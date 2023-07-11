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MC張天賦助手連環焫著4大火頭 連Do姐都冇面畀：討好前輩嘅嘢唔係好啱佢

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MC張天賦助手兼歌迷會管理員Yee Yee從去年開始已於網上發表過唔少惹火言論，近日又有網民大爆Yee Yee喺MC張天賦歌迷TG群組周圍焫火頭，除咗話MC張天賦冇興趣同Do姐合作之外，仲踩低兩位同門女歌手。

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有「口臭助手」之稱嘅Yee Yee又再次周圍焫火頭。（圖片來源：[email protected]

1.助手Yee Yee爆MC冇興趣同Do姐合作

近日有網民爆料指MC張天賦助手Yee Yee，在MC粉絲「賦二代」TG群組中周圍焫火頭。當粉絲們在群組中討論點解MC冇份參與Do姐旅遊節目時，Yee Yee回覆指MC張天賦冇興趣同Do姐拍旅遊節目，仲話：「討好前輩嘅嘢唔係好啱佢」，就連Do姐都冇面畀，認真夠曬大膽！

MC張天賦
（圖片來源：TG群組截圖）
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（圖片來源：TG群組截圖）
MC張天賦 就連Do姐都冇面畀，認真夠曬大膽
就連Do姐都冇面畀，認真夠曬大膽（圖片來源：[email protected]_do_cheng）

2.疑想借Do姐過橋 再踩洪嘉豪

Do姐於去年離巢TVB後，就邀請了洪嘉豪、林家謙、細貓應智越、Jeffrey魏浚笙、TysonYoshi擔任HOYTV新一輯旅遊節目嘉賓。Yee Yee的「討好前輩」言論一出，唔少網民都認為Yee Yee係想借Do姐過橋，一次過踩曬有份同Do姐有份合作拍旅遊節目嘅五位小鮮肉，特別係曾經被佢狠批過嘅洪家豪。

MC張天賦 有網民認為今次Yee Yee接Do姐過橋，直接踩埋洪嘉豪。
有網民認為今次Yee Yee接Do姐過橋，直接踩埋洪嘉豪。（圖片來源：[email protected]_do_cheng）

3.連環踩低兩同門女歌手 仲話想剪Moon Tang脷筋

除咗前輩之外，Yee Yee連同MC張天賦同門嘅兩位女歌手都睇唔順眼。Yee Yee喺聽完湯令山女友Moon Tang新歌之後，就喺TG群組中表示：「好難頂 條女」、「把聲 好想剪佢脷根」，仲話Moon Tang嘅廣東話咬字唔夠正：「條咪而家嘅潮流嚟㗎呢」、「其實廣東話moon定so小姐大穫啲」。有網民猜測Yee Yee所提到嘅「So小姐」，就係同公司嘅蘇麗珊。

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（圖片來源：TG群組截圖）
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（圖片來源：TG群組截圖）
MC張天賦 連同公司女歌手Moon Tang都唔放過。
連同公司女歌手Moon Tang都唔放過。（圖片來源：[email protected]_）
MC張天賦 有網民認為Yee Yee所講嘅「So小姐」，就係同公司嘅蘇麗珊。
有網民認為Yee Yee所講嘅「So小姐」，就係同公司嘅蘇麗珊。（圖片來源：[email protected]

4.大爆華納已同Jace陳凱詠簽約

唔單只瘋狂焫火頭，Yee Yee仲係TG群組大爆Jace陳凱詠已經同華納簽約，成為MC嘅師妹。雖然Jace陳凱詠的確即將於9月同環球滿約，早前亦曾經多次傳過有關Jace滿約後嘅去向，但Jace就一直未有就傳聞作出任何回應。Yee Yee今次竟然係官方公佈消息前率先爆料，唔知會唔會搞到高層詐型呢。

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（圖片來源：TG群組截圖）
MC張天賦 雖然Jace的確9月同環球滿約，但佢一直都未有公開將會轉投邊間新東家。
雖然Jace的確9月同環球滿約，但佢一直都未有公開將會轉投邊間新東家。（圖片來源：[email protected]

早有焫火頭前科 曾多次狠批MC好友洪嘉豪

其實YeeYee已經唔係第一次周圍焫火頭，去年就對洪嘉豪不留情面地狠狠批評，認為YeeYee「倒米」極不禮貌，當中YeeYee更曾直指「Fufu（張天賦）啲歌太難，HKH（洪嘉豪）啲歌太悶」、「（洪嘉豪）舞台上吸引唔到我」，而最惹火的一段就是：「真係唔好再有演唱會同場派嗰支咁嘅嘢，比（畀）幾毫子出嚟就做到好似好大應援真係好威威？阻住其他人睇幫個地球製造垃圾，真係多得你唔少。賦二代（張天賦粉絲專稱）千祈唔好學」、「如果天真咁覺得咁樣就係勁，係自己呃自己再呃埋粒星」

不過當時YeeYee並沒有為出言不遜作回應，反而為她此番言論令網民誤會「MC要靠張天賦上位」一事而作出強調和澄清，言語間更被網民解讀為「MC上位唔靠洪嘉豪事」似是分AB想割席，但對自己遭負評「累死MC」一事卻隻字不提。

即睇返YeeYee被指「口臭」事件簿：

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（圖片來源：[email protected]_fansclub截圖）
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