MC「口臭經理人」澄清張天賦並非靠洪嘉豪簽約：KAHO並沒有任何參與
YeeYee列三點澄清
首先，YeeYee表示由於最近在網上看見不少「與事實偏離」的資訊，故此與公司溝通後決定發表聲明以作澄清，主要想糾正以下三點：
1）嘉豪向公司提議找MC合唱，從而令公司認識MC，穿針引線介紹好兄弟入華納；
2）張天賦在2019年參加《全民造星II》並成為亞軍，及後嘉豪向公司建議邀請MC合唱，也成為MC後來簽約的契機。
3）二人早於八年前認識，一直以音樂伙伴的姿態相伴
強調MC加入華納與洪嘉豪無關
及後，YeeYee又在長文中強調，MC之所以能夠加入華納，實際上與洪嘉豪並沒有直接關係。她透露，當時洪嘉豪的確曾邀約剛於《全民造星II》奪亞軍的MC合唱並錄製兩歌方於YouTube平台供大家觀賞，但該次合作後，「雙方嘅連繫亦都到此為止」。而MC與華納真真正正結緣是因為JUDE（曾若華）的作品《十分錯》而開始，拍攝過MV之後再與華納高層協商，約於兩個月後完成簽約，「而喺整個商談過程中，KAHO並沒有任何參與，亦不在在文字訪問中提及任何引薦、介紹等環節，網絡上一啲關於『MC可以入到華納唱都係靠嘉豪』等實屬扭曲事實嘅言論。」
相信YeeYee所講的早期合作就係指呢兩段：
YeeYee開聲維護MC背後團隊
雖然YeeYee亦都有透露MC與洪嘉豪早於多年前已經認識，亦都一齊夾過Band幾個月，但事實上二人在夾Band後一直鮮有聯絡，而二人「Friend過打Band」的關係亦是建立於MC加入華納後緊密合作的默契。
隨住一個階段嘅結束，希望兩位同大家都要MOVE ON. 為各自嘅SOLO而努力。
YeeYee對口臭一事件字不提
其實早前最多討對於MC洪嘉豪的討論，矛頭是直斥YeeYee對洪嘉豪不留情面地狠狠批評，認為YeeYee「倒米」極不禮貌，當中YeeYee更曾直指「Fufu（張天賦）啲歌太難，HKH（洪嘉豪）啲歌太悶」、「（洪嘉豪）舞台上吸引唔到我」，而最惹火的一段就是：「真係唔好再有演唱會同場派嗰支咁嘅嘢，比（畀）幾毫子出嚟就做到好似好大應援真係好威威？阻住其他人睇幫個地球製造垃圾，真係多得你唔少。賦二代（張天賦粉絲專稱）千祈唔好學」、「如果天真咁覺得咁樣就係勁，係自己呃自己再呃埋粒星」
但今次YeeYee並沒有為出言不遜作回應，反而因為她此番言論令網民誤會「MC要靠張天賦上位」一事作出強調和澄清，言語間更被網民解讀為「MC上位唔靠洪嘉豪事」似是分AB想割席，但對自己遭負評「累死MC」一事卻隻字不提。
即睇返YeeYee被指「口臭」事件簿：
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