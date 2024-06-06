Miko Wong黃潔琪挑機林明禎 「句句有骨」力爭廣告女王寶座

有「翻版林明禎」之稱的Miko Wong（黃潔琪）繼去年代言健身中心後，相隔半年再以「貴族」身份代言纖體大品牌，舉行的代言記招活動更與林明禎生日（6月1日）只相差一日，甚有挑機意味，進一步撼動林明禎「廣告女王」的寶座！

