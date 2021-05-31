Mike導劉諾衡夢想做生態攝影師 為一個原因留守ViuTV

《ERROR自肥企画》播畢熱潮未減，當中靈魂人物Mike導劉諾衡的IG人數已衝破12萬，粉絲為他在facebook開設應援團，會員接近2萬。近日Mike導劉諾衡接受訪問時，透露自小熱愛大自然，夢想是當生態攝影師，加入電視圈只當是追夢的踏腳石，但今日Mike導話因為一個原因繼續留守電視圈，好熱血﹗

文：東方新地｜圖：Mike導IG