新大馬女神Miko與小薯茄阿J拍片 自爆想對方做男朋友上演親密戲碼

現年31歲的「新大馬女神」Miko（黃潔琪）近日人氣急升，不但獲葉念琛邀約客串第一套港產片的演出外，日前她更與4大網絡平台「試當真」、「小薯茄」、「機動電視台」及「非實力派」一同合作，其中Miko更夥拍小薯茄成員阿J拍片含大量親密鏡頭，令A0的他拍攝期間心跳加速，不敢直視兼「硬哂軚」！