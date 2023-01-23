MC張天賦尾場Encore淚崩 《給缺席的人唱首歌》 古巨基初一任嘉賓派利是
MC壓軸 《給缺席的人唱首歌》送給父親 解釋早兩場未有Encore原因
根據早兩晚Rundown，演唱會最後一首歌是《時侯不早》，不過完場後觀眾仍不肯離去，不停大叫Encore，最終樂隊再度進場，MC再次升上台，他感動一再多謝大家支持，繼而解釋前兩晚為什麼沒有Encore原因：「咁多晚冇Encore，但其實我喺台下面，聽到大家係到叫安歌，其實好心痛，請原諒我，因為我好怕聲音狀態未係最好，我又好擔心唔早啲休息，會影響第二日表現。我又冇咁多歌….今晚最後一晚，我揀咗呢首歌，希望達到歌嘅意思，留俾心入面嗰個人，送俾大家《給缺席的人唱首歌》⋯⋯」雖然沒有說出口，但現場不少觀眾都明白是MC獻給天上的父親，掌聲不斷，而MC亦唱到一半，再次泣不成聲，場面感人。
強忍著淚水唱《單車》尾場數度吐心聲
每晚MC 唱到《單車》時，都強忍著淚水才能唱下去，昨晚也不倒外，昨晚唱《世一》前，MC向觀眾吐心聲，「好開心今年成為第一個係紅館渡過嘅歌手，多謝大家比咗一個可以握手，可以逗利是，可以坐滿100%嘅紅館演唱會我，今日我喺台下，未出場前真係好緊張，今朝起身發現喉嚨好腫，個人好累，沙聲，我真係緊張到想喊，但係我同自己講，唔得！我 一定要撐住，好多朋友食緊炒價嚟睇，我更加不能辜負你哋。今日嘅我，未必係最好嘅我，我必定會繼續努力，努力認識自己，努力學習去進步，多謝大家，我會俾心機，務求可以係大家心目中，做到《世一》！」
超市購物車出動 大收禮物
演唱會來到尾場，MC大年初一先跟觀眾拜年，恭祝大家新年快樂，身體健康、心想事成，繼而全晚毫不留力唱到盡，發揮出最高水準，讓觀眾拍爛手掌。全晚MC都大豐收，期間不斷跟觀眾握手收利是、收禮物，唱《反對無效》時，幾架超級市場手推車，由「吉」車出場，到歌曲完畢，就像去完超市掃貨一樣，三架車堆滿歌迷的利是及禮物，全場氣氛歡樂萬分。
古巨基現身合唱《自我安慰》紅館派利是
第二場年三十晚MC請來Jay Fung做嘉賓，昨晚(年初一)請來了古巨基擔任嘉賓，兩人合唱《自我安慰》，MC指基仔是他兒時聽得最多歌及學習唱歌技巧的對象，所以自己人生的第一個紅館演唱會，不能沒有對方，不過MC在台上跟基仔說起兒時往事時 ，就十分搞笑，不斷自爆以前自己如何於網上下載歌曲，「係我人生聽歌旅程裡面，我成日上網down….」基仔聞言即幫他「兜」: 「 你上網聽到好聽，就買，再轉落個電腦到呀…？」MC : 「係啦…轉落電腦到….我用mp4 機….我剛剛開始鍾意音樂，唔知有咩好聽，所以一次過咩都download哂…..」觀眾大笑MC再次漏口網上download歌，基仔再幫佢兜都兜唔到，MC唯有傻笑直認，「哈哈….大家唔好學我，要支持正版音樂，一定要購買！我嗰時未咁富有，環境未咁許可，所以咩都照聽啦，當時聽得最多就係基仔嘅歌，好多假音，唱歌技巧上面，我好多都係抄基仔學唱歌， 係模彷過程中，基仔係其中一個最多嘅對象，所以MC 唱歌生涯必需有古巨基呢個人！」
由Busking 唱到紅館 古巨基盛讚開創新時代
基仔笑道：「好多謝你咁鍾意我嘅音樂，我要俾利是你，古太話擺咗喺我個袋….」接著基仔忙亂找利是：「我人生第一次做嘅事呀，係紅館台上派利是，希望你愈唱愈勁，期待你以後一次又一次演唱會！好開心可以做你嘉賓， 我哋認識一年多，見到一個好鍾意唱歌嘅人，由busking 唱到紅館，係一個好勵志嘅故事。MC，你哋新一代歌手，係我心目中係好叻，啲人講邊個係邊個接班人，我覺得接班人好老土，唔好講接唔接班啦，其實新一代做音樂好叻嘅朋友，你哋已經創造咗一個音樂新時代，冇任何接唔接班，加油啦！」語畢獲得全場掌聲歡呼聲。
圈中好到場支持
此外，不少圈中好友，在年卅晚及初一兩場到來支持MC ，台下觀眾包括： 佘詩曼、Zpecial、洪嘉豪、陳蕾 、Jeffrey、肥仔@Error、張曦雯、曾樂彤 、Gigi(張蔓姿)、Sabrina(張蔓莎) ，Kayan， tiabs ，Lewsz， Angela(袁澧林) ，黃溢豪 、Byejack 、Nancy(歸綽嶢) 、黃淑蔓、吳君如 、AKA、AMY LO(盧慧敏) 、陳煒 、ANSONBEAN、藍奕邦、釗鋒 、湯怡等。
曾為父親患癌感自責 MC張天賦參加《造星》為向家人證明能力
張天賦在訪問中透露參加《全民造星2》是因為想證明自己能力給家人睇，張天賦指父親經歷由富裕變到家道中落，又因他讀書成績差，父親決定帶他到加拿大讀書，媽咪卻反對，最後父母離婚，MC覺得自己是間接導致父母離婚相當自責，離婚後爹哋幾近崩潰，但當時張天賦卻未有多留家中陪父，兩年後父親發現患上癌症﹗張天賦再自責自己要負上一定責任﹗張天賦指父親患病後返港，而伯父及姑姐的子女學業成績都好好，令父親不敢面對親戚及朋友，不想受閒言閒語，所以張天賦想透過比賽去證明給家人睇自己係得嘅﹗
MC張天賦談喪父淚崩
張天賦話：「我做咗個衰仔廿幾年，唔想再做佢哋口中『唔得』嘅人，想有樣嘢畀爹哋可以喺親戚面前炫耀嘅嘢﹗去叻番次﹗」他指最初參加《造星》時沒有告知家人，直至進入廿強，但父親已在醫院插住喉，張天賦話：「當時爹哋好虛弱講唔到嘢，只可以寫字，佢寫『我好愛你媽咪，好愛你，proud of you』﹗」
陳志雲問張天賦當時的感覺係點？張天賦話：「感覺好似睇戲咁樣，好細個嘅嘢回帶出番嚟， 同爹哋嘈過交唔生性、爹哋電話唔聽，甚至講過一啲大話嘅畫面出番嚟﹗」張天賦最後《全民造星2》得到亞軍，可惜父親已離開，看不到他決賽。訪問中張天賦談及爹哋幾度流淚，他表示：「講咗唔喊㗎嘛﹗因為爹哋教我男兒流血不流淚，依家喊係好肉酸﹗」
常見問題
MC張天賦當初為什麼參加《全民造星2》？
MC張天賦曾透露參加《全民造星2》是想證明自己能力給家人睇，指父親經歷由富裕變到家道中落，又因他讀書成績差，決定帶他到加拿大讀書，媽咪卻反對，最後父母離婚，MC覺得…詳情請看
MC張天賦拍過幾次拖？
MC張天賦初戀在中一、二，是女方主動追求戀情維持一星期，後來…詳情請看