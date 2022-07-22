MC張天賦MV新女Hazel林熙彤只得18歲 網民最擔心一件事
MC張天賦 與Hazel 並非第一次合作
原來Hazel早在去年尾已經拍過MC同藍仔頭合唱《聖誕很忙》MV，當時MV中的女角仲有兩位「熊女郎」夢雨同AhGi，所以Hazel只算係三分之一女主角，仲係戲份最少的一個，只有數秒鏡頭，但也有被MC攬頸及與MC共舞的戲份。今次再與MC合作，Hazel終於可以擔正，成為MV的唯一女主角，同MC大玩民初時代大小姐同下人的浪漫戀情，當中仲有Hazel餵MC食飯的情節，非常Sweet！
即睇MC張天賦《老派約會之必要》MV：
網民擔心中MC魔咒
不過由於和MC合作過的MV女主角，包括Ash（鍾卓穎）、Santis（陳濬樺）和KiKi（張凱娸），其後都被爆出了醜聞，其中Ash和Santis更在與MC爆出緋聞後，分別導致離婚及分手收場，因此有網民指她們都中了「做過MC MV女主角個個都出事」的魔咒，好擔心Hazel也會步上她們的後塵。
網店模特兒出身 18歲Hazel被封小李麗珍
Hazel去年已簽約Cool Style Management，成為古天樂旗下藝人，也是ANSONBEAN（陳毅燊）、Anjaylia（陳嘉寶）、盧慧敏（Amy）和KiKi等的同門師妹。原來Hazel在16歲時已膽粗粗應徵做網店模特兒，因此累積了不少粉絲，現時IG已有超過10萬位Followers。去年8月，她在人氣YouTube頻道《試當真》謝票場初現身，已引來不少網民關注，並憑著甜美笑容，獲網民封為「小李麗珍」。
乖女Hazel幫手湊細佬
現時Hazel正修讀有關平面設計的副學士課程，她曾透露自己出身單親家庭，家中有兩個弟弟，最細的弟弟比她細13歲，身為大家姐的她要不時幫手湊B。去年Hazel曾公開有個拍拖兩年的初戀男友，但有指兩人現在已分手，Hazel社交網上曾經晒出的二人合照，現在亦已全部「被消失」。
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