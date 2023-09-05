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MC張天賦新歌女主角起底 台灣氣質美女詹子萱視舒淇為目標

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MC 張天賦合作過的MV女主角位位都係女神級，早前赴台拍攝歌曲《抽》和《與我無關》 MV，第二步曲《與我無關》 昨日首播，不足1日已經接近18萬次點擊，成績不錯！MV當中的台灣氣質美女詹子萱飾演「大小姐」令人留下深刻印象！

mc 張天賦 MC則飾演默默陪伴著大小姐的司機。
MC則飾演默默陪伴著大小姐的司機。（圖片來源：[email protected]
mc 張天賦 默默為女主角付出。
默默為女主角付出。（圖片來源：[email protected]
mc 張天賦 MV當中的「大小姐」極具氣質，詹子萱即被起底！
MV當中的「大小姐」極具氣質，詹子萱即被起底！（圖片來源：網上圖片）

即睇MC新歌《與我無關》MV：

「賦女郎」台灣怪物級新人詹子萱

MV 女主角是曾跟舒淇上表演課的台灣怪物級新人詹子萱，現年26歲的她景文科技大學國際貿易系畢業，出道幾年已有不少作品，包括電影《罪後真相》、台北微電影《夏午》、山下劇場·北京《我經過你經過我》、影集《愛愛內含光》，以及多套 MV 女主角，之前挑戰的多為破格角色，像是《罪後真相》中的屍體、《愛愛內含光》中經營性愛知識的 YouTuber 等。

MC張天賦《與我無關》延續曖昧不明關係

承接上步曲新歌《抽》，MC則飾演大小姐的司機，默默陪伴著詹子萱，在新歌《與我無關》 繼續延續曖昧不明的關係，不過二人有更多互動親密戲份，更有一幕是女主角想錫MC，卻欲言又止，看得令人相當肉緊！不少網友留言：「放過自己真係一件好難好難嘅事」、「真係越聽越正!」、「愈聽愈有感覺」

mc 張天賦 MC則飾演大小姐的司機，默默陪伴著詹子萱，在新歌《與我無關》 繼續曖昧不明的關係
MC則飾演大小姐的司機，默默陪伴著詹子萱，在新歌《與我無關》 繼續曖昧不明的關係（圖片來源：MC張天賦@YouTube）
mc 張天賦 更有一幕是女主角想錫MC，卻欲言又止
更有一幕是女主角想錫MC，卻欲言又止（圖片來源：MC張天賦@YouTube）
mc 張天賦 看得令人相當肉緊！
看得令人相當肉緊！（圖片來源：MC張天賦@YouTube）
mc 張天賦 最後二人會如何
最後二人會如何（圖片來源：MC張天賦@YouTube）

詹子萱視舒淇為目標

她曾經在受訪時分享入行原因，指自己大學時不太喜歡上學，亦對從商不感興趣，來打工時同事的朋友想開經紀公司，因緣際會下入行。一開始的她拍廣告、試鏡，卻似乎沒有太大亮眼的成績。

2020年，得知周迅、舒淇及陳坤等人創辦的「山下學堂」招生，便孤注一擲地花了一年半的時間學表演。畢業後，回到台灣與張孝全、陳昊森等人合演《罪後真相》，片中飾演陳昊森的富家女友。

mc 張天賦 詹子萱視舒淇為目標
詹子萱視舒淇為目標（圖片來源：[email protected]
mc 張天賦 2020年，得知周迅、舒淇及陳坤等人創辦的「山下學堂」招生，便孤注一擲地花了一年半的時間學表演。
2020年，得知周迅、舒淇及陳坤等人創辦的「山下學堂」招生，便孤注一擲地花了一年半的時間學表演。（圖片來源：[email protected]
mc 張天賦 畢業後，回到台灣與張孝全、陳昊森等人合演《罪後真相》，片中飾演陳昊森的富家女友。
畢業後，回到台灣與張孝全、陳昊森等人合演《罪後真相》，片中飾演陳昊森的富家女友。（圖片來源：[email protected]

詹子萱曾自爆認戀愛腦

現實中，詹子萱更指自己曾經也是個戀愛腦的女子，直言愛情還是麵包「有什麼好選的？一定是愛情啊！」，只是長大後有了更多不一樣的看法，早已不是當初的自己了。

即睇詹子萱IG 精選靚相：

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將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、MC張天賦@YouTube

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