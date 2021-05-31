Mike導劉諾衡夢想做生態攝影師 為一個原因留守ViuTV
文：東方新地｜圖：Mike導IG
Mike為追夢半工讀
Mike導劉諾衡透露中學時愛看動物紀錄片，夢想是要當生態攝影師，見到國家地理頻道招聘節目助理，其中一個入職條件是需擁大學學位資格，高級文憑學歷的Mike導立即報讀part-time學位，同時Now TV招募助理編導，Mike邊打工邊向自己夢想進發，遇正ViuTV開台，Mike為ViuTV《慳D啦Honey》開工首次接觸綜藝節目。
Mike導拍《晚吹：真PK》後變成另一個人
Mike導過去與ERROR合作的兩輯《花姐ERROR遊》和《ERROR自肥企画》最令人深刻是食蟲、被蟲纏身、食「屎味咖喱」和挑戰人類底線的懲罰等等，Mike導強調本身怕蟲，令佢本身會有如此大變化的轉捩點是《晚吹：真PK》，當時他還是一名PA，乜都要做，尤其是安排道具當然都由他負責，連最怕的曱甴都頂硬上要有親密接觸，MIke拍完後不但不再怕曱甴，更連整個人變了﹗令Mike知道原來可以在電視節目有如此大膽的玩法，故他拍攝《花姐ERROR遊》時，便把這瘋狂想法加入其中。曾被批評不雅、意識不良、低俗，Mike導話知道會被批評，但為了創作不會太理會﹗
Mike導本打算辭職追夢
Mike指本來一直當加入電視是追夢的踏腳石，當他以半工讀完成大學學位，便想繼為其生態攝影師的夢想進發，但當時花姐挽留並升做編導，Mike表示當時的想法是先繼續留在ViuTV，至少出去有個導演牌頭，對佢成為生態攝影師又距離近一點﹗
初心苦中作樂
不過Mike導繼續留低便做到依家，他表示19年拍攝《花姐ERROR遊》時，社會上好多唔開心，Mike導直言希望做節目的價值係苦中作樂，只要製作出來的節目，能為大家帶來點點快樂，便是Mike導團隊「無制限 OT 編集団」的宗旨，亦是他們的初心﹗
改變到外國生活計劃 願為香港人留低
Mike導坦言因為自小熱愛大自然，亦曾想過到外國生活，因為生態環境跟香港不同，但現在他卻有另一種想法，便是希望繼續創作，令大家睇到香港人都可以做到﹗
預告《自肥》有特別加長版
Mike現正放假，但仍晚上返公司把《ERROR自肥企画》部分集數，剪成加長版，預告遲下會在網上發布。Mike導的《ERROR自肥企画》不但令觀眾重拾追看電視的習慣，而且觀眾層面不限於年輕人，更帶起蝴蝶效應，令網民追回Mike導製作過的節目包括《大海男兒》、《美女郊遊遊》及《花姐ERROR遊》等。