MC張天賦幫助手拆彈 高EQ回應仲自爆想同Do姐拍節目！
MC張天賦幫助手拆彈：佢有自己嘅言論自由嘅
對於助手Yee Yee周圍焫火頭，MC張天賦出席活動時親自解話：「都有略略了解吓嘅，得知cap圖同對話嘅流出，係一個私人自己傾偈嘅group，但佢哋嘅group並不代表我嘅立場，亦不代表公司嘅立場，我覺得佢（Yee Yee）有自己嘅言論自由嘅。」
自爆想同Do姐拍節目
另提到唔畀面Do姐一事，MC張天賦再二度拆彈：「Do姐喺呢個圈子打滾左咁多年，前輩級，佢係唔會因為呢啲閒言閒語受到影響。」Yee Yee曾指MC張天賦冇興趣同Do姐拍旅遊節目，MC張天賦則表示：「佢哋嘅私人言論，但係喺我嘅角度，其實我都想做（同Do姐拍旅遊節目）㗎，我都可以飛㗎，但係我驚搭飛機同埋行程非常之忙。」
高EQ回應：令我處事更成熟！
MC張天賦連番為助手言論拆彈，笑說：「我已經習慣咗呢啲情況。」最後再補充：「我都唔算係拆彈呀，畢竟作為一個公眾人物，做嘅所有嘢、身邊所有嘅人，都會被動地放大咗，所以係囉，有多啲呢啲事令到我處事更加成熟！好坦白講，冇嬲，每個人都有自己意見，相反如果佢只係第二個人，係私隱俾人放咗出嚟。」做完訪問後，MC張天賦即擰轉身鬆一口氣，總算解決當前危機！
MC張天賦對前輩非常尊重
雖然助手Yee Yee落力「倒米」，但其實MC張天賦一向對前輩非常尊重，恭恭敬敬，MC張天賦之前兩次接受Do姐訪問時都言談甚歡，MC張天賦亦冇遲到。另外，MC張天賦近期正忙於拍新戲《我談的那場戀愛》，日前出外景時，吳君如在拍攝期間不斷玩IG，同MC張天賦有講有笑，仲拍片放在社交網，可見相當得前輩歡心。
重溫助手Yee Yee「倒米事件簿」：
1.助手Yee Yee爆MC冇興趣同Do姐合作
近日有網民爆料指MC張天賦助手Yee Yee，在MC粉絲「賦二代」TG群組中周圍焫火頭。當粉絲們在群組中討論點解MC冇份參與Do姐旅遊節目時，Yee Yee回覆指MC張天賦冇興趣同Do姐拍旅遊節目，仲話：「討好前輩嘅嘢唔係好啱佢」，就連Do姐都冇面畀，認真夠曬大膽！
2.疑想借Do姐過橋 再踩洪嘉豪
Do姐於去年離巢TVB後，就邀請了洪嘉豪、林家謙、細貓應智越、Jeffrey魏浚笙、TysonYoshi擔任HOYTV新一輯旅遊節目嘉賓。Yee Yee的「討好前輩」言論一出，唔少網民都認為Yee Yee係想借Do姐過橋，一次過踩曬有份同Do姐有份合作拍旅遊節目嘅五位小鮮肉，特別係曾經被佢狠批過嘅洪家豪。
3.連環踩低兩同門女歌手 仲話想剪Moon Tang脷筋
除咗前輩之外，Yee Yee連同MC張天賦同門嘅兩位女歌手都睇唔順眼。Yee Yee喺聽完湯令山女友Moon Tang新歌之後，就喺TG群組中表示：「好難頂 條女」、「把聲 好想剪佢脷根」，仲話Moon Tang嘅廣東話咬字唔夠正：「條咪而家嘅潮流嚟㗎呢」、「其實廣東話moon定so小姐大穫啲」。有網民猜測Yee Yee所提到嘅「So小姐」，就係同公司嘅蘇麗珊。
4.大爆華納已同Jace陳凱詠簽約
唔單只瘋狂焫火頭，Yee Yee仲係TG群組大爆Jace陳凱詠已經同華納簽約，成為MC嘅師妹。雖然Jace陳凱詠的確即將於9月同環球滿約，早前亦曾經多次傳過有關Jace滿約後嘅去向，但Jace就一直未有就傳聞作出任何回應。Yee Yee今次竟然係官方公佈消息前率先爆料，唔知會唔會搞到高層詐型呢。
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