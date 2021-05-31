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Mike導劉諾衡夢想做生態攝影師 為一個原因留守ViuTV

東方新地 - 娛聞

《ERROR自肥企画》播畢熱潮未減，當中靈魂人物Mike導劉諾衡的IG人數已衝破12萬，粉絲為他在facebook開設應援團，會員接近2萬。近日Mike導劉諾衡接受訪問時，透露自小熱愛大自然，夢想是當生態攝影師，加入電視圈只當是追夢的踏腳石，但今日Mike導話因為一個原因繼續留守電視圈，好熱血﹗
文：東方新地｜圖：Mike導IG

日前Mike導劉諾衡穿上印有「鳳凰不死鳥」Tee出席攝影座談會。（圖片來源：Mike導IG）
日前Mike導劉諾衡穿上印有「鳳凰不死鳥」Tee出席攝影座談會。（圖片來源：Mike導IG）

Mike為追夢半工讀

Mike導劉諾衡透露中學時愛看動物紀錄片，夢想是要當生態攝影師，見到國家地理頻道招聘節目助理，其中一個入職條件是需擁大學學位資格，高級文憑學歷的Mike導立即報讀part-time學位，同時Now TV招募助理編導，Mike邊打工邊向自己夢想進發，遇正ViuTV開台，Mike為ViuTV《慳D啦Honey》開工首次接觸綜藝節目。

MIke導在座談會上分享所用的拍攝器材及拍攝經驗。
MIke導在座談會上分享所用的拍攝器材及拍攝經驗。
Mike導透露《大海男兒》相當艱辛，他分享拍攝這個節目的核心價值是想給觀眾睇到香港有好多好靚嘅地方，以及話畀大家知就算難做盡力都會做到﹗
Mike導透露拍攝《大海男兒》相當艱辛，他分享拍攝這個節目的核心價值是想給觀眾睇到香港有好多好靚嘅地方，以及話畀大家知就算難做盡力都會做到﹗

Mike導拍《晚吹：真PK》後變成另一個人

Mike導過去與ERROR合作的兩輯《花姐ERROR遊》和《ERROR自肥企画》最令人深刻是食蟲、被蟲纏身、食「屎味咖喱」和挑戰人類底線的懲罰等等，Mike導強調本身怕蟲，令佢本身會有如此大變化的轉捩點是《晚吹：真PK》，當時他還是一名PA，乜都要做，尤其是安排道具當然都由他負責，連最怕的曱甴都頂硬上要有親密接觸，MIke拍完後不但不再怕曱甴，更連整個人變了﹗令Mike知道原來可以在電視節目有如此大膽的玩法，故他拍攝《花姐ERROR遊》時，便把這瘋狂想法加入其中。曾被批評不雅、意識不良、低俗，Mike導話知道會被批評，但為了創作不會太理會﹗

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193在《花姐ERROR遊2》的經典被曱甴纏身的一集。
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保錡被蜜蜂纏滿全身。（圖片來源：viu截圖）

Mike導本打算辭職追夢

Mike指本來一直當加入電視是追夢的踏腳石，當他以半工讀完成大學學位，便想繼為其生態攝影師的夢想進發，但當時花姐挽留並升做編導，Mike表示當時的想法是先繼續留在ViuTV，至少出去有個導演牌頭，對佢成為生態攝影師又距離近一點﹗

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Mike導團隊「無制限 OT 編集団」製作的節目，永遠有驚喜﹗

初心苦中作樂

不過Mike導繼續留低便做到依家，他表示19年拍攝《花姐ERROR遊》時，社會上好多唔開心，Mike導直言希望做節目的價值係苦中作樂，只要製作出來的節目，能為大家帶來點點快樂，便是Mike導團隊「無制限 OT 編集団」的宗旨，亦是他們的初心﹗

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Mike導在《ERROR自肥企画》中自肥項目包括扮暴風族。

改變到外國生活計劃 願為香港人留低

Mike導坦言因為自小熱愛大自然，亦曾想過到外國生活，因為生態環境跟香港不同，但現在他卻有另一種想法，便是希望繼續創作，令大家睇到香港人都可以做到﹗

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Mike導的節目不但有刺激觀感的環節，亦有不少感性位﹗（圖片來源：《ERROR自肥企画》截圖）
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保錡同Mike導呢幕感動不少人，同時成功為保錡洗底。（圖片來源：《ERROR自肥企画》截圖）

預告《自肥》有特別加長版

Mike現正放假，但仍晚上返公司把《ERROR自肥企画》部分集數，剪成加長版，預告遲下會在網上發布。Mike導的《ERROR自肥企画》不但令觀眾重拾追看電視的習慣，而且觀眾層面不限於年輕人，更帶起蝴蝶效應，令網民追回Mike導製作過的節目包括《大海男兒》、《美女郊遊遊》及《花姐ERROR遊》等。

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《ERROR自肥企画》最後一集，Mike導自願接受死亡恆星懲罰。
「無制限 OT 編集団」與ERROR合作多次，好有默契，Mike導好重視團隊精神，他指製作一個節目，每一位參與的工作人員都好重要，每位一個細微崗位都不能少﹗
「無制限 OT 編集団」與ERROR合作多次，好有默契，Mike導好重視團隊精神，他指製作一個節目，每一位參與的工作人員都好重要，每一個細微崗位都不能少﹗（圖片來源：）
Mike導熱愛運動，特別是潛水及攀石，近日攀石被認出集郵，他表示好尷尬。
Mike導熱愛運動，特別是潛水及攀石，近日攀石被認出集郵，他表示好尷尬。
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「無制限 OT 編集団」

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