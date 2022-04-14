MC $oHo & KidNey譚仔新歌爆金句「搵食就係滿身泥濘 唔好同我扮哂黎明」
《夢想成真2022》歌詞
MC $oHo & KidNey –夢想成真2022 (feat.譚仔女聲合唱團)
我有一個夢想
我希望
大家返工唔駛塞車
最好唔駛返咁多工
日日留喺屋企𠻹啦
Please
夢想成真願望好誠懇
許願嗰陣冇諗過搞成咁
夢想成真願望好誠懇
許願嗰陣冇諗過搞成咁
每一次一次抱住希望等明天
冇諗過個明天已經等咗兩年
一次又一次你話希望在明天
我個明天個明天究竟去左邊
成日頭痛痛痛晏晝起身work from home
要撈野衝衝衝你叫我早啲放工
又冇人工悶到頭痛
遊樂場封封封你叫我點樣放鬆
食個晏要過三關
新習慣係戒晚餐
共渡時艱但佢話要散
有冇得掹我有冇得揀
許咗咁嘅願係咪可以唔算
以為好快完點知又派消費券
兜咗幾個圈仲未到又一村
人算不如天算我唔會夠個天寸
夢想成真願望好誠懇
許願嗰陣冇諗過搞成咁
夢想成真願望好誠懇
許願嗰陣冇諗過搞成咁
每一次一次抱住希望等明天
冇諗過個明天已經等咗兩年
一次又一次你話希望在明天
我個明天個明天究竟去左邊？
Please holdon講呢句講到口乾
Don’t驚慌心情好自然健康
世界係難撈唔難就唔駛你嚟撈
我信你一定做到努力上位係呢鋪
馬死落地行心情唔再悠悠閒
等到個市好返服務態度要做返啱
唔呻朝十晚十慘唔再鬧客人好煩
直頭門都幫佢掹祝埋佢好聲行
搵食就係滿身泥濘
唔好同我扮哂黎明
明唔明你控制唔到風雨停唔停
明唔明我地理得個天晴唔晴
認真許願心態唔可以輕率
就算路程幾遠都要為夢想「而付」岀
發生乜嘢意外都要學識等待
留得青山在咁樣先為「之忍」耐
每一次一次抱住希望等明天
冇諗過個明天已經等咗兩年一次又一次你話希望在明天
我個明天個明天就信多一次先
搵食就係滿身泥濘
唔好同我扮哂黎明
明唔明你控制唔到風雨停唔停
搵食就係滿身泥濘
唔好同我扮哂黎明
明唔明我哋理得個天晴唔晴
主唱：MC $oHo & KidNey、譚仔女聲合唱團
作曲：鄧東成EAST CITY、MC $oHo、Billy Choi
填詞：MC $oHo、Billy Choi
編曲：鄧東成EAST CITY
監製：鄧東成EAST CITY、李一丁
歌詞就在失意時，譚仔女團rap著「Don’t驚慌，心情好自然健康」、「世界係難撈唔難就唔駛你嚟撈」、「我信你一定做到，努力上位係呢鋪」， 為二人打氣。二人終明白，既然「控制唔到風雨停唔停」， 那便繼續「認真許願」，「無論路程幾遠都要為夢想『而付』出」 以及「留得青山在咁樣先為『之忍』耐」。MC $oHo及Billy Choi更將歌詞內融入了「譚仔話」-「而付」（魚腐）及「之忍」（豬膶），令這首歌徹徹底底地成為充 滿譚仔味。這份放肆與銳利，正是激起香港人的共鳴感。
MC $oHo和KidNey希望能透過這次創作為香港人帶來正能量： 「我們曾形容前作《係咁先啦！》是文學作品， 因為明明沒有片字有關移民，仍能引起大家對移民的想像。這次《 夢想成真2022》更是文學作品：蘇軾的《定風波》便有『 一蓑煙雨任平生』、『也無風雨也無晴』的曠達超脱想法，我們希望 hip-hop能夠將這份正能量更廣泛、 更順耳地刻在香港人心上，持續為大家打氣。」
「譚仔女團」隊長玲玲姐對於MC $oHo及Billy Choi能夠將譚仔話融入歌詞感到神奇：
「最初我們還擔心Hip -hop的節奏會很難掌握，句子被節拍打亂後會很難記， 沒想到他們竟能將斷句添上新的意思，太神奇了！」
副隊長彩燕姐則特別喜歡hip-hop的中文翻譯名字：「
『 嘻哈』，一聽就想起快樂的嘻哈歡笑。有時食客聽見『譚仔話』 總會忍俊不及，其實我們都不會介意，日常生活壓力多大啊， 逗得大家一展笑顏又有何不可呢。歌詞都有說，『心情好自然健康』 ，所以希望鼓勵大家多唱hip hop，嘻嘻哈哈，自然身體健康！」
型格MV奇幻呈現疫下人生百態 譚仔姐姐隨節奏勁力搖擺fing走煩惱
這次MV由著名MV導演Travis Good（何圖）執導。曾執導姜濤《Master Class》、MC $oHo & KidNey《跌嘢唔好搵》及《Black Mirror》、Tyson Yoshi《Christy》等MV的他，於今次《夢想成真20 22》同樣發揮出水準。MC $oHo和KidNey身穿譚仔標誌式黃色及綠色頭巾與衣著， 於忙碌辦公室見盡勞勞碌碌與營營役役、 於的士內與司機一同被外星人騎劫與同化、於髮型屋被剪成冬菇頭， 古靈精怪之餘又揭露各行各業的無奈與艱難。 然後當他倆在譚仔廚房場景中愁眉苦臉時，「譚仔女團」 成員們笑容燦爛地登場，隨節奏勁力搖擺，為二人打氣， 又示範專業的服務態度。 最後全體在沒有外星人的的士上輕鬆地聞歌起舞， 並肩朝著新夢想邁進。
Travis Good對於譚仔姐姐們的表現相當滿意：「她們動作相當靈活， 幾乎一take收貨！每下搖擺都在節拍上，看著她們的起勁舞動， 感覺能夠將所有煩惱都甩走，很有治癒感。」隊長玲玲姐自豪回應： 「當然！我們每天在休息時及放工後都有做活力健身操， 保持關節健康，加上我們已秘密練習了數星期，經常參考著名rap per Cardi B等的現場表演，能夠獲導演認同實在太開心了！」