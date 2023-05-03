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微辣霍哥被「澳門夢乃」以上圍撞親頭頂 網紅Miko出道前原來係補習老師

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「微辣」霍哥一向重女，但由於霍哥秉承「友誼之手」的約束，所以有「清泉」之稱。不過日前霍哥就因為一名同屬澳門的KOL Miko而打爛齋缽！與Miko於酒店水上樂園碧波暢泳的中途，被對方的「上圍」偷襲，以致霍哥頭部失守，令霍哥都忍不住要在IG狂呻「為咗拍片，為咗你哋，我搏命㗎。唉，仲要俾佢撞親我個頭」。

霍哥被Miko「襲擊」。
霍哥被Miko「襲擊」。（圖片來源：[email protected]_224）

霍哥被Miko偷襲鐵證如山

話說最近霍哥相約Miko在澳門酒店的室內水上樂園玩水，期間為了拍攝靚相，二人不惜做出多個親密動作，例如公主抱、騎膊馬等等，加上身形姣好的Miko博到盡著比堅尼上陣，畫面之香艷令網民為之羨慕！然而，在合照期間，Miko竟然稍有不慎，在騎膊馬的中途上身挨到霍哥頭頂，網民更打趣指霍哥是「渣男祖師爺」。不過事實上霍哥亦透露騎膊馬的機會得來不易：「見尋日個個都話好幸福，其實我俾佢浸咗好耐水，先行同我影騎搏馬架，要有回報先要有付出ok?為咗拍片，為咗你哋，我搏命㗎。唉，仲要俾佢撞親我個頭」

即睇「微辣清泉」霍哥如何被Miko破功：

Miko都玩得好開心！
Miko都玩得好開心！（圖片來源：[email protected] Fok霍哥哥截圖）

有片有真相：

Miko被指是「澳門夢乃」

至於打爛霍哥齋缽的Miko其實亦來頭不淺！由於與日本AV女優夢乃愛華長得非常相似，所以一直都有「澳門夢乃」之稱。現時擁有4.3萬IG Followers的她亦在個人簡介及帖文上刻意寫下「#不是夢乃」的提示。Miko平時的IG上多以文青打扮為主，不過由於身形姣好，住住能著出非一般的視覺效果，當然亦不乏性感清涼照！加上Miko可愛兼溫柔的性格，深得網友歡迎。

Miko 日文知名女優夢乃愛華。
日文知名女優夢乃愛華。（圖片來源：[email protected]
Miko 無論如身形及樣貌，的確有幾分相似。
無論如身形及樣貌，的確有幾分相似。（圖片來源：[email protected]
不過Miko有一個非常重名顯著的紋身。
不過Miko有一個非常重名顯著的紋身。（圖片來源：[email protected]

Miko是一名多產YouTuber

Miko在成為YouTuber之前，其實是一名補習老師，及後加入了澳門YouTube平台「FREEDREAM飛夢映畫」成為常駐演員，除了參與拍攝多部小劇場作品之外，亦都會拍攝介紹澳門飲食旅遊資訊的節目，嬌滴滴的溫柔聲線成功迷倒一眾宅男。而Miko成功在香港打響名堂之作，除了是2021年與霍哥拍攝「霍哥廚房」之外，亦因為一段飛夢映畫的小劇場「阻止一個人戴綠帽可以拯救全世界！？」，被指與夢乃愛華非常相似而一度成為連登討論區的追捧對象。

有外籍人士為Miko去酒店轉運。
有外籍人士為Miko去酒店轉運。（圖片來源：[email protected] FreeDream飛夢的後現代生活）

即睇Miko精選IG靚相：

Miko
（圖片來源：[email protected]
Miko
（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]_224、[email protected] Fok霍哥哥截圖、資料或影片來源：[email protected] FreeDream飛夢的後現代生活、[email protected] Fok霍哥哥

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