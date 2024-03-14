Mayanne小喇叭︱Amber葉俙賢呻胸大煩惱 背景起底 試過被九華家長投訴

全新清談節目《Mayanne小喇叭》由新鮮出爐的「最佳女主持」麥美恩（Mayanne）和曾展望（GM）擔任主持，節目由今晚（14日）起、逢周四、五晚10點半翡翠台播映。首集以「身材好是現今的流量密碼」做主題，邀來出名身材勁的堪輿學家麥玲玲、郭珮文（Juliana）和黃婧靈（波波）擔任嘉賓，並請來三位身材同樣勁爆的KOLKamchi、雀仔和Amber齊齊訴說胸大的煩惱！