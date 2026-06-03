MC張天賦緋聞女友半月兩度捧場坐前排引熱議 21歲Cherry情史被起底
Cherry戴口罩坐第二行仍被眼利觀眾認出
5月30日MC張天賦東莞站演唱會當晚，有觀眾拍到一名戴著口罩的金髮女子坐在第二行超近距離觀看演出，憑著標誌性的金色長髮和戴太陽眼鏡的方式，被在場歌迷一眼認出正是Cherry。照片隨即被放上小紅書，有網民發帖問「車厘子？」，帖文迅速引起中港兩地網民熱議。而翻查紀錄，早在5月中旬MC以嘉賓身份現身農夫演唱會合唱《風生水起》時，Cherry同樣被發現在觀眾席出現，半個月內兩度捧場的頻率令人側目。
MC曾強調學識避嫌不會偷偷拍拖
MC張天賦上月接受專訪時曾大談感情觀，坦承入行初期覺得「身正不怕影斜」，但後來心態大變：「入行中後期我發覺，冇做過係唔夠嘅，仲要學識『避嫌』去保護自己。」他表示現時盡量避免與異性單獨出現，避免任何可能引起遐想的畫面。被問到如果拍拖會否偷偷摸摸，MC果斷回答：「我唔會偷偷地，因為我要避嫌嘛，仲偷偷地咩？」他同時強調若有穩定關係必定會公開，不應因為「偶像歌手」的標籤就限制自己拍拖的權利。
21歲Cherry被封男神收割機情史豐富
現年21歲的Cherry（IG：@_）擁有火辣身材，早於2025年1月已被爆出與MC低調交往超過半年，女方已融入MC的朋友圈。雖然MC當時公開否認戀情，直言「第一佢唔係KOL，第二無拍拖，完！」，但Cherry過往多次在社交平台似有還無地「洩蜜」暗示關係，曾被轟是挑釁歌迷。其後Cherry的IG帳號被註銷，她另開新帳號設為私人，目前僅有362個粉絲，但MC仍有follow。此外，有網民起底發現Cherry曾被傳與「劍神」張家朗拍過一年拖，兩人曾用印有「ECCL」的同款手機殼，亦有疑似同學爆料形容她「溝仔有一手」，堪稱「男神收割機」。
賦二代反應兩極有人嘆反對無效
事件在Threads及小紅書引起大量討論，不少粉絲明確表態：「接受到佢拍拖，但接受唔到係同車厘子。」有歌迷對MC明知粉絲不喜歡仍與女方一起感到失望，以其歌名戲稱「反對無效」。國內粉絲亦表示「拍拖無問題但車厘子就唔得」，稱想像到MC對Cherry唱情歌就反胃。部分人更質疑MC既然已公開否認拍拖，Cherry卻仍要「大搖大擺」現身，行為被形容為「綠茶」。不過也有理性聲音指出「畀錢買飛就可以入場」，認為Cherry可能純粹單方面支持MC，更有人直言「就算唔係同佢，都唔會係你」、「佢拍拖關我叉事咩？我淨係想聽歌」。MC紅館演唱會將於下月舉行，届時Cherry會否再度現身勢必成為焦點。