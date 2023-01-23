MC張天賦尾場Encore淚崩 《給缺席的人唱首歌》 古巨基初一任嘉賓派利是

MC張天賦《 THIS IS MC 》一連三場紅館演唱會，昨晚終於完滿結束，除了現場一萬多位觀眾之外，尾場更做了網上直播，有三十九個國家及地區的樂迷一起觀看，包括填詞人Wyman，雖然身處巴黎時裝周工作中，亦在IG分享全程直播的畫面。