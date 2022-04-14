MC $oHo & KidNey譚仔新歌爆金句「搵食就係滿身泥濘 唔好同我扮哂黎明」

譚仔推出新歌為香港人打氣。特別邀請鬼才組合MC $oHo & KidNey與「譚仔女團」火辣合唱《夢想成真2022》， 新歌由鄧東成East City、MC $oHo及獨立音樂人Billy Choi負責作曲，MC $oHo及Billy Choi填詞，鄧東成East City及李一丁監製。歌詞由MC $oHo和KidNey的獨白開始， 以黑色幽默方式細訴一般香港市民在疫情前的夢想，包括：「 返工唔駛塞車」、「唔駛返咁多工」以及「日日留喺屋企」等。 然後，疫情令他們的夢想成真，但他們沒有想過「許願嗰陣冇諗過搞成咁」，更改變了一般人的生活模式和帶來「希望在明天， 明天去咗邊」的種種苦況。