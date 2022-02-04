MC張天賦疑再做第三者 被指帶新女返歸玩自拍
MC張天賦繼同《全民造星4》參賽者Ash（鍾卓穎）及「熊仔頭」Santis（陳濬樺）傳出緋聞後，MC在農曆新一年伊始又被指有新女，日前有網民在討論區開post，大爆MC有新女，而女方是有男朋友，有眼利網民指全因一塊鏡出賣戀情﹗
文：東方新地｜圖：連登討論區、[email protected]、[email protected]___、《反對無效》MV截圖
MC張天賦 被爆新年也很忙
繼「聖誕很忙」後，踏入農曆新年，MC張天賦又疑被網民踢爆「新年也很忙」，有網民在討論區開post，指有一名女子的IG自拍相照中，對住的大鏡同MC曾經用來自拍的大鏡十分相似，尤其鏡側邊牆身上的裝修瑕疵位都一模一樣，令事件更加似層層。
新女被指似表哥
隨即又有網民指該名女子其實有個已經拍拖3年的男友，仲背住男友訛稱「唔得閒」，要與女性朋友去staycation慶生，其實是和MC去酒店開房，但亦有網民指女方和男友已分手。據知被網民起底後，該名被指貌似「表哥」姚子羚的女子即將IG轉為private，並刪走不少相片，但MC張天賦的IG仍有follow該名女子的IG帳戶。
被封新一代樂壇幸福賓周
網民都紛紛直指：「想話道門咁啱一樣姐，點知門側邊都係一樣」、「裝修有瑕疵都係麻煩」、「後面衣櫃擺位、地毯都一樣」等等，不過都有網民力撐MC：「又紅又有型，啲女排住隊送上門」，因此有網民封MC為「新一代樂壇幸福賓周」及「派帽專員」等。