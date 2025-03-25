MC張天賦任婚禮表演嘉賓傳收百萬！新娘超強背景曝光 網民：求新郎心理陰影面積
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近日有網民在社交網上爆料，指出一場婚禮竟邀請到當紅歌手MC張天賦現身擔任表演嘉賓，迅即引來網民熱烈討論！
MC張天賦 原來係新娘子媽媽送驚喜
爆料網民分享了三段MC獻唱的影片，包括《老派約會之必要》、《反對無效》和《世一》，並驚嘆地指出這個演出是由新娘子媽媽安排：「Wedding邀請MC做表演嘉賓，呢對新人So rich！聽聞係新娘子媽媽安排，真係世上只有媽媽好。」這個安排令新娘和賓客們都大感驚喜，更引來網民熱烈討論。
網民猜測請MC張天賦唱3首歌要100萬
網民紛紛猜測邀請MC出場表演需要多少費用，並指一眾賓客所付出的人情十分超值：「MC唱3首歌上年都70萬起跳，今年100萬得唔得」、「冇100都80」、「100萬應該勉強可以，Rich Mama」、「超正！咁樣個人情真係回晒本，媽媽好有錢，請MC唱3首洗唔洗100萬依家？」、「呢餐人情好抵俾」、「大癲，仲要唱咗3首歌，有媽的孩子像個寶。」
新娘背景曝光原來係謝瑞麟孫女
新娘子背景隨即曝光，原來是 TSL 謝瑞麟珠寶（417）創辦人謝瑞麟之子、謝達峰（Tommy）及太太謝邱安儀（Annie）的女兒Atalie，而她和新郎被指已拍拖9年。而婚禮的地點更是在五星級酒店Rosewood（香港瑰麗酒店）舉行，證明這對新人財力充足：「So so rich，擺酒係rosewood」、「rosewood擺得酒都唔差呢啲錢」、「其實淨係擺rw已經知有錢」、「原來係TSL家族，明晒。隨時友情價都要去啦。」
新郎哥獲讚撞樣《試當真》游學修
有網民就笑指新娘對著MC「心心眼」，新郎卻慘被MC搶Fo變配角，求問新郎心理陰影面積：「想知新郎哥咩感受」、「新郎個樣好無奈」、「新郎睇落唔係好樂意」、「主角變配角，好慘」、「佢老公個樣說明一切」、「仲要幫手舉埋牌」，亦有網民大讚新郎哥撞樣《試當真》游學修：「個新郎都好靚仔」、「個新朗哥好似修哥」、「點解新郎咁游學修」、「係乖仔同後生版嘅游學修」等。
撰文：東方新地圖片來源：Threads、FB@謝邱安儀資料或影片來源：原文刊於新假期