重提對曾志偉放電傳聞

節目中，波波又被Mayanne追問與獎門人曾志偉之間的放電傳聞，波波的回應讓曾展望都驚訝得擰歪了臉，並說：「唔好亂咁嚟！」讓節目氣氛一度達到高潮。

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波波於2021年在節目《後生仔傾下偈》中坐正曾志偉隔離，更有幸被點名，曾經被封為「曾志偉愛將」。（圖片來源：TVB）
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不過波波自拍完劇集《妳不是她》後，只在去年拍過一部《痞子無間道》，之後一直都冇新搞作。（圖片來源：《妳不是她》劇照）

麥玲玲唔覺自己好身材：只係脂肪嚟

麥玲玲師傅就坦言從未覺得自己擁有好身材，她謙虛地說：「我覺得肥嘅人，身材都係差唔多，都係脂肪嚟啫，從來都以為大家都係差唔多，到自己出嚟做嘢之後，見到人望住我講嘢，唔係望住我個頭，而係望住個心口，嗰時先覺得唔對路。」

玲玲師傅還透露自己因為生得比較豐滿和矮小，所以總是穿著喱士小背心打底，她說：「當你個人肥時又唔係好高，條頸又短，無論天氣係幾咁寒冷，我都係同大自然對抗，入面都係著背心！」

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玲玲師傅出名身材勁，但佢話從來唔知自己身材好，係出嚟工作後係咁畀人望心口先知！（圖片來源：TVB）
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玲玲師傅仲自爆一年四季都着小背心嘅原因。（圖片來源：新傳媒資料庫）

Juliana：自信應對身材質疑

被封為新咪神的Juliana則自嘲身材只是「過得去」，並分享了自己從肥妹仔變成新咪神的過程：「後期減咗肥之後，有人讚我身形OK，都開心嘅！」又坦言自己在減肥後，胸部也有所縮水。而對於被外界質疑「假波」，Juliana就展現出高EQ的應對方式，證明自己不僅僅有外表。

之後曾展望講到有研究指Y形及I形事業線有助分辨真假胸，屬有料之人的Juliana對此似乎不太同意，並指自己能Y、I隨時切換：「托起咪就係Y，齋唧咪就係I囉！」

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Mayanne同Juliana呢張「世紀合照」夠晒經典。（圖片來源：TVB）
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Juliana話自己以前係肥妹仔一名，後來減肥後獲讚身形靚。（圖片來源：TVB）
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Juliana曾經被質疑假胸，佢大拋金句應對 Hater，好高EQ！（圖片來源：IG@julianakpm）
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Juliana更笑言可以I 、Y事業線任意切換。（圖片來源：IG@julianakpm）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@krysellawong、TVB、新傳媒資料庫、IG@julianakpm

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