入住請敲門V｜莫竣名於檳城猛鬼酒店探靈遇詭異事件 宴會廳驚現白色靈體
廣告
ViuTV全新靈探節目《入住請敲門V》下週一首播，沙膽哥莫竣名MCM聯同素人前往馬來西亞檳城探靈，豈料入住當地航空業界聞名的猛鬼酒店時遇上詭異事件。MCM與攝影師在宴會廳遭遇強烈靈異現象，現場氣場異樣令二人毛管戙，最終需要急步撤離，場面相當驚險。
MCM檳城猛鬼酒店探靈 凌晨入住即遇詭異聲響
《入住請敲門V》首集MCM率先前往馬來西亞檳城，聯同素人觀眾Rinko一同挑戰當地航空業界聞名的猛鬼酒店。二人於凌晨抵達檳城後隨即入住該酒店，分別入住不同樓層房間。MCM成功入住房間後，雖然房間整體環境乾淨企理，但仍不時傳出詭異聲響，包括物件跌落及敲門聲，但經查看並無發現任何異常。陰陽眼人士更指出酒店有不同靈體跟隨於二人身旁，令整個探靈過程更添神秘色彩。
航空業界流傳猛鬼傳說 機組人員親睹日軍士兵步操
據一位任職空姐多年的女士表示，該酒店在航空業界早有傳聞，被視為當地猛鬼酒店之一。她憶述曾有機組人員入住該酒店時，正準備入睡卻聽見玻璃窗外傳來連串響聲，而本人卻無法動彈。其後更親眼目睹一隊身穿日軍制服的士兵步操進入衣櫃中，酒店因而於航空業內廣為流傳。這些駭人聽聞的靈異經歷令該酒店在業界聲名狼藉，成為機組人員避之則吉的住宿地點。
MCM宴會廳遇靈體包圍 攝影師驚呼感受異樣氣場
MCM於洗樓時走到宴會廳樓層，發現其中一間宴會廳被屏風遮掩因而產生好奇。當大門打開瞬間，MCM與攝影師Jer立刻感受到房間氣場異樣，Jer更表示「好勁啊呢度！」陰陽眼人士指看見多個白色靈體站立於舞台邊緣。二人均感毛管戙，就算沒有開冷氣仍感到好涼。Jer更指「Feel到好多人喺度睇緊我哋做乜嘢，同埋有人掹我衫尾！」強烈的不適感令二人最終急步撤離現場，可見靈異現象之強烈。
網民期待《入住請敲門V》播出 讚MCM膽量過人
《入住請敲門V》將於下週一起逢星期一至五晚10時30分播出，網民對全新一季靈探節目充滿期待。有網民留言表示「MCM真係好有膽量，我睇都驚」、「期待睇佢哋點樣應付靈異事件」。亦有網民關心節目安全性，「希望佢哋小心啲，呢啲嘢真係唔好玩」。節目加入素人觀眾同行的新元素，令觀眾更有代入感，相信播出後必定引起熱烈討論。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期