MC張天賦MV新女Hazel林熙彤只得18歲 網民最擔心一件事

MC張天賦近日推出新歌《老派約會之必要》，並搵來古天樂旗下年僅18歲的Hazel（林熙彤）擔任MV女主角，網民都紛紛大讚Hazel清純又可愛，十分GFable，不過就好擔心Hazel也會中「做過MC MV女主角個個都出事」的魔咒！