新大馬女神Miko與小薯茄阿J拍片 自爆想對方做男朋友上演親密戲碼
Miko曾暗示想阿J做自己男朋友
日前Miko與阿J拍攝一條名為「男生單身的原因」的影片，在片中又與阿J十指緊扣兼近距離對望，甚至搣面豬墩，令大批網民超葡萄，鬧爆阿J：「阿J必須死」、「同我縮開隻手佢」、「J哥岀街小心啲 」。阿J現實中亦是真正直男一名，於拍攝期間憑其戇直的舉動逗得Miko十分開心。影片下的留言中，更有細心網民翻出早前Miko於歡樂馬介休成員華浚頻道的短片中講過的一番話，原來她之前已經有暗示想阿J做自己男朋友：「男朋友的話我會揀阿J ，因為我覺得和他一起應該會很開心，他（說話）很好笑 ！」 獲Miko欽點成「大馬爺」，阿J已成一眾男士公敵， 連小薯茄另一成員童童都忍不住留言：「omg J哥岀街小心啲！」
未來主攻港台兩地發展
Miko透露短期內會再來港進行其他工作拍攝，亦坦言未來會主攻港台兩地發展：「好開心可以上到小薯茄同阿J拍劇情短片，因為佢好好人好好笑，同埋我可以鍛鍊一下拍戲，希望嚟緊可以向拍戲拍劇方向發展！早前，返來香港都好開心有機會參與拍電影，真係可以同葉導（葉念琛）合作，呢部會係我第一部參與嘅香港電影，好期待！」
翻版林明禎低胸上陣 陪《試當真》仔仔行山
《試當真》今次邀請了「大馬女神」Miko Wong與應屆考生阿康一同上山拜姻緣石。兩人出發前相約於巴士站見面，身穿超低胸背心的Miko一出現就震撼全場，令阿康握手握到唔捨得收手。兩人經過一番寒暄之後就正式出發。難為女神喺炎炎夏日行山，就算吹住風扇仔都不停滴汗，全身因為汗水而變到炩擸擸。
自爆擇偶條件 鐘情大叔類型
當被問到喜歡哪一種類型男生的時候，Miko笑指喜歡大叔類型的男生：「成熟啲嘅，大叔型，如果係有啲肥睇就更加加分，因為我覺得男仔肥嘅話係OK嘅，同埋企喺佢隔離會顯瘦啊嘛。」𠱁到在場男士們都笑到見牙唔見眼。
貼心幫阿康抹汗 事後PO合照為阿康慶生
女神Miko喺大熱天時行山都毫無怨言，仲非常親切又Nice，見到阿康流汗就即刻為對方抹汗。事後又特別在IG發文祝阿康18歲生日快樂，認真親民又貼地。
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