MC張天賦緋聞女友半月兩度捧場坐前排引熱議 21歲Cherry情史被起底

MC張天賦口口聲聲話要「避嫌」，偏偏緋聞女友Cherry近日被發現高調現身其東莞演唱會前排觀眾席，半個月內兩度捧場令粉絲嘩然。事隔一年多，這段被男方親口否認的地下情疑似死灰復燃，「賦二代」的怒火再次被點燃。