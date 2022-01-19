Mike導開攀石場升呢做老闆 一句話招攬Agent L

有「格仔導演」之稱的Mike導（劉諾衡）一向熱愛各種挑戰體能的運動，近日他更宣布即將同幾位拍檔開設攀石場，正式由打工仔升呢做老闆，獲一班「無制限OT編集団」好兄弟力撐，連早前已離開ViuTV的Agent L（曹梓冲）都有出post表示支持，Mike導更意圖招攬好兄弟加入他的創業大計！