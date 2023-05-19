MC張天賦打入2023年福布斯「30歲以下精英榜」成香港唯一代表
MC張天賦影響力甚強
MC張天賦成為福布斯2023年度亞洲30位30歲以下精英之一，足以證明他在香港樂壇的影響力，其他入選精英還有多位韓國藝人，包括憑《魷魚遊戲》獲得艾美獎的韓國女演員李瑜美、人氣劇《黑暗榮耀》飾演童年版宋慧喬的鄭知蘇、金惠奫、韓國女團NewJeans、LE SSERAFIM，以及去年在世界盃3分鐘內連入兩球的足球員曹圭成。另外還有憑泰國BL劇《只因我們天生一對》走紅的「國民男友」Metawin Opas-iamkajorn林漢洲、《龍之家族》（House of the Dragon）23歲女星Milly Alcock，及《河谷鎮》（Riverdale）男主角KJ Apa等。
MC多謝亡父令他成功
MC接受福布斯官方訪問，對於入選福布斯榜，MC在訪問中表示會將他的成功歸功於非常支持和培養他音樂天賦的父親，他覺得像他一樣的新晉歌手，正在為粵語流行音樂重新注入活力，並相信香港的音樂可以像K-pop一樣具有全球吸引力，他更希望繼續進行多些live的演出同時也嘗試演戲：「Whether I’m a busker，or performing on stage，I approach my music the same way，I really prefer the face-to-face connection.(無論我是一個busker，還是在舞台上表演，我都用同樣的方式對待我的音樂，我真的比較喜歡面對面的聯繫。)」
棄ViuTV選擇正確
MC在19年的《全民造星2》獲第二名，當時ViuTV有意與張天賦簽約，但他不想組成男團，選擇自組工作室獨立發展，期間在個人YouTube頻道翻唱別人的歌曲，20年12月31日MC加入華納唱片，21年正式出道並迅速彈起，去年底在紅館舉行3場演唱會，掀起搶飛熱潮，今年更是大豐收的一年，橫掃商台叱咤、港台十大金曲及Chill Club頒獎禮多個獎項。今次MC憑實力登上福布斯榜，再次向已故的父親證明，他的堅持與努力並沒有白費。
MC從逾 4,000 名候選人中突圍而出
福布斯由16年開始，由記者、編輯及專家評委從超過 4,000 名候選人中選出作提名，再由福布斯亞洲團隊和獨立的專家評審團根據各種因素進行評估，每年選出30位來自不同亞太地區的30歲以下入圍者，表揚他們的成就。香港過去幾年就有9GAG創辦人Chris、Brian同Derek、G.E.M.鄧紫棋、Youtuber Emi Wong及東京奧運金牌「劍神」張家朗曾獲獎。
鏡粉葡萄問點解
MC今次揚名福布斯，成為香港唯一代表，不少網民都戥他高興，認為他實至名歸，不過由出道至今MC少不免被拿來與MIRROR作比較，難免會有反對聲音，有鏡粉在討論區問點解MIRROR12子冇份入圍，亦有網民覺得MC近年的付出有目共睹，讚他「唔係成日要休息嘅新人」，似乎有弦外之音。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！