MC張天賦紅館演唱會｜坐超市車出場自抽到盡 有情有義邀請好兄弟擔嘉賓
MC張天賦首場紅館演唱會全場爆滿
MC張天賦首個紅館演唱會《This is MC》終於開鑼，全場爆滿之餘，更吸引了多位名人到場支持，非常厲害。MC張天賦以勁歌熱舞《Overkill + This is MC》登場，隨後一連翻唱4首其他歌手的金曲，包括李榮浩的《喜劇之王》、李治廷的《尼古拉》、Adam Levine的《Lost Star》和陳磊的《凡星》。
坐超市車出場 自抽「超市事件」
演唱會其中一個搞笑高潮位便是當MC唱到《反對無效》的時候，MC突然坐上超市推車出場，一班Dancer大搞氣氛玩吹波波，推著幾台超市車繞台轉圈，自抽去年與人妻Ash（鍾卓穎）及Santis（陳濬樺）分別行超市而傳出緋聞的「超市事件」。MC一抽就抽到盡，仲要唱以Santis為MV女主角的《反對無效》應景，首場紅館演唱會就玩自抽，MC認真識玩！
B4齊人現身 大爆五人感人承諾
MC首場演唱會也邀請到在《全民造星II》B4 TEAM的成員陳天翺（Eagle）、梁瑞峰（June）、陳樂（Justin）和MIRROR成員柳應廷（Jer）擔任嘉賓。B4一起唱完《MIRRORS》後，阿Jer在台上大爆五人曾經許下的承諾：「我哋講過邊個開騷，就帶其他4個上台！」並表示希望下次到自己帶其他四位兄弟上台。最後四子在MC的率領下，向紅館四面台每個方向的觀眾致謝，場面感人。
MC有邀請曾經一起busking的兄弟上紅館
有情有義的MC更邀請了曾經一起busking、一起創作《老派約會之必要》的兄弟出場合唱。
翻唱多首hit爆金曲 陳奕迅舊歌都唱兩首
MC在演唱會中亦有翻唱中港台海外多首經典hit爆金曲，包括李榮浩的《喜劇之王》、陳奕迅的《六月飛霜》、《單車》、張敬軒的《青春常駐》和Bruno Mars的《That’s what I like》等等，令在場一班歌迷都聽出耳油。
演唱會服裝全面睇 換足6套衫
今次是MC在紅館開的第一場演唱會，MC在服裝方面也花盡心思，演唱會每一Part換上新服裝，總共換了6套服裝造型。
多位圈中藝人捧場 連楊愛瑾都有到場支持
為了慶祝MC在紅館的首個演唱會，古巨基、張敬軒和《全民造星II》星級導師「Miss Chan Chan」陳潔靈有送上花牌支持，梁詠琪、高海寧、李佳芯、黎諾懿和楊愛瑾等多位圈中藝人都有到場捧場支持。另外大美人李嘉欣也有到場睇演唱會。
完騷後表示首場壓力大 逼自己唔准喊
結束首場紅館演唱會之後，MC在接受訪問時表示不太滿意自己頭半場的表現，希望之後能夠帶給觀眾更好的體驗。當被問到整場演唱會中有沒有哽咽的時候，MC說：「一開始個段係好型嘅，所以我都潛台詞叫自己忍住，到中段先開始望下個景，睇下有冇我認識嘅人，嗰一刻就真係好感動。」
提及B4兄弟同台演出 「好感觸嘅一Part」
少不免會說到B4的4位兄弟能同台演出，能夠再於演唱會首場於幾位兄弟同台，MC坦言B4齊人現身已經非常感觸：「呢個係一個非常有感觸嘅一Part，其實我覺得好多人認識我都係因為嗰個電視節目，而且佢地都係同我係嗰個時期並肩作戰嘅好兄弟，所以可以邀請到佢地上台，呢一刻係好感動，可以同佢地一起分享呢個喜悅。咁難得有榮幸帶到佢地上嚟，同埋分享到呢個舞台。」
坦言唔想再消費「超市事件」
演唱會另一個亮點是原本預設在MC坐超市車出場前的Talk環節，突然被取消，MC回應：「坦白講導演都有問過我想唔想係呢個位加個Talk位，咁我覺得好多野都係我做嘅嘢，同埋我嘅歌入面講咗，喺我角度我覺得我已經係消費緊呢樣嘢，所以我覺得有啲嘢放在心中就得。」
親自解釋點解冇ENCORE
至於MC演唱會中沒有ENCORE環節，MC直言：「當時傾Rundown嘅時候，導演有提議過加Encore位，但我覺得如果排咗入去就唔係真Encore，我覺得如果有真Encore嘅話，成件事會有意思好多，所以就冇整嗰假Encore。」MC笑言如果粉絲們熱情要求要Encore的話，自己亦會考慮，但對今天演唱會沒有Encore一事感到抱歉。
MC張天賦首個紅館演唱會歌單
剛出道兩年的MC張天賦成為首個在紅館開個唱的《全民造星》出身歌手，MC一連三場的演唱會除了唱出自己兩年來的作品之外，亦翻唱了陳奕迅、張敬軒、Bruno Mars等多位樂壇前輩的hit爆金曲。MC更藉著初登紅館的大好機會，首次演唱新歌《世一》！
1.Overkill + This is MC (extended RAP)
2.喜劇之王 （原唱：李榮浩）
3.尼古拉 （原唱：李治廷）
4.Lost Star (原唱：Adam Levine）
5.凡星 （原唱：陳蕾）
6.老派約會之必要
7.黑白 （原唱：方大同）
8.乖乖報到
9.反對無效
10.Mirrors (w/ 造星B4 team)
11.MM7 (guest: Jer)
12.以父之名 （原唱：周杰倫）
13.我管你 （原唱：華晨宇）
14.六月飛霜 （原唱：陳奕迅）
15.小心地滑
16.記憶棉
17.青春常駐 （原唱：張敬軒）
18.乾
19.單車 （原唱：陳奕迅）
20.最低保障
21.Loser
22.只限成人入場
23.That’s what I like (Bruno Mars)
24.Good Time
25.世一
26.時候不早
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：八三夭演唱會（1月27日優先發售）、林俊傑演唱會（加場門票1月25日優先發售）、BLACKPINK澳門演唱會（2月4日預購）、林敏驄演唱會、周興哲演唱會（1月28日公開發售）、周杰倫演唱會、COLLAR演唱會、Twins演唱會、鄭秀文演唱會、鄭欣宜演唱會；喜歡K-pop的你亦有福了，NCT DREAM亦在香港開演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
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