MC張天賦實名follow日本女優河北彩花 網民大讚真漢子唔扮嘢

被封新一代「食女王」的MC張天賦，近日被發現在社交網follow日本當紅女優河北彩花及性感偶像天羽希純，MC化身忠實fans見河北彩花po靚相都畀like，極度捧場。日前MC公開表示公司冇落戒女令，網民對他實名like女優亦大表支持，讚他是真漢子唔扮嘢，26歲血氣方剛的MC樂於做自己，冇錯喎！