正式加入TVB做藝人？ YouTuber Ming仔長文解畫
文：東方新地｜圖：Ming仔IG圖片及TVB官網截圖
Ming仔：連我自己都R頭
對於自己的相片和資料出現在TVB官網中，因而被指正式加入TVB做藝人，Ming仔極速在社交網上作出澄清，他表示：「剪剪吓片收到朋友send嘅TVB演員圖，居然見到自己個樣，我唔怪大家錯愕，連我自己都R頭！」
Ming仔續說：「我知有啲醒目觀眾睇穿咗，不過為免資訊混亂，由我親身解返單流料，小弟並非新加盟成員，呢個擺明係2年前旅遊節目（指《一個人去旅行》）嘅遺留產物，撞上電視台網頁更新，然後笑料就此達成。」
暫時只打算繼續獨立創作
Ming仔又自嘲：「可能我個樣太普通，職員擺咗入去都唔覺眼掛！Anyway，暫時只打算響繼續Youtube獨立創作，無咩望，但求世界解封後能夠再次展開旅程。」
重溫Ming仔直播失言 Youtube失11萬訂閱
作為香港初代YouTuber嘅Ming仔，原本Youtube頻道有接近50萬Follower，都可以算係新一代旅遊代言人，不過他在2019年11月16日網絡直播失言，沒有先認真了解目前社會狀況就進行評論，不但惹惱一眾香港網民，更因為捐款爭議觸發反修例運動支持者不滿。
Ming仔人間蒸發 極度深潛避批評
雖然後來Ming仔於Facebook上道歉及澄清自己的想法，但由於處理失當，網民似乎唔收貨，認為其想法「離地」，Facebook粉絲數2日內蒸發10萬，YouTube訂閱人數在16日當日暴跌2萬。網民表示唔想再睇佢，更建議其於另一YouTuber「達哥」組成「達明一派」搵食。自此Ming仔再無更新，近乎人間蒸發，其Facebook專頁人數亦因此由37萬大幅下跌至24萬，YouTube訂閱人數也由49.8萬跌至38.5萬：
節目開播後粉絲止跌回升
令人意外的是，雖然Ming仔節目《一個人去旅行》談論及關注度極低、評價也頗為負面，但其facebook及instagram帳戶在節目啟播後，竟出現了「止跌回升」的現像。
與無綫合作節目播出日期一再延後
據了解當時本來Ming仔與無綫合作的英國藝旅遊節目《一個人去旅行》本來定於2月中、農曆新年後推出，但由於肺炎疫情爆發，旅遊節目乏人關注，無綫寧願加碼拍多幾集玄學節目《天天開運王》、出動《學是學非》班底推出《學是疫學非》回應疫情，都唔想擺Ming仔出嚟見人⋯⋯
現身大台惹負評 試圖割蓆自保
2019年11月初Ming仔亦有就與無綫合作，向當時的Fans交代：
關於單job，其實反修例風波前已在進行中，接住社會發生咁多不公嘅事，都好掙扎，思前想後，我選擇咗尊重專業精神，完成埋工作再算。
今次應該係我handle得最差嘅一次（包括呢個post），唯有老實認錯，同各位真心說聲抱歉🙏🏻
但呢次恐怕避免不到令大家失望了。無論各位接受與否，我都會吸取今次教訓。
「山泥傾瀉式」退Like！Fans有機會再暴跌！
由於連番失誤，ming仔已近乎停產，有網民認為他的價值已經「歸零」，相信一兩年內難以在業界搵食，贊助商亦因 Ming仔關係受網民留言狙擊，雖然已經潛水近四個月，但今次節目登陸大台，未首播單是預告片已經喚起網友不愉快記憶，似乎有機會再觸發新一輪「退Like潮」，再現崩盤式跌粉絲現像：
網民：同無綫攬炒！再unfollow一次
網友對於節目即將播放，普遍反應都係「熄機、unfollow」，亦有部份網民真心表示「邊個Ming仔？無人識佢喎」：