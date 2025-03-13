MC張天賦21歲尖沙咀街頭演唱曝光 超青澀顏值大爆唱歌被趕辛酸 有片睇

不少歌手在踏入娛樂圈之前，都曾於街頭獻唱，28歲MC張天賦便是其中一位。最近，有網民再度分享MC入行前以街頭藝人（busker）身份接受訪問的片段，片中可見當時尚顯青澀的MC侃侃而談，訴說街頭表演被趕辛酸⋯⋯