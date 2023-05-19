MC張天賦打入2023年福布斯「30歲以下精英榜」成香港唯一代表

福布斯剛公佈2023年度「亞洲30位30歲以下精英榜」名單，26歲的MC張天賦成為香港唯一代表，入選娛樂界及體壇人物之一。對於MC揚威福布斯，不少網民都恭喜MC，不過亦有鏡粉好葡萄，問點解MIRROR12子冇份喎！