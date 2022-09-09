MC張天賦同星二代MV女主角許恩怡鏡頭前Sweet攬攬 原來背後有更多親密鏡頭
MC張天賦：公司好落力去刪
古巨基在和MC張天賦開Live時，講到有好多「賦二代」（張天賦粉絲暱稱）睇完《自我安慰》MV入面，MC同女主角拍拖的過程，都表示呷醋，基仔笑言要MC安撫一下粉絲，但MC卻突然自爆：「原本個劇情係多好多親密鏡頭嘅，公司都好落力地去盡量可能刪減咗好多，或者最後有啲親密啲嘅shot都冇用到嘅。」即被基仔取笑：「冇用到啫，即係有拍到喎，即係有做！」
基仔教路：我個心都喺你哋度
基仔見到MC愈講愈易令「賦二代」呷醋，忍不住教授他面對粉絲的經驗：「你應該話，我哋作為演員、歌手，你都有拍戲啦，呢個係工作一部份（劇情需要）。大家乖呀，大家明白，將來除咗唱歌仲會拍戲，大家唔好擔心嗰啲係工作嚟，我個心都喺你哋度，咁呀嘛！」
即睇古巨基 x MC 張天賦《自我安慰》IG Live：
與《飄流教室》屬上、下集
基仔早前與MIRROR成員Edan（呂爵安）合唱歌曲《飄流教室》，亦係搵Natalie拍MV，原來兩個故仔係有如連續劇一樣，大有關連。《飄流教室》與《自我安慰》同屬基仔的《I Really Love To Sing》音樂Project，基仔解釋兩個MV其實係上、下集：「上一集《飄流教室》個尾講Natalie同Edan飲啤酒，今集一開波就係Natalie飲完啤酒，去買宵夜返屋企畀MC食。」
即睇古巨基 x Edan 呂爵安《飄流教室》MV：
密密食其實每樣只係食一啖
講到食宵夜，基仔就笑指有好多粉絲都留意到MC在MV中有好多進食的鏡頭，包括食宵夜、沙翁和豆腐花等，MC就解釋當日真係由朝食到晚，但每次都只係食一啖左右，而且因為怕肥，所以實際上都不敢食得太多。
即睇古巨基 x MC 張天賦《自我安慰》MV：
柏安妮女兒許恩怡 首次拍電影獲新人獎
《飄流教室》同《自我安慰》的MV女主角許恩怡（Natalie），是80年代女神柏安妮（Ann Bridgewater）的18歲女兒，現在是Cool Style旗下的藝人，亦是影壇新貴，去年她首次拍攝內地青春歌舞電影《燃野少年的天空》，就獲得「2021東京國際電影節中國電影周」金鶴獎的「最佳新人獎」。許恩怡坦言媽媽柏安妮對她演藝之路影響甚深，而息影多年的柏安妮雖然當年為家庭絕跡娛樂圈，並沒有安於做全職媽媽，在心理學上不斷進修，現為臨床心理學家！
受母影響入行首套電影即獲獎
許恩怡在2021年正式出道，在經理人Kim的帶領下踏足演藝圈。她一向品學兼優，3歲就開始學習跳舞，自小開始已接受過古典舞、芭蕾舞與現代舞等舞蹈訓練，並完成了所有皇家舞蹈學院的分級及職業考試，在2019年參加了香港演藝學院年度傑出⻘年舞蹈家計劃。另外，她亦接受過武術訓練，擅⻑劍術、長拳、太極等，在武術及舞蹈領域均取得優異成績，而且在公開比賽上獲得不少獎項，十項全能。
感激柏安妮傳授入行秘笈：要隨機應變
提到首次拍電影，許恩怡直言有一種難能可貴的神奇感覺，她說：「首次拍電影，我很開心能夠通過一個故事和裡面的角色感染别人。能和我甚至從沒見過的人進行交流是一件很神奇、很可貴的事。」許恩怡又不諱言媽媽柏安妮對她加入影圈也會給予意見，她說：「有，她讓我學會隨機應變，總是準備好迎接變化，然後也讓我學會接受意見，還有從意見中學習讓自己進步，成為更好的演員。」
許恩怡大騷舞技 甜美指數爆錶
許恩怡最近接拍衛生巾廣告，在拍攝全新電視廣告中，大展其舞技，不過竟然被跳舞難到她，許恩怡解釋：「雖然我比較習慣拍跳舞，但要配合這次的音樂確實有點難。要在所有不同的場景跳也是個挑戰，有啲地方比較窄，有啲喺斜坡坡，同時注意表情，留意機位﹗」
與「溜冰王后」媽媽溜冰不似母女
今年母親節，許恩怡與媽媽柏安妮在太古城中心溜冰場大玩花式溜冰，二人玩得十分暢快，一點都不似母女。想當年柏安妮入行前曾參加香港花式溜冰比賽奪冠，有「溜冰王后」稱號，如今在場上絲毫不減當年的清純氣質，動作依舊敏捷！ 照片中可以看到，已離巢多年的柏安妮保養得很好，只是臉上多了一點歲月的痕跡。現在女兒可以繼承母親的美貌，延續那份獨特風彩。
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