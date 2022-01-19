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Mike導開攀石場升呢做老闆 一句話招攬Agent L

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撰文：東方新地

有「格仔導演」之稱的Mike導（劉諾衡）一向熱愛各種挑戰體能的運動，近日他更宣布即將同幾位拍檔開設攀石場，正式由打工仔升呢做老闆，獲一班「無制限OT編集団」好兄弟力撐，連早前已離開ViuTV的Agent L（曹梓冲）都有出post表示支持，Mike導更意圖招攬好兄弟加入他的創業大計！

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected]_climbing、[email protected]_cho、[email protected][email protected]_cheng

Mike導：由細到大我喺運動入面得到嘅嘢實在太多

去年在ViuTV節目《ERROR自肥企画》播出後開始人氣急升的Mike導，曾透露中學時便愛看動物紀錄片，夢想是當一名生態攝影師，同時他亦熱愛各種戶外運動，近日更迷上了攀石，不時在社交網分享他攀石時的影片，日前他在社交網正式宣布：「嚟緊我會同幾位拍檔開攀！石！場！小弟我非常鍾意做運動，由細到大我喺運動入面得到嘅嘢實在太多太多，體魄、意志、友誼……非常希望大家都可以喺呢一個即將會出現嘅地方，感受到我感受過/感受緊嘅嘢！」

Mike導現年僅27歲，自2016年加入ViuTV，由助理編導（PA）做起，到現在除是ViuTV導演外，更升呢做埋攀石場老闆。（圖片來源：IG@soaplau）
Mike導現年僅27歲，自2016年加入ViuTV，由助理編導（PA）做起，到現在除是ViuTV導演外，更升呢做埋攀石場老闆。（圖片來源：[email protected]
去年ViuTV節目《ERROR自肥企画》令Mike導人氣急升，IG目前已有超過15萬粉絲。（圖片來源：IG@alfred_cho）
去年ViuTV節目《ERROR自肥企画》令Mike導人氣急升，IG目前已有超過15萬粉絲。（圖片來源：[email protected]_cho）

攀石嚟講都係成班人一齊攀最好玩

據知Mike導的攀石場即將在4月開業，名叫Kizuna Climbing Gym，Kizuna中文為「絆」，意指人與人之間嘅連繫/情誼，Mike導在其攀石場的官方社交網中透露：「我哋希望建立一個地方，大家可以喺度一齊攀石、一齊煲線、一齊send線、一齊挑戰自己、一齊互相切磋、一齊磨練技巧、一齊鑽研心得、一齊唔放棄、一齊唔服氣、一齊成功、一齊失敗……一齊喺度建立屬於自己，屬於大家嘅牽絆。老土啲講句，攀石嚟講都係成班人一齊攀最好玩。」

早前Mike導曾玩過室內攀石。（圖片來源：IG@soaplau）
早前Mike導曾玩過室內攀石。（圖片來源：[email protected]
過咗幾日，就進展到戶外攀真石，進步神速。（圖片來源：IG@soaplau）
過咗幾日，就進展到戶外攀真石，進步神速。（圖片來源：[email protected]
Alton見到Mile導的攀石片，都忍唔住話佢痴線！（圖片來源：IG@soaplau）
Alton見到Mike導的攀石片，都忍唔住話佢痴線！（圖片來源：[email protected]

成功得到鬼妹支持

一班「無制限OT編集団」好兄弟都紛紛對Mike導的創業宣言表示支持，編劇麥可暉（Fai）笑言︰「嚟阿Mike攀石場，有機會見到阿Mike攀石牆」、「請各路英雄大力支持，您支持得多細力都變大大力」、「佢啲肌我都見夠喇，都想畀其他人見下」，Dee哥（何啟華）則大讚：「咁有型得唔得㗎！」而同Mike導合作過《香港秘密搜查官》的徐㴓喬（Asha）亦力撐他說︰「唔係唔支持呀嘛」、「相信好多人都想同導演一齊癲，終於有機會啦！」，Mike導笑言︰「成功得到鬼妹支持，距離國際化不遠了！」

「無制限OT編集団」編劇Fai將Mike導的「羈絆」搞笑變成「肌胖」。（圖片來源：IG@faivoivoid）
「無制限OT編集団」編劇Fai將Mike導的「羈絆」搞笑變成「肌胖」。（圖片來源：[email protected]
Mike導笑言成功得到鬼妹Asha支持。（圖片來源：IG@soaplau）
Mike導笑言成功得到鬼妹Asha支持。（圖片來源：[email protected]
Dee哥都有出post讚Mike導。（圖片來源：IG@soaplau）
Dee哥都有出post讚Mike導。（圖片來源：[email protected]

招攬好兄弟Agent L

離職ViuTV的Agent L亦有出post力撐Mike導，笑言︰「你個笑容咁真摯，梗係要支持下啦！」而Mike導回應︰「唔知點解覺得你係串緊我」、「一世人兩兄弟搵唔到工嘅咪過嚟做囉，一定高人工過ViuTV」，Agent L坦言：「呢個真！」令網友都紛紛好奇詢問ViuTV幕後人員薪酬狀況，又建議ViuTV要挽留人才，應該增加「無制限」人工。

Mike導暗指ViuTV人工低，獲Agent L表示認同。（圖片來源：IG@alfred_cho）
Mike導暗指ViuTV人工低，獲Agent L表示認同。（圖片來源：[email protected]red_cho）
原來連Mike導同Agent L都為豐澤拍過廣告。（圖片來源：廣告影片截圖）
除了合作拍節目外，Mike導同Agent L又曾一齊拍過豐澤廣告搵真銀。（圖片來源：廣告影片截圖）
Mike導（左一）和Agent L（右一）是「無制限OT編集団」的主要成員。（圖片來源：IG@alfred_cho）
Mike導（左一）和Agent L（右一）是「無制限OT編集団」的主要成員。（圖片來源：[email protected]_cho）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）

運動物理治療師陪攀石

此外Mike導早前因攀石觸及舊患，手掌要接受針灸及包紮，運動物理治療師Nelson就曾公開呼籲︰「如果見到佢（Mike導）爬緊石，唔該拉返佢落嚟。」因此見到Mike導不理Nelson勸告繼續攀石，網友都好關心Mike導隻手的康復情況，但亦有網友發現，在Mike導的攀石片中，Nelson都有在現場玩埋一份。

Mike導的手曾因為攀石多次受傷。（圖片來源：IG@soaplau）
Mike導的手曾因為攀石多次受傷。（圖片來源：[email protected]
但Mike導依然話要博盡。（圖片來源：IG@soaplau）
但Mike導依然話要博盡。（圖片來源：[email protected]
曾經接受過針炙。（圖片來源：IG@soaplau）
曾經接受過針炙。（圖片來源：[email protected]
兩隻中指都要接受包紮。（圖片來源：IG@soaplau）
兩隻中指都要接受包紮。（圖片來源：[email protected]
運動物理治療師Nelson曾經叫大家見到Mike導爬緊石，要拉返佢落嚟。（圖片來源：IG@soaplau）
運動物理治療師Nelson曾經叫大家見到Mike導爬緊石，要拉返佢落嚟。（圖片來源：[email protected]
Mike導開攀石場升呢做老闆 用一句話招攬好兄弟Agent L
（圖片來源：網民留言截圖）
Mike導開攀石場升呢做老闆 用一句話招攬好兄弟Agent L
（圖片來源：網民留言截圖）
有網友發現在Mike導的攀石片中，運動物理治療師Nelson（左二）亦在現場。（圖片來源：IG@soaplau）
有網友發現在Mike導的攀石片中，運動物理治療師Nelson（左二）亦在現場。（圖片來源：[email protected]

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