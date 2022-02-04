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MC張天賦疑再做第三者 被指帶新女返歸玩自拍

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撰文：東方新地

MC張天賦繼同《全民造星4》參賽者Ash（鍾卓穎）及「熊仔頭」Santis（陳濬樺）傳出緋聞後，MC在農曆新一年伊始又被指有新女，日前有網民在討論區開post，大爆MC有新女，而女方是有男朋友，有眼利網民指全因一塊鏡出賣戀情﹗

文：東方新地｜圖：連登討論區、[email protected][email protected]___、《反對無效》MV截圖

MC張天賦 被爆新年也很忙

繼「聖誕很忙」後，踏入農曆新年，MC張天賦又疑被網民踢爆「新年也很忙」，有網民在討論區開post，指有一名女子的IG自拍相照中，對住的大鏡同MC曾經用來自拍的大鏡十分相似，尤其鏡側邊牆身上的裝修瑕疵位都一模一樣，令事件更加似層層。

Ash離婚一事之所以鬧得熱烘烘，皆因疑涉第三者，即MC張天賦。（圖片來源：IG@iamashleyyy___）
Ash早前離婚一事之所以鬧得熱烘烘，皆因疑涉第三者，即MC張天賦，二人被影到孖住行超市，令戀情似層層。（圖片來源：[email protected]___）
張天賦指由於MV有不少親密鏡頭，故有向Santis打聽是否有男朋友，當時對方答沒有男朋友﹗張天賦指拍攝才不用顧慮太多﹗（圖片來源：《反對無效》MV截圖）
MC同Ash孖住行超市後三日，MC被影到疑似其MV女主角Santis孖咇行同一超市，女方更傳已婚，但MC聲稱跟兩女都只是普通朋友關係。（圖片來源：《反對無效》MV截圖）
網民貼出名女子在IG限時動態中上載的自拍照，指相中環境疑似在MC家中。（圖片來源：連登討論區）
網民貼出一名女子在IG限時動態中上載的自拍照，指相中環境疑似在MC家中。（圖片來源：連登討論區）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
又貼出MC疑似在同一位置的自拍照。（圖片來源：連登討論區）
網民同時貼出MC張天賦疑似在同一位置的自拍照。（圖片來源：連登討論區）
MC經常在家中的大鏡前玩自拍。（圖片來源：連登討論區）
MC張天賦經常在家中的大鏡前玩自拍。（圖片來源：連登討論區）

新女被指似表哥

隨即又有網民指該名女子其實有個已經拍拖3年的男友，仲背住男友訛稱「唔得閒」，要與女性朋友去staycation慶生，其實是和MC去酒店開房，但亦有網民指女方和男友已分手。據知被網民起底後，該名被指貌似「表哥」姚子羚的女子即將IG轉為private，並刪走不少相片，但MC張天賦的IG仍有follow該名女子的IG帳戶。

（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
又指她已有男友。（圖片來源：連登討論區）
網民爆料指她已有男友。（圖片來源：連登討論區）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
亦有網民指已經分咗手﹗（圖片來源：網民留言截圖）
女方IG現在已變成Private，但MC仍有Follow她的IG。（圖片來源：連登討論區）
女方IG現在已變成Private，但MC仍有Follow她的IG。（圖片來源：連登討論區）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）

被封新一代樂壇幸福賓周

網民都紛紛直指：「想話道門咁啱一樣姐，點知門側邊都係一樣」、「裝修有瑕疵都係麻煩」、「後面衣櫃擺位、地毯都一樣」等等，不過都有網民力撐MC：「又紅又有型，啲女排住隊送上門」，因此有網民封MC為「新一代樂壇幸福賓周」及「派帽專員」等。

網民圈中相中牆上有相同的裝修瑕疵。（圖片來源：連登討論區）
網民圈中相中牆上有相同的裝修瑕疵跟MC（下圖）一樣。（圖片來源：連登討論區）
（圖片來源：連登討論區）
（圖片來源：連登討論區）
（圖片來源：網民留言截圖）
眼利網民指出證據﹗（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）

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