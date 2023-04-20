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MC張天賦新歌MV現吊帶背心性感美女 女主角即被起底原來又有穩定男友

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MC張天賦最近推出新歌《花海》，歌曲MV近日於YouTube平台上架，不足2日已經接近20萬次點擊，成績不錯！網民除了可以繼《Loser》之後再次由張蔓姿為MC炮製MV之外，還留意到MV中的「素人」美女！身穿白色貼身吊帶背心的女主角非常養眼，更有網民激讚「今次個女主角好有氣質」，Allison Cheung即被起底。

MC 白背心令身材更顯眼。
白背心令身材更顯眼。（圖片來源：[email protected]_c）
MC 身材姣好受到注目。
身材姣好受到注目。（圖片來源：《花海》MV截圖）
MC 有點似陳漢娜。
有點似陳漢娜。（圖片來源：《花海》MV截圖）

即睇MC新歌《花海》MV：

Allison原來是一名攝影師

Allison其實是一名攝影師，她接受雜誌訪問時表示自己曾經在影樓當攝影助理，但由於女性在行內不被看好，所以Allison在工作1年半後決定離開自立門戶，成為一名獨立攝影師。另外，由於Allison樣子甜美有氣質兼且身材姣好，令她亦獲得雜誌和品牌垂青拍攝造型照和宣傳推廣的工作，去年更首度參演MV拍攝，為方皓玟作品《HW1》擔任MV女主角。平時的Allison打扮文青，與MV上的冷艷性感大相逕庭。

即睇Allison IG 精選靚相：

MC Allison是一名肉感氣質女。
Allison是一名肉感氣質女。（圖片來源：[email protected]_c）
MC 身形KEEP得好好。
身形KEEP得好好。（圖片來源：[email protected]_c）
MC 非常有氣質。
非常有氣質。（圖片來源：[email protected]_c）
MC 可愛風亦能夠CARRY得到。
可愛風亦能夠CARRY得到。（圖片來源：[email protected]_c）
MC 泳裝上陣。
泳裝上陣。（圖片來源：[email protected]_c）
MC 型格亦得！
型格亦得！（圖片來源：[email protected]_c）
MC 不時獲大品牌邀請。
不時獲大品牌邀請。（圖片來源：[email protected]_c）

MC魔咒恐再現？

江湖傳聞有一個「做過MC MV女主角個個都出事」魔咒，事關與MC合作過的MV女主角，包括Ash（鍾卓穎）、Santis（陳濬樺）和KiKi（張凱娸），其後都被爆出了醜聞，其中Ash和Santis更在與MC爆出緋聞後，分別導致離婚及分手收場，鬧出不少新聞。而今次Allison原來亦一早名花有主，拍拖起過6年的時男友似乎前熱愛攝影，更經常為女友Allison影靚靚模特兒照。似乎MC對「已婚/已有固定伴侶」的女生特別有興趣！

MC 二人已拍拖6年。
二人已拍拖6年。（圖片來源：[email protected]_iard）
MC 二人不時就會POST合照放閃，非常甜蜜。
二人不時就會POST合照放閃，非常甜蜜。（圖片來源：[email protected]_iard）
MC 經常放閃。
經常放閃。（圖片來源：[email protected]_iard）
MC 經常為女友影靚相。
經常為女友影靚相。（圖片來源：[email protected]_iard）
MC 經常為女友影靚相。
經常為女友影靚相。（圖片來源：[email protected]_iard）
MC 經常為女友影靚相。
經常為女友影靚相。（圖片來源：[email protected]_iard）
MC 經常為女友影靚相。
經常為女友影靚相。（圖片來源：[email protected]_iard）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒Space Music Festival張學友李克勤林宥嘉方皓玟Twins鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：《花海》MV截圖、[email protected]_c資料或影片來源：[email protected] 張天賦 - 花海 Floral Sea (Official Music Video)

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