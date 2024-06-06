Miko Wong黃潔琪挑機林明禎 「句句有骨」力爭廣告女王寶座
Miko Wong 黃潔琪 零顧忌拋立體胸
「大馬女神」黃潔琪（Miko）除了貎似林明禎之外，身材亦同樣澎湃，因此有「翻版林明禎」的稱號，早前林明禎因身體抱恙而要暫停工作，相反Miko在港卻有愈接愈多代言廣告，被指趁機取代林明禎！
林明禎在生日會上穿著粉紅色露背裝與粉絲見面，而Miko近日亦都頻頻以「Pink Lady」形象示人，除了日前在活動上穿著粉紅露肩短裙現身外，在新發布的宣傳影片中，更見到她以粉紅Deep V長裙無顧忌拋立體胸，非常誘人。
Miko自認「捱得」 叮囑林明禎多休息
對於被指趁機取代林明禎，Miko在訪問中表示唔好講取代，都係工作而已，主要睇客戶選擇，並叮囑林明禎照顧身體，多休息。另一方面，Miko自認十分「捱得」，希望可以挑戰拍真人騷，讓觀眾看到她的另一面。
Miko更揚言已有心理準備多留港工作，希望參與不同單位的演出，包括電影、電視劇甚至舞台劇等，更表示未來如果有機會來香港居住，想拍片介紹馬來西亞女仔來港生活的好玩事。
講換衫走光片 叫大家：唔好睇喇！
提到早前於社交網大玩換衫片，卻被網友發現疑似走光，Miko未有否認走光，只叫大家不要再睇了，並笑讚網民Cap圖技術太厲害，能停在那一秒的畫面上，她表示下次上載影片時會更注意，重複檢查二、三十次後才發布。
重溫Miko拍換衫片意外晒出「南半球」勁震撼！
Miko早前於IG分享了一條去做gym時的穿搭影片。本來穿著藍色睡衣的Miko，影片中換成一套短裙運動裝。看似只是福利片，但眼利的網民瞬間截了圖，發現Miko原來輕輕地漏出了南半球以及白滑背部！
網民：睇咗三個幾鐘都未完
不少網民留言大讚影片出色，還笑言睇3小時還未睇完「我睇左三個幾鐘都未完」Miko表示明明先po了半個小時「男人的嘴 騙人的鬼！明明才po了半個小時而已」
「咁快就 2萬 like 要多些拍啊！」「為什麽會醬，換掉藍色衣服後的那半秒」「太美啦！女神」「身材超好」仲有網民幽默表示miko明顯趁林明楨休息時乘機上位「林明楨敗走左，仲唔乘機搶個market」「明禎休息 佢就梗係趁機上位」