MC張天賦鼓勵唱《記憶棉》唱到跪地中學生：跪地我都淨係試過一次
中學生唱MC張天賦歌 獲頒「最佳台風獎」
該段中學生唱歌的片段，原片已在YouTube上載了近一個月，近日片段忽然被瘋傳，原片亦因此大受網民關注，瀏覽量在短短一日內升到逾5萬之數，有網民提到原來這位中學生當日在比賽上，成功奪得「最佳台風獎」，網民紛紛大讚：「感情分滿分，respect」、「同學仔好投入好認真去做一件事情，單係呢點已經值得鼓勵」、「睇得出佢係一個有故事嘅人」、「feel到佢有種傷痛」、「佢唱嗰陣可能好多回憶」等等。
MC張天賦提醒中學生：小心把聲
MC張天賦亦在其社交網限時動態中轉載了這位中學唱歌的片段，並表示：「先唔講唱功，但真係想鼓勵下佢！喺台上就係應該要毫無保留地盡情表演！呢位哥仔冇怯場、冇緊張！繼續加油！不過小心把聲。想當年SING CON，我淨係敢望住地下，手震晒。」並特別Hashtag說：「跪地我都淨係試過一次」。
MC張天賦：唔准笑人，要笑就笑我
之後MC張天賦又上載了一段他自己在少年時代練歌時的片段，片中的他眯著眼唱得十分投入，也一樣唱到破音，他表示：「好嘅嘢要重溫」，並說：「唔准笑人，要笑就笑我，唱歌係咁㗎啦，唱下唱下就好聽㗎啦！」又Hashtag說：「全是感情」。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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