MC張天賦實名follow日本女優河北彩花 網民大讚真漢子唔扮嘢
MC公開心儀女優 被指貪新忘舊
MC張天賦唔止唱得，仲被指媾女好有心得，出道後緋聞無數的他，壞男孩形象深入民心，不過每次回應有關提問都唔迴避，早前MC曾在IG限時動態回應網民問題，有人問他選擇「三上悠亞定橋本有菜」時，MC答得好爽：「有菜好，食嘢均衡啲。」不過橋本有菜在日本女優界的人氣已大不如前，去年10月改名新有菜並開新IG帳戶，不過MC未有follow，反而follow另一當紅女神河北彩花。
MC鍾情性感索女 靚相必like
MC最近被發現follow23歲的日本女優界當紅女神河北彩花，河北彩花每逢po出靚相，MC都唔會錯過，仲慷慨畀like力撐，此外，MC還被發現用自己的實名IG帳號，追隨了不少性感索女，當中包括26歲的日本性感偶像天羽希純。
網民反讚MC係正常真漢子
河北彩花深受亞洲男士喜愛，她於18年出道，翌年曾一度退出，前年再回歸，成為旗下有多位人氣女優(早年有蒼井空現在有三上悠亞)的片商S1的專屬女優，河北彩花的IG帳戶開了一年多，已近34萬的followers，香港亦有不少支持者，而MC被發現是河北彩花的支持者後，即引起網民討論，幾乎9成9都讚MC有品味。
網民：欣賞佢用真Account
網民在討論區給MC的留言非常正面，「其實欣賞佢用真實Account喎」、「證明佢係一個身心正常嘅男人…」、「好過有人扮處男、扮乖、扮孝順、扮可愛」，還有網民指唔覺有問題，Tyson Yoshi都鍾意三上悠亞，不過MC比Tyson更update，因為他喜歡的河北彩花是當今炙手可熱的女優。
MC回應負面新聞 公司沒有要求戒女色
MC看似沒有偶包，過去多次傳緋聞及負面新聞都處之泰然，對其歌唱事業都沒有太大影響，近月他在多個樂壇頒獎禮都獲獎得到認同，本月更會在紅館開其首個演唱會。日前MC接受電台節目訪問，首度剖白負面新聞帶來的壓力和感受。MC坦言希望可以保持自己真實的一面，要花時間接受和消化不同的聲音：「當初絕對不好受，因為一定有好多好難聽嘅說話，呢個係成長過程…係必經階段。有人話你有新聞價值，好多人講你好過冇人講你，漸漸地去改變呢個心態。」被問到公司有沒有要求戒女色，MC話冇：「畢竟對我有絕對嘅信任，亦都有一定嘅自由……」
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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