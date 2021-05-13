正式加入TVB做藝人？ YouTuber Ming仔長文解畫

現年37歲的Ming仔（梁嘉銘）有香港初代YouTuber始祖之稱，但前年11月他先後因與TVB合作拍攝節目《一個人去旅行》以及就理大事件失言，而痛失超過10萬粉絲，近日更有消息指Ming仔由本月起便正式加入TVB，由YouTuber轉型做藝人，而根據TVB官網顯示，男藝員名單中確實有Ming仔的相片和資料，不過Ming仔就澄清話…

文：東方新地｜圖：Ming仔IG圖片及TVB官網截圖