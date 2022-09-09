MC張天賦同星二代MV女主角許恩怡鏡頭前Sweet攬攬 原來背後有更多親密鏡頭

MC張天賦近日與古巨基重新演繹歌曲《自我安慰》，MC更為此特別和星二代許恩怡（Natalie）合作拍了一個MV，兩人在MV中扮演一對瀕臨分手的情侶，當中不乏Sweet攬攬的鏡頭，引來不少「賦二代」表示呷醋，日前MC和基仔開Live傾偈時，卻大爆他與Natalie在MV背後，其實拍了更多的親密鏡頭！