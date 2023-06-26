#MeToo｜白雲自爆曾多次被性騷擾 怒摑對方還擊卻反被批EQ太低
曾多次被性騷擾怒摑對方還擊
白雲在IG上載一張泰國旅遊的照片，並表示好想聊一下「#metoo」話題。她指有網友問她︰「你這種身材肯定有遇到吧？」白雲不滿說：「這個問法就像有些人說『裙子這麼短當然會被盯上』。」她坦言曾經多次被性騷擾：「地鐵上遇到，我直接開口大罵。另外兩次都是剛碰到我，就直接一巴掌打他臉，另一次摷東西狂打！」她續指自我保護卻反被批評情緒控制能力太低：「最惡（噁）心是事後被勸說EQ太低，稱呼人少得罪人多。但我很堅定，極端的自我保護是我從很小就學會的事。如果不出手我才會氣自己一輩子。就像很多人決定說出來，不讓自己後悔。這就可以了，對得起自己！保護自己了。」
自爆受網絡欺凌 豐滿身材受「歧視」
不少網友支持白雲，大讚她的做法正確：「女仔一定要識保護自己」、「你這樣保護自己很棒，那些人才不會得寸進尺」。而白雲早前自爆受到網絡欺凌，承認身材受「歧視」：「喜歡性感是我的事，你不喜歡可以，但不可以說性感是下賤，也不用覺得用『大陸X』來形容我，我就會生氣。」又指：「女人無論胖瘦醜美，都可以選擇自己的生活方式。你可以不認同，但不要開口傷人式的詆譭。」
受攻擊無自信今走出陰影
白雲自言好耐之前已有出寫真的念頭，不過因為自卑而打消，佢回答︰「見到人哋出寫真我都會心郁郁，但係之前我真係會自卑嘅，因為太多聲音嗰陣時會講『你個胸太大，所以好核突』，真係有啲女仔friend，或者有啲人會咁講，或者話『你咁嘅身形係唔靚嘅』，咁我就會覺得係喎，出得寫真都係嗰啲好窈窕啊，我嗰陣時會係覺得自己唔靚，但係而家我有自信，我覺得所有女人都係靚嘅，只要你自己覺得自己靚，只要你覺得你有閃光嘅位，可以畀你愛嘅人見到就OK啦。」白雲又覺得每個人都有她的魅力，「我覺得我哋每一個人散發出嚟嘅性感魅力都唔一樣，譬如有一啲人係眼神好有魅力，有一啲人係有體香嘅，有一啲人係講嘢好智慧嘅，咁你接收到嘅人就唔同㗎啦！你嘅另外一半係會欣賞到你嘅閃光點嘅，咁我覺得就夠囉！」
報道出街即與網友爆罵戰
在訪問播出後，留言區馬上有人留言指佢唔靚，白雲極速上水回應，並與網友對鬧，似乎仍然對自己外觀十分在意。白雲之後更cap下網友留言，並在自己的專頁上表示：「各花入各眼，人生而平等自由，互相尊重就好，不喜歡就不要看，喜歡就按like 。某些人，不需要用醜陋的文字和表情符號來表達你醜陋的內心，只敢散播負面情緒攻擊別人的鍵盤俠你有什麼資格說任何人醜！」不過之後她又說自己沒有生氣，只是感嘆網上欺凌非常嚴重，表示「一定要出聲同這些人say no ! 啞忍只會讓他們覺得有人會怕他們，啞忍更會讓我們被欺凌的人委屈，為了身心健康，講出來起碼自己舒服開心」。
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