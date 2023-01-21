MC張天賦紅館演唱會｜坐超市車出場自抽到盡 有情有義邀請好兄弟擔嘉賓

MC張天賦首個紅館演唱會《This is MC》在今天（20日）隆重舉行，一連三場的演唱會火速售罄，不少圈中藝人如梁詠琪、黎諾懿和楊愛瑾等人都有到場出席支持。MC收場演唱會不只邀請了MIRROR成員Jer擔任嘉賓，亦翻唱了多首樂壇前輩的hit爆金曲，又率先公開新歌，絕對值回票價！