MC張天賦新歌女主角起底 台灣氣質美女詹子萱視舒淇為目標

MC 張天賦合作過的MV女主角位位都係女神級，早前赴台拍攝歌曲《抽》和《與我無關》 MV，第二步曲《與我無關》 昨日首播，不足1日已經接近18萬次點擊，成績不錯！MV當中的台灣氣質美女詹子萱飾演「大小姐」令人留下深刻印象！