MC張天賦新歌女主角起底 台灣氣質美女詹子萱視舒淇為目標
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MC 張天賦合作過的MV女主角位位都係女神級，早前赴台拍攝歌曲《抽》和《與我無關》 MV，第二步曲《與我無關》 昨日首播，不足1日已經接近18萬次點擊，成績不錯！MV當中的台灣氣質美女詹子萱飾演「大小姐」令人留下深刻印象！
即睇MC新歌《與我無關》MV：
「賦女郎」台灣怪物級新人詹子萱
MV 女主角是曾跟舒淇上表演課的台灣怪物級新人詹子萱，現年26歲的她景文科技大學國際貿易系畢業，出道幾年已有不少作品，包括電影《罪後真相》、台北微電影《夏午》、山下劇場·北京《我經過你經過我》、影集《愛愛內含光》，以及多套 MV 女主角，之前挑戰的多為破格角色，像是《罪後真相》中的屍體、《愛愛內含光》中經營性愛知識的 YouTuber 等。
MC張天賦《與我無關》延續曖昧不明關係
承接上步曲新歌《抽》，MC則飾演大小姐的司機，默默陪伴著詹子萱，在新歌《與我無關》 繼續延續曖昧不明的關係，不過二人有更多互動親密戲份，更有一幕是女主角想錫MC，卻欲言又止，看得令人相當肉緊！不少網友留言：「放過自己真係一件好難好難嘅事」、「真係越聽越正!」、「愈聽愈有感覺」
詹子萱視舒淇為目標
她曾經在受訪時分享入行原因，指自己大學時不太喜歡上學，亦對從商不感興趣，來打工時同事的朋友想開經紀公司，因緣際會下入行。一開始的她拍廣告、試鏡，卻似乎沒有太大亮眼的成績。
2020年，得知周迅、舒淇及陳坤等人創辦的「山下學堂」招生，便孤注一擲地花了一年半的時間學表演。畢業後，回到台灣與張孝全、陳昊森等人合演《罪後真相》，片中飾演陳昊森的富家女友。
詹子萱曾自爆認戀愛腦
現實中，詹子萱更指自己曾經也是個戀愛腦的女子，直言愛情還是麵包「有什麼好選的？一定是愛情啊！」，只是長大後有了更多不一樣的看法，早已不是當初的自己了。
即睇詹子萱IG 精選靚相：
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、MC張天賦@YouTube