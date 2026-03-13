入住請敲門V｜莫竣名於檳城猛鬼酒店探靈遇詭異事件 宴會廳驚現白色靈體

ViuTV全新靈探節目《入住請敲門V》下週一首播，沙膽哥莫竣名MCM聯同素人前往馬來西亞檳城探靈，豈料入住當地航空業界聞名的猛鬼酒店時遇上詭異事件。MCM與攝影師在宴會廳遭遇強烈靈異現象，現場氣場異樣令二人毛管戙，最終需要急步撤離，場面相當驚險。