MeToo｜白雲自爆曾多次被性騷擾 怒摑對方還擊卻反被批EQ太低

「#MeToo」事件近日於台灣持續發酵，35歲藝人白雲亦有留意有關議題並在社交平台分享其看法。擁有驕人身材的她自爆自己曾多次被性騷擾，有一次更出手掌摑對方還擊，誰料卻反被批EQ太低，白雲怒言：「極端的自我保護是我從很小就學會的事！」