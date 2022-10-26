MC張天賦鼓勵唱《記憶棉》唱到跪地中學生：跪地我都淨係試過一次

近日有一段中學生參加歌唱比賽的影片在網上瘋傳，片中學生演繹MC張天賦的歌曲《記憶棉》，期間唱到激動處除了破音外，仲唱到跪地，引起網民熱討，指他是個「有故事的人」，又大讚他「勇氣可嘉」、「真心respect」等，連原唱MC張天賦都被驚動，轉載了這位中學生的演唱片段，並作出鼓勵！