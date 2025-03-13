MC張天賦21歲尖沙咀街頭演唱曝光 超青澀顏值大爆唱歌被趕辛酸 有片睇
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不少歌手在踏入娛樂圈之前，都曾於街頭獻唱，28歲MC張天賦便是其中一位。最近，有網民再度分享MC入行前以街頭藝人（busker）身份接受訪問的片段，片中可見當時尚顯青澀的MC侃侃而談，訴說街頭表演被趕辛酸⋯⋯
MC張天賦21歲尖沙咀街頭演唱片段曝光
該片段出自2018年港台電視部的節目。當時年僅21歲的MC與兩位合作樂手朋友一同受訪時透露，尖沙咀天星碼頭僅有兩個理想表演位置，能夠接受路人打賞。為了爭取晚上的演出機會，他們下午4點半便已到場，卻仍稍遲一步未能搶到位置。
青澀顏值大爆入行前辛酸
於是，MC與朋友轉往旺角表演，至晚上再回到文化中心外的海旁繼續演出。然而，在該處表演不得收取任何費用，否則可能被食環署人員驅趕。面對鏡頭表情豐富的MC坦言，街頭演唱時被投訴或趕走的情況時有發生：「我哋啱啱都先喺旺角俾人趕嚟，咪話我哋嘈得滯呀，經常發生喇。」
訪問後翌年參加《造星2》奪亞軍
訪問後一年，MC張天賦參加《全民造星2》，勇奪亞軍，其才華獲賞識，隨後簽約正式出道。入行數年，他已成功登上紅館舞台，主要獎項包括《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「叱咤樂壇男歌手銀獎」，以及《十大中文金曲頒獎音樂會》「最優秀流行男歌手大獎」兼「全球華人至尊金曲獎」等等，人氣如日中天。
2023年，MC重返尖沙咀海旁舉辦音樂會，不僅演唱了多年前街頭表演時的曲目，還帶來了自己的原創歌曲。這一次，他終於無需再擔心被人驅趕，盡情展現音樂才華。
圖片來源：香港電台、ViuTV、IG@mcheung1201資料或影片來源：原文刊於新假期