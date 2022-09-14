MC「口臭經理人」澄清張天賦並非靠洪嘉豪簽約：KAHO並沒有任何參與

MC張天賦和洪嘉豪日前組CP於九展（Star Hall）舉行演唱會，雖然已經圓滿結束，但由演唱會衍生的事非卻一直纏繞至今！事關有一名MC的TG群組管理員「PY（YeeYee）」不斷暗諷洪嘉豪句句有骨，令網民對她極為反感，更於開設「MC點睇佢經理人咁憎洪嘉豪」為題的討論版。終於，Yee Yee亦禁不住撰長文回應，作三點澄清。