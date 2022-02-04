MC張天賦疑再做第三者 被指帶新女返歸玩自拍

MC張天賦繼同《全民造星4》參賽者Ash（鍾卓穎）及「熊仔頭」Santis（陳濬樺）傳出緋聞後，MC在農曆新一年伊始又被指有新女，日前有網民在討論區開post，大爆MC有新女，而女方是有男朋友，有眼利網民指全因一塊鏡出賣戀情﹗