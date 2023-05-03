微辣霍哥被「澳門夢乃」以上圍撞親頭頂 網紅Miko出道前原來係補習老師

「微辣」霍哥一向重女，但由於霍哥秉承「友誼之手」的約束，所以有「清泉」之稱。不過日前霍哥就因為一名同屬澳門的KOL Miko而打爛齋缽！與Miko於酒店水上樂園碧波暢泳的中途，被對方的「上圍」偷襲，以致霍哥頭部失守，令霍哥都忍不住要在IG狂呻「為咗拍片，為咗你哋，我搏命㗎。唉，仲要俾佢撞親我個頭」。