MC張天賦新歌MV現吊帶背心性感美女 女主角即被起底原來又有穩定男友

MC張天賦最近推出新歌《花海》，歌曲MV近日於YouTube平台上架，不足2日已經接近20萬次點擊，成績不錯！網民除了可以繼《Loser》之後再次由張蔓姿為MC炮製MV之外，還留意到MV中的「素人」美女！身穿白色貼身吊帶背心的女主角非常養眼，更有網民激讚「今次個女主角好有氣質」，Allison Cheung即被起底。