Mike導開攀石場升呢做老闆 一句話招攬Agent L
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]_climbing、[email protected]_cho、[email protected]、[email protected]_cheng
Mike導：由細到大我喺運動入面得到嘅嘢實在太多
去年在ViuTV節目《ERROR自肥企画》播出後開始人氣急升的Mike導，曾透露中學時便愛看動物紀錄片，夢想是當一名生態攝影師，同時他亦熱愛各種戶外運動，近日更迷上了攀石，不時在社交網分享他攀石時的影片，日前他在社交網正式宣布：「嚟緊我會同幾位拍檔開攀！石！場！小弟我非常鍾意做運動，由細到大我喺運動入面得到嘅嘢實在太多太多，體魄、意志、友誼……非常希望大家都可以喺呢一個即將會出現嘅地方，感受到我感受過/感受緊嘅嘢！」
攀石嚟講都係成班人一齊攀最好玩
據知Mike導的攀石場即將在4月開業，名叫Kizuna Climbing Gym，Kizuna中文為「絆」，意指人與人之間嘅連繫/情誼，Mike導在其攀石場的官方社交網中透露：「我哋希望建立一個地方，大家可以喺度一齊攀石、一齊煲線、一齊send線、一齊挑戰自己、一齊互相切磋、一齊磨練技巧、一齊鑽研心得、一齊唔放棄、一齊唔服氣、一齊成功、一齊失敗……一齊喺度建立屬於自己，屬於大家嘅牽絆。老土啲講句，攀石嚟講都係成班人一齊攀最好玩。」
成功得到鬼妹支持
一班「無制限OT編集団」好兄弟都紛紛對Mike導的創業宣言表示支持，編劇麥可暉（Fai）笑言︰「嚟阿Mike攀石場，有機會見到阿Mike攀石牆」、「請各路英雄大力支持，您支持得多細力都變大大力」、「佢啲肌我都見夠喇，都想畀其他人見下」，Dee哥（何啟華）則大讚：「咁有型得唔得㗎！」而同Mike導合作過《香港秘密搜查官》的徐㴓喬（Asha）亦力撐他說︰「唔係唔支持呀嘛」、「相信好多人都想同導演一齊癲，終於有機會啦！」，Mike導笑言︰「成功得到鬼妹支持，距離國際化不遠了！」
招攬好兄弟Agent L
離職ViuTV的Agent L亦有出post力撐Mike導，笑言︰「你個笑容咁真摯，梗係要支持下啦！」而Mike導回應︰「唔知點解覺得你係串緊我」、「一世人兩兄弟搵唔到工嘅咪過嚟做囉，一定高人工過ViuTV」，Agent L坦言：「呢個真！」令網友都紛紛好奇詢問ViuTV幕後人員薪酬狀況，又建議ViuTV要挽留人才，應該增加「無制限」人工。
運動物理治療師陪攀石
此外Mike導早前因攀石觸及舊患，手掌要接受針灸及包紮，運動物理治療師Nelson就曾公開呼籲︰「如果見到佢（Mike導）爬緊石，唔該拉返佢落嚟。」因此見到Mike導不理Nelson勸告繼續攀石，網友都好關心Mike導隻手的康復情況，但亦有網友發現，在Mike導的攀石片中，Nelson都有在現場玩埋一份。