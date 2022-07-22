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MC張天賦MV新女Hazel林熙彤只得18歲 網民最擔心一件事

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MC張天賦近日推出新歌《老派約會之必要》，並搵來古天樂旗下年僅18歲的Hazel（林熙彤）擔任MV女主角，網民都紛紛大讚Hazel清純又可愛，十分GFable，不過就好擔心Hazel也會中「做過MC MV女主角個個都出事」的魔咒！

MC張天賦 與Hazel 並非第一次合作

原來Hazel早在去年尾已經拍過MC同藍仔頭合唱《聖誕很忙》MV，當時MV中的女角仲有兩位「熊女郎」夢雨同AhGi，所以Hazel只算係三分之一女主角，仲係戲份最少的一個，只有數秒鏡頭，但也有被MC攬頸及與MC共舞的戲份。今次再與MC合作，Hazel終於可以擔正，成為MV的唯一女主角，同MC大玩民初時代大小姐同下人的浪漫戀情，當中仲有Hazel餵MC食飯的情節，非常Sweet！

張天賦 MC的《老派約會之必要》MV上架僅約一日，已有近50萬view數。
MC的《老派約會之必要》MV上架僅約一日，已有近50萬view數。（圖片來源：[email protected]
張天賦 MC指雖然同Hazel合作過，但不算熟絡，今次導演要求演繹靠近餵飯情節，令二人感覺好尷尬，最後要拍了10多take導演才收貨。
MC指雖然同Hazel合作過，但不算熟絡，今次導演要求演繹靠近餵飯情節，令二人感覺好尷尬，最後要拍了10多take導演才收貨。（圖片來源：[email protected]
張天賦 去年尾的《聖誕很忙》MV中，Hazel曾有被MC攬頸及與MC共舞的戲份。
去年尾的《聖誕很忙》MV中，Hazel曾有被MC攬頸及與MC共舞的戲份。（圖片來源：[email protected]
張天賦 而今次《老派約會之必要》MV中Hazel就要餵MC食飯同一齊踩單車。
而今次《老派約會之必要》MV中Hazel就要餵MC食飯同一齊踩單車。（圖片來源：[email protected]張天賦）
張天賦 MV中Hazel有兩款民初造型，獲網民紛紛大讚「個樣好甜」、「MC揀親都有質素」等等。
MV中Hazel有兩款民初造型，獲網民紛紛大讚「個樣好甜」、「MC揀親都有質素」等等。（圖片來源：[email protected]張天賦）

即睇MC張天賦《老派約會之必要》MV：

網民擔心中MC魔咒

不過由於和MC合作過的MV女主角，包括Ash（鍾卓穎）、Santis（陳濬樺）和KiKi（張凱娸），其後都被爆出了醜聞，其中Ash和Santis更在與MC爆出緋聞後，分別導致離婚及分手收場，因此有網民指她們都中了「做過MC MV女主角個個都出事」的魔咒，好擔心Hazel也會步上她們的後塵。

張天賦 張凱娸 KiKi曾做過MC張天斌《記憶棉》的MV女主角。
作為Hazel同門師姐的KiKi，曾做過MC張天斌《記憶棉》的MV女主角，早前她疑被舊愛流出不雅影片，在網上瘋傳。（圖片來源：YouTube影片截圖）
張天賦 張凱娸 Ash擔任《時候不早》MV女主角，最後離婚收場。
Ash擔任《時候不早》MV女主角，後被發現背住台灣老公同MC行超市及共渡平安夜，最後離婚收場。（圖片來源：[email protected]___）
張天賦 張凱娸 Santis被指背熊仔頭出軌MC，最後離開公司獨立發展，而她與熊仔頭亦分手收場。
與MC拍過《反對無效》MC的Santis，則被指背熊仔頭出軌MC，最後離開公司獨立發展，而她與熊仔頭亦分手收場。（圖片來源：《反對無效》MV封面）
張天賦
（圖片來源：討論區截圖）
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（圖片來源：討論區截圖）
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（圖片來源：討論區截圖）

網店模特兒出身 18歲Hazel被封小李麗珍

Hazel去年已簽約Cool Style Management，成為古天樂旗下藝人，也是ANSONBEAN（陳毅燊）、Anjaylia（陳嘉寶）、盧慧敏（Amy）和KiKi等的同門師妹。原來Hazel在16歲時已膽粗粗應徵做網店模特兒，因此累積了不少粉絲，現時IG已有超過10萬位Followers。去年8月，她在人氣YouTube頻道《試當真》謝票場初現身，已引來不少網民關注，並憑著甜美笑容，獲網民封為「小李麗珍」。

張天賦 試當真
去年8月的一集「試當真謝票場」中，Hazel（右二）首度現身參與遊戲，被誤以為是《試當真》新幕前成員，由於樣子甜美聲音嬌嗲，極速引起網民關注。（圖片來源：試當真影片截圖）
張天賦 Hazel曾多次上Now體育台節目《Football Party Room》同其他嘉賓等一齊睇波。
Hazel不時會上Now體育台節目《Football Party Room》，同其他嘉賓等一齊睇波。（圖片來源：[email protected]
張天賦 此外去年11月Hazel曾衝出香港，為越南歌手Vũ.的歌曲《BƯỚC QUA NHAU》擔任MV女主角，這也是她的MV處女作。
此外去年11月Hazel曾衝出香港，為越南歌手Vũ.的歌曲《BƯỚC QUA NHAU》擔任MV女主角，這也是她的MV處女作。（圖片來源：[email protected]

乖女Hazel幫手湊細佬

現時Hazel正修讀有關平面設計的副學士課程，她曾透露自己出身單親家庭，家中有兩個弟弟，最細的弟弟比她細13歲，身為大家姐的她要不時幫手湊B。去年Hazel曾公開有個拍拖兩年的初戀男友，但有指兩人現在已分手，Hazel社交網上曾經晒出的二人合照，現在亦已全部「被消失」。

張天賦 Hazel與母親及兩個弟弟感情非常好。
Hazel與母親及兩個弟弟感情非常好。（圖片來源：[email protected]
張天賦 小時候的Hazel已有一對精靈大眼，非常可愛。
小時候的Hazel已有一對精靈大眼，非常可愛。（圖片來源：[email protected]
張天賦 試當真
Hazel曾大方公開有個拍拖兩年的初戀男友，不過有指兩人現在已分手。（圖片來源：[email protected]
張天賦 試當真
Hazel外形討好，近年為不少時裝網店做過模特兒。（圖片來源：[email protected]
張天賦 身形嬌小的Hazel，身高只得156cm。
身形嬌小的Hazel，身高只得156cm。（圖片來源：[email protected]
張天賦 試當真
Hazel不時在社交網派福利。（圖片來源：[email protected]
張天賦 試當真
細路女都愛扮大個，Hazel表示這條大露背晚裝裙是屬於其母的。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]張天賦、[email protected][email protected]資料或影片來源：[email protected]張天賦

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