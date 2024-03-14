Mayanne小喇叭︱Amber葉俙賢呻胸大煩惱 背景起底 試過被九華家長投訴
Amber大爆胸大煩惱 試過遇偷拍狂徒
KOLKamchi、雀仔和Amber除親揭爆Like秘訣外，還會大呻胸大的煩惱，除了孭斜孭袋時會尷尬，還曾於搭港鐵期間遇到性騷擾及跟踪狂。三人還會即場上演驗胸大會，獲邀請驗胸的Mayanne更爆出「驚呆表情包」，場面搞笑。
開電視主辦的水著選美節目《Summer Girls 2022》，在公開15名參賽者名單後，瞬間被廣大的網民起底。26歲的葉俙賢（Amber）曾經以「宅男殺手」的角色出演電影《#PTGF出租女友》。身形Fit爆的Amber經常在社交平台大晒美照，非常吸睛，最近轉型做保險經紀，IG帳號大改革，好多舊相都搵唔返！即睇《Summer Girls 2022》水著選美15位佳麗名單
Amber火辣水着拋波
香港開電視打造的全新選美騷《Summer Girls 2022》，在官方社交網發布14位參賽者在沙灘拍攝的個人介紹短片，一眾索女以火辣水着上陣，上圍達34D的Amber邊跑邊拋波，非常震撼！身為KOL的她是參賽者中最多是非的一位，堪稱是非精，她曾自爆一日內收到10多位網民傳來性器官相，又曾被問「過夜價」，以爆炸性話題搶盡風頭。
Amber扮性感人魚被九華家長投訴
Amber上月（7月）亦捲入是非，事緣她參加的「人魚體驗班」在名校九龍華仁書院（九華）泳池上堂，有該校家長指體驗班學員酥胸半露、姿勢性感撩人，懷疑學校成為「網紅」宣傳之地，不滿九華只顧搵錢、罔顧事件或「教壞細路」，該校已即時終止該組織租用泳池。
Amber收狂迷露械照怒轟廢物
Amber早前在Twitter透露被變態狂迷性騷擾，圖文並茂上載兩張露械照，不過Amber卻無所畏懼，更留言反擊：「畀痴線佬騷擾！好心咁細XX就唔好拎出嚟啦，廢物」，認真巾幗不讓鬚眉！
Amber「宅男殺手」堅拒露三點
其實Amber自從演出《#PTGF出租女友》後漸漸為人認識，她在戲中飾演一名「宅男殺手」，當中有一幕穿上超DeepV衫的濕身戲，大晒4吋超長事業線，十分養眼。不過Amber曾表示拍戲露事線及露背已經是極限，堅持不會三點畢露，原來想保留神秘感畀自己未來男朋友。
Amber晒事業線幫霍哥拍教學片
另外，Amber與微辣霍哥交情匪淺，霍哥近日一條探討男士不舉的保健教學片，搞笑又有內容，就是與Amber合作，一齊接受「熊貓醫師」的診斷。片中Amber亦豪不吝嗇穿上吊帶背心上陣，大晒4吋事業線，非常吸睛。
微辣霍哥讚嘆：跌出嚟啦！
Amber在IG分享2張激凸性感照，相中的Amber穿上吊帶背心半身趴在車窗上，大晒34D的誘人身段，便即時引來微辣霍哥在網上極速留言與她互動：「跌出嚟啦！」而Amber則回覆說：「要你接住」，二人對話露骨！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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