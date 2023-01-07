MC

MC張天賦實名follow日本女優河北彩花 網民大讚真漢子唔扮嘢

最新娛聞
東方新地

廣告

被封新一代「食女王」的MC張天賦，近日被發現在社交網follow日本當紅女優河北彩花及性感偶像天羽希純，MC化身忠實fans見河北彩花po靚相都畀like，極度捧場。日前MC公開表示公司冇落戒女令，網民對他實名like女優亦大表支持，讚他是真漢子唔扮嘢，26歲血氣方剛的MC樂於做自己，冇錯喎！

MC 26歲的MC張天賦最近被發現是女優愛好者。
26歲的MC張天賦最近被發現是女優愛好者。（圖片來源：[email protected]
MC MC曾公開表示心儀女優是橋本有菜，不過早前被指人氣下滑，現改名為新有菜東山再起。
MC曾公開表示心儀女優是橋本有菜，不過早前被指人氣下滑，現改名為新有菜東山再起。（圖片來源：[email protected]_hashimoto）

MC公開心儀女優 被指貪新忘舊

MC張天賦唔止唱得，仲被指媾女好有心得，出道後緋聞無數的他，壞男孩形象深入民心，不過每次回應有關提問都唔迴避，早前MC曾在IG限時動態回應網民問題，有人問他選擇「三上悠亞定橋本有菜」時，MC答得好爽：「有菜好，食嘢均衡啲。」不過橋本有菜在日本女優界的人氣已大不如前，去年10月改名新有菜並開新IG帳戶，不過MC未有follow，反而follow另一當紅女神河北彩花。

MC 23歲的河北彩花有樣有身材。
23歲的河北彩花有樣有身材。（圖片來源：[email protected]_kawakita__official）
MC MC被發現追隨河北彩花的IG。
MC被發現追隨河北彩花的IG。（圖片來源：[email protected]_kawakita__official）
MC MC在河北彩花的po畀like。
MC在河北彩花的po畀like。（圖片來源：[email protected]_kawakita__official）

MC鍾情性感索女 靚相必like

MC最近被發現follow23歲的日本女優界當紅女神河北彩花，河北彩花每逢po出靚相，MC都唔會錯過，仲慷慨畀like力撐，此外，MC還被發現用自己的實名IG帳號，追隨了不少性感索女，當中包括26歲的日本性感偶像天羽希純。

MC 河北彩花曾一度退出，21年6月再復出時，消息震驚了整個女優界，有傳媒形容當時不少日本男生的心情，就好像知道PS5何時開賣一樣，個個磨拳擦掌等待她的新作。
河北彩花曾一度退出，21年6月再復出時，消息震驚了整個女優界，有傳媒形容當時不少日本男生的心情，就好像知道PS5何時開賣一樣，個個磨拳擦掌等待她的新作。（圖片來源：[email protected]_kawakita__official）

MC 復出後的河北彩花狀態大勇，結果不止新作，連翻炒的舊作未公開映像，都一樣大賣。
復出後的河北彩花狀態大勇，結果不止新作，連翻炒的舊作未公開映像，都一樣大賣。（圖片來源：[email protected]_kawakita__official）

網民反讚MC係正常真漢子

河北彩花深受亞洲男士喜愛，她於18年出道，翌年曾一度退出，前年再回歸，成為旗下有多位人氣女優(早年有蒼井空現在有三上悠亞)的片商S1的專屬女優，河北彩花的IG帳戶開了一年多，已近34萬的followers，香港亦有不少支持者，而MC被發現是河北彩花的支持者後，即引起網民討論，幾乎9成9都讚MC有品味。

MC 23歲的河北彩花，已成為片商S1的王牌，她的作品比三上悠亞更賣得。
23歲的河北彩花，已成為片商S1的王牌，她的作品比三上悠亞更賣得。（圖片來源：[email protected]_kawakita__official）
MC 河北彩花在日本及東南亞地區包括香港都深受歡迎。
河北彩花在日本及東南亞地區包括香港都深受歡迎。（圖片來源：[email protected]_kawakita__official）
MC MC更被發現追隨另一日本性感女神天羽希純。
MC更被發現追隨另一日本性感女神天羽希純。（圖片來源：[email protected]
MC 26歲的天羽希純是日本寫真偶像及演員。
26歲的天羽希純是日本寫真偶像及演員。（圖片來源：[email protected]

網民：欣賞佢用真Account

網民在討論區給MC的留言非常正面，「其實欣賞佢用真實Account喎」、「證明佢係一個身心正常嘅男人…」、「好過有人扮處男、扮乖、扮孝順、扮可愛」，還有網民指唔覺有問題，Tyson Yoshi都鍾意三上悠亞，不過MC比Tyson更update，因為他喜歡的河北彩花是當今炙手可熱的女優。

MC
（圖片來源：[email protected]討論區截圖）
MC
（圖片來源：[email protected]討論區截圖）
MC
（圖片來源：[email protected]討論區截圖）
MC
（圖片來源：[email protected]討論區截圖）
MC
（圖片來源：[email protected]討論區截圖）
MC
（圖片來源：[email protected]討論區截圖）
MC
（圖片來源：[email protected]討論區截圖）

MC回應負面新聞 公司沒有要求戒女色

MC看似沒有偶包，過去多次傳緋聞及負面新聞都處之泰然，對其歌唱事業都沒有太大影響，近月他在多個樂壇頒獎禮都獲獎得到認同，本月更會在紅館開其首個演唱會。日前MC接受電台節目訪問，首度剖白負面新聞帶來的壓力和感受。MC坦言希望可以保持自己真實的一面，要花時間接受和消化不同的聲音：「當初絕對不好受，因為一定有好多好難聽嘅說話，呢個係成長過程…係必經階段。有人話你有新聞價值，好多人講你好過冇人講你，漸漸地去改變呢個心態。」被問到公司有沒有要求戒女色，MC話冇：「畢竟對我有絕對嘅信任，亦都有一定嘅自由……」

MC MC於1月1日在叱咤頒獎禮憑《小心地滑》奪得「叱咤十大」第二位及「叱咤樂壇男歌手」銅獎。
MC於1月1日在叱咤頒獎禮憑《小心地滑》奪得「叱咤十大」第二位及「叱咤樂壇男歌手」銅獎。（圖片來源：[email protected]
MC MC咁惹花邊新聞，出道以來先後與MV女主角Santis陳濬樺）及Ash鍾卓穎）傳緋聞，仲搞出軒然大波，平時真係需要上吓網減壓。
MC咁惹花邊新聞，出道以來先後與MV女主角Santis（陳濬樺）及Ash（鍾卓穎）傳緋聞，仲搞出軒然大波，平時真係需要上吓網減壓。（圖片來源：[email protected]
MC MC表示由入行到而家，最想保持的是真實的自己，昨晚他行街自拍放上IG限時動態，夠晒真實。
MC表示由入行到而家，最想保持的是真實的自己，昨晚他行街自拍放上IG限時動態，夠晒真實。（圖片來源：[email protected]
MC MC 日前公開發售個唱門票，高峰期時網上有5萬人排隊等買飛，最終全部門票40分鐘內售罄，昨日他在社交網宣布在年初一有網上直播，通行證售港幣$380。
MC 日前公開發售個唱門票，高峰期時網上有5萬人排隊等買飛，最終3場門票全部門票40分鐘內售罄，昨日他在社交網宣布在年初一有網上直播，通行證售港幣$380。（圖片來源：[email protected]

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周興哲演唱會（1月11日公開發售）、馮允謙演唱會（1月12日優先購票）、Twins演唱會鄭秀文演唱會鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

除了演唱會外，還有什麼節日好去處？

農曆新年快將來臨，新年必定要和朋友、家人及另一半觀賞電影消閒一番，今年香港有4大超強卡士賀歲電影，一齊笑住過新年！除了視覺滿足外，味覺都需要被滿足，Sundaykiss為你整合新年盆菜外賣直送年糕優惠推介2023。如果想親自出馬整蘿蔔糕，我們更為你準備了蘿蔔糕3大食譜，內藏黃金比例竅門，絕對必看！值得注意的是滙豐、中銀、渣打銀行可換新銀紙，即看：換新鈔及迎新鈔預約連結

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_kawakita__official、[email protected]

讀者留言

熱門文章

 