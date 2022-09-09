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MC張天賦同星二代MV女主角許恩怡鏡頭前Sweet攬攬 原來背後有更多親密鏡頭

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MC張天賦近日與古巨基重新演繹歌曲《自我安慰》，MC更為此特別和星二代許恩怡（Natalie）合作拍了一個MV，兩人在MV中扮演一對瀕臨分手的情侶，當中不乏Sweet攬攬的鏡頭，引來不少「賦二代」表示呷醋，日前MC和基仔開Live傾偈時，卻大爆他與Natalie在MV背後，其實拍了更多的親密鏡頭！

MC張天賦 古巨基 今午推出企劃第二波與MC合唱《自我安慰》，未出歌已被插。
古巨基的《I.R.L.T.S》(I REALLY LOVE TO SING) 企劃頭炮和Edan合唱了其經典作品《飄流教室》，第二炮則是與MC張天賦的舊曲新唱作品《自我安慰》。（圖片來源：[email protected]
MC張天賦 古巨基 古巨基真身出現只有在錄音室的幾秒。
不過古巨基在《自我安慰》中只有出現在錄音室的幾秒鏡頭。（圖片來源：[email protected]古巨基 Leo Ku）

MC張天賦：公司好落力去刪

古巨基在和MC張天賦開Live時，講到有好多「賦二代」（張天賦粉絲暱稱）睇完《自我安慰》MV入面，MC同女主角拍拖的過程，都表示呷醋，基仔笑言要MC安撫一下粉絲，但MC卻突然自爆：「原本個劇情係多好多親密鏡頭嘅，公司都好落力地去盡量可能刪減咗好多，或者最後有啲親密啲嘅shot都冇用到嘅。」即被基仔取笑：「冇用到啫，即係有拍到喎，即係有做！」

MC張天賦 MC話同Natalie喺MV入面原本有更多親密鏡頭，只係畀公司刪咗！
MC話同Natalie喺MV入面原本有更多親密鏡頭，只係畀公司刪咗！（圖片來源：[email protected]
MC張天賦 兩人喺MV入面多次親密攬攬。
兩人喺MV入面多次親密攬攬。（圖片來源：[email protected]古巨基 Leo Ku）
MC張天賦 又互相餵食。
又互相餵食。（圖片來源：[email protected]古巨基 Leo Ku）
MC張天賦 MC仲孭起Natalie，玩得勁開心，難怪「賦二代」呷醋！
MC仲孭起Natalie，玩得勁開心，難怪「賦二代」呷醋！（圖片來源：[email protected]古巨基 Leo Ku）

基仔教路：我個心都喺你哋度

基仔見到MC愈講愈易令「賦二代」呷醋，忍不住教授他面對粉絲的經驗：「你應該話，我哋作為演員、歌手，你都有拍戲啦，呢個係工作一部份（劇情需要）。大家乖呀，大家明白，將來除咗唱歌仲會拍戲，大家唔好擔心嗰啲係工作嚟，我個心都喺你哋度，咁呀嘛！」

MC張天賦 基仔教MC點樣冧粉絲。
基仔教MC點樣冧粉絲。（圖片來源：[email protected]冤枉娛樂）

即睇古巨基 x MC 張天賦《自我安慰》IG Live：

與《飄流教室》屬上、下集

基仔早前與MIRROR成員Edan（呂爵安）合唱歌曲《飄流教室》，亦係搵Natalie拍MV，原來兩個故仔係有如連續劇一樣，大有關連。《飄流教室》與《自我安慰》同屬基仔的《I Really Love To Sing》音樂Project，基仔解釋兩個MV其實係上、下集：「上一集《飄流教室》個尾講Natalie同Edan飲啤酒，今集一開波就係Natalie飲完啤酒，去買宵夜返屋企畀MC食。」

MC張天賦 古巨基
許恩怡早前與Edan呂爵安拍攝《飄流教室》的MV，獲古巨基大讚小小年紀演戲已相當有天份（圖片來源：官方提供）
MC張天賦 《飄流教室》MV至今已有超過550萬views。
《飄流教室》MV至今已有超過550萬views。（圖片來源：[email protected]
MC張天賦 許恩怡在《飄流教室》中飾演暗戀好友Edan已久，在MV最後陪失戀的Edan飲啤酒。
許恩怡在《飄流教室》中飾演暗戀好友Edan已久，在MV最後陪失戀的Edan飲啤酒。（圖片來源：[email protected]古巨基 Leo Ku）
MC張天賦 在《自我安慰》MV開頭，Natalie買了宵夜回家，給生病中的男友MC食。
在《自我安慰》MV開頭，Natalie買了宵夜回家，給生病中的男友MC食。（圖片來源：[email protected]古巨基 Leo Ku）

即睇古巨基 x Edan 呂爵安《飄流教室》MV：

密密食其實每樣只係食一啖

講到食宵夜，基仔就笑指有好多粉絲都留意到MC在MV中有好多進食的鏡頭，包括食宵夜、沙翁和豆腐花等，MC就解釋當日真係由朝食到晚，但每次都只係食一啖左右，而且因為怕肥，所以實際上都不敢食得太多。

MC張天賦 MC被粉絲取笑在MV中不停食。
MC被粉絲取笑在MV中不停食。（圖片來源：[email protected]古巨基 Leo Ku）

即睇古巨基 x MC 張天賦《自我安慰》MV：

柏安妮女兒許恩怡 首次拍電影獲新人獎

《飄流教室》同《自我安慰》的MV女主角許恩怡（Natalie），是80年代女神柏安妮（Ann Bridgewater）的18歲女兒，現在是Cool Style旗下的藝人，亦是影壇新貴，去年她首次拍攝內地青春歌舞電影《燃野少年的天空》，就獲得「2021東京國際電影節中國電影周」金鶴獎的「最佳新人獎」。許恩怡坦言媽媽柏安妮對她演藝之路影響甚深，而息影多年的柏安妮雖然當年為家庭絕跡娛樂圈，並沒有安於做全職媽媽，在心理學上不斷進修，現為臨床心理學家！

MC張天賦 許恩怡 柏安妮 日前貼出水著懷念旅遊的日子﹗
許恩怡出道以來都被指外貌似足同年的木村光希，而氣質則像桂綸鎂。（圖片來源：[email protected]

受母影響入行首套電影即獲獎

許恩怡在2021年正式出道，在經理人Kim的帶領下踏足演藝圈。她一向品學兼優，3歲就開始學習跳舞，自小開始已接受過古典舞、芭蕾舞與現代舞等舞蹈訓練，並完成了所有皇家舞蹈學院的分級及職業考試，在2019年參加了香港演藝學院年度傑出⻘年舞蹈家計劃。另外，她亦接受過武術訓練，擅⻑劍術、長拳、太極等，在武術及舞蹈領域均取得優異成績，而且在公開比賽上獲得不少獎項，十項全能。

MC張天賦 Edan 許恩怡 柏安妮
許恩怡憑電影《燃野少年的天空》在「2021東京國際電影節中國電影周」金鶴獎勇奪「最佳新人獎」，不過由於疫情關係，許恩怡未能赴東京出席頒獎禮，只能拍片感謝台前幕後工作人員、經理人及家人的支持。（圖片來源：[email protected]

感激柏安妮傳授入行秘笈：要隨機應變

提到首次拍電影，許恩怡直言有一種難能可貴的神奇感覺，她說：「首次拍電影，我很開心能夠通過一個故事和裡面的角色感染别人。能和我甚至從沒見過的人進行交流是一件很神奇、很可貴的事。」許恩怡又不諱言媽媽柏安妮對她加入影圈也會給予意見，她說：「有，她讓我學會隨機應變，總是準備好迎接變化，然後也讓我學會接受意見，還有從意見中學習讓自己進步，成為更好的演員。」

MC張天賦 許恩怡 柏安妮17歲大女首登銀幕即獲獎 3歲習舞練武遺傳母親優良基因
經歷了今次的拍攝後Natalie愛上演戲，由最初戰戰兢兢，很快便適應拍戲的節奏，到最後珍惜拍攝的每一刻，對她來說這確是一次難忘的經驗。（圖片來源：官方圖片）

許恩怡大騷舞技 甜美指數爆錶

許恩怡最近接拍衛生巾廣告，在拍攝全新電視廣告中，大展其舞技，不過竟然被跳舞難到她，許恩怡解釋：「雖然我比較習慣拍跳舞，但要配合這次的音樂確實有點難。要在所有不同的場景跳也是個挑戰，有啲地方比較窄，有啲喺斜坡坡，同時注意表情，留意機位﹗」

MC張天賦 媽咪柏安妮曾是花式溜冰健將，許恩怡亦遺傳了她舞動基因，熱愛跳舞。
媽咪柏安妮曾是花式溜冰健將，許恩怡亦遺傳了她舞動基因，熱愛跳舞。（圖片來源：[email protected]
MC張天賦 許恩怡在廣告中大騷舞技！
許恩怡在廣告中大騷舞技！（圖片來源：[email protected]

與「溜冰王后」媽媽溜冰不似母女

今年母親節，許恩怡與媽媽柏安妮在太古城中心溜冰場大玩花式溜冰，二人玩得十分暢快，一點都不似母女。想當年柏安妮入行前曾參加香港花式溜冰比賽奪冠，有「溜冰王后」稱號，如今在場上絲毫不減當年的清純氣質，動作依舊敏捷！ 照片中可以看到，已離巢多年的柏安妮保養得很好，只是臉上多了一點歲月的痕跡。現在女兒可以繼承母親的美貌，延續那份獨特風彩。

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現年56歲的柏安妮已闊別銀幕29年，但站在18歲的女兒身邊，看起來像一對好姊妹一樣。（圖片來源：[email protected]
MC張天賦 Edan 柏安妮 許恩怡 Ann同囡囡Natalie關係情同姊妹，猶如閨密老友。
為中、英、馬來西亞混血兒的柏安妮，是青春組合「開心少女組」成員，於1982年出道時，曾在電影廣告做閒角，直到1985年在《為你鍾情》中飾演張國榮的妹妹，成為其代表作。（圖片來源：[email protected]
MC張天賦 柏安妮 許恩怡 1985年柏安妮接拍電影《我願意》， 在太古城中心溜冰場首度現身，片中示範最擅長的溜冰技術。
柏安妮1985年在電影《我願意》做女主角時， 在太古城中心溜冰場現身，角色度身訂做，片中示範最擅長的溜冰技術。（圖片來源：《我願意》劇照）
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當年柏安妮在事業最璀璨之時，重拾書本，到香港大學進修生物系，結果與港大同學相戀、結婚並誕下兩女，後又考取了職業治療師及臨床心理學家專業資格，專心做個平凡的職業女性。（圖片來源：SundayKiss 圖片庫）
MC張天賦 許恩怡是柏安妮的二女，由於樣子清純，獲網民大讚是近年少見的氣質新晉演員！
許恩怡是柏安妮的二女，由於樣子清純，獲網民大讚是近年少見的氣質新晉演員！（圖片來源：[email protected]
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]古巨基 Leo Ku、[email protected][email protected]冤枉娛樂、[email protected]、《我願意》劇照、SundayKiss 圖片庫資料或影片來源：[email protected]冤枉娛樂、[email protected]古巨基 Leo Ku

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