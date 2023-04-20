MC張天賦新歌MV現吊帶背心性感美女 女主角即被起底原來又有穩定男友
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MC張天賦最近推出新歌《花海》，歌曲MV近日於YouTube平台上架，不足2日已經接近20萬次點擊，成績不錯！網民除了可以繼《Loser》之後再次由張蔓姿為MC炮製MV之外，還留意到MV中的「素人」美女！身穿白色貼身吊帶背心的女主角非常養眼，更有網民激讚「今次個女主角好有氣質」，Allison Cheung即被起底。
即睇MC新歌《花海》MV：
Allison原來是一名攝影師
Allison其實是一名攝影師，她接受雜誌訪問時表示自己曾經在影樓當攝影助理，但由於女性在行內不被看好，所以Allison在工作1年半後決定離開自立門戶，成為一名獨立攝影師。另外，由於Allison樣子甜美有氣質兼且身材姣好，令她亦獲得雜誌和品牌垂青拍攝造型照和宣傳推廣的工作，去年更首度參演MV拍攝，為方皓玟作品《HW1》擔任MV女主角。平時的Allison打扮文青，與MV上的冷艷性感大相逕庭。
即睇Allison IG 精選靚相：
MC魔咒恐再現？
江湖傳聞有一個「做過MC MV女主角個個都出事」魔咒，事關與MC合作過的MV女主角，包括Ash（鍾卓穎）、Santis（陳濬樺）和KiKi（張凱娸），其後都被爆出了醜聞，其中Ash和Santis更在與MC爆出緋聞後，分別導致離婚及分手收場，鬧出不少新聞。而今次Allison原來亦一早名花有主，拍拖起過6年的時男友似乎前熱愛攝影，更經常為女友Allison影靚靚模特兒照。似乎MC對「已婚/已有固定伴侶」的女生特別有興趣！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、Twins、鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：《花海》MV截圖、[email protected]_c資料或影片來源：[email protected] 張天賦 - 花海 Floral Sea (Official Music Video)