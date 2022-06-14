MC張天賦處男下海拍戲 無懼與姜濤緋聞女友Candy演情侶：有緋聞都係好事

MC張天賦終於衝出樂壇踩入影壇，日前以新人姿態參與電影《夜校》的開鏡儀式，出道以來緋聞多多的MC，在戲中與20歲的Candy黃曦誼有感情線，面對住這位與姜濤傳過緋聞的美少女，MC直言避忌都冇用，有緋聞都係好事喎！