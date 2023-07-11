MC張天賦助手連環焫著4大火頭 連Do姐都冇面畀：討好前輩嘅嘢唔係好啱佢

MC張天賦助手兼歌迷會管理員Yee Yee從去年開始已於網上發表過唔少惹火言論，近日又有網民大爆Yee Yee喺MC張天賦歌迷TG群組周圍焫火頭，除咗話MC張天賦冇興趣同Do姐合作之外，仲踩低兩位同門女歌手。