AB

正式加入TVB做藝人？ YouTuber Ming仔長文解畫

東方新地 - 娛聞

現年37歲的Ming仔（梁嘉銘）有香港初代YouTuber始祖之稱，但前年11月他先後因與TVB合作拍攝節目《一個人去旅行》以及就理大事件失言，而痛失超過10萬粉絲，近日更有消息指Ming仔由本月起便正式加入TVB，由YouTuber轉型做藝人，而根據TVB官網顯示，男藝員名單中確實有Ming仔的相片和資料，不過Ming仔就澄清話…

文：東方新地｜圖：Ming仔IG圖片及TVB官網截圖

Ming仔：連我自己都R頭

對於自己的相片和資料出現在TVB官網中，因而被指正式加入TVB做藝人，Ming仔極速在社交網上作出澄清，他表示：「剪剪吓片收到朋友send嘅TVB演員圖，居然見到自己個樣，我唔怪大家錯愕，連我自己都R頭！」

Ming仔特別圈出自己在TVB官網的照片，笑問點解自己個樣會喺度？仲話問題係真係有人信！
Ming仔特別圈出自己在TVB官網的照片，笑問點解自己個樣會喺度？仲話問題係真係有人信！

Ming仔續說：「我知有啲醒目觀眾睇穿咗，不過為免資訊混亂，由我親身解返單流料，小弟並非新加盟成員，呢個擺明係2年前旅遊節目（指《一個人去旅行》）嘅遺留產物，撞上電視台網頁更新，然後笑料就此達成。」

舊料都可以變新？Ming仔話係因為撞上電視台網頁更新。
舊料都可以變新？Ming仔話係因為撞上電視台網頁更新。

暫時只打算繼續獨立創作

Ming仔又自嘲：「可能我個樣太普通，職員擺咗入去都唔覺眼掛！Anyway，暫時只打算響繼續Youtube獨立創作，無咩望，但求世界解封後能夠再次展開旅程。」

Ming仔自嘲可能係佢個樣太普通，職員擺咗入去都唔覺眼。
Ming仔自嘲可能係佢個樣太普通，職員擺咗入去都唔覺眼。
Ming仔特別標明今次只係「笑料一單」。
Ming仔特別標明今次只係「笑料一單」。

重溫Ming仔直播失言 Youtube失11萬訂閱

作為香港初代YouTuber嘅Ming仔，原本Youtube頻道有接近50萬Follower，都可以算係新一代旅遊代言人，不過他在2019年11月16日網絡直播失言，沒有先認真了解目前社會狀況就進行評論，不但惹惱一眾香港網民，更因為捐款爭議觸發反修例運動支持者不滿。

在11月11日那個星期， Ming仔的youtube頻道暴跌8萬2訂閱！
在11月11日那個星期， Ming仔的youtube頻道暴跌8萬2訂閱！
其後Ming仔潛水再無新作推出，youtube的追蹤人數，4個月內由498,000跌到384,000，現在數字更已降到373,000！
其後Ming仔潛水再無新作推出，youtube的追蹤人數，4個月內由498,000跌到384,000！

Ming仔人間蒸發 極度深潛避批評

雖然後來Ming仔於Facebook上道歉及澄清自己的想法，但由於處理失當，網民似乎唔收貨，認為其想法「離地」，Facebook粉絲數2日內蒸發10萬，YouTube訂閱人數在16日當日暴跌2萬。網民表示唔想再睇佢，更建議其於另一YouTuber「達哥」組成「達明一派」搵食。自此Ming仔再無更新，近乎人間蒸發，其Facebook專頁人數亦因此由37萬大幅下跌至24萬，YouTube訂閱人數也由49.8萬跌至38.5萬：

Ming仔的 facebook 專頁是另一重災區，「粉絲懸崖」由11月初開始，跌到1、2月仍有零星退讚，又由於持續多月再無更新，已經變成荒蕪「死Page」。
Ming仔的 facebook 專頁是另一重災區，「粉絲懸崖」由11月初開始，跌到1、2月仍有零星退讚，又由於持續多月再無更新，已經變成荒蕪「死Page」。

節目開播後粉絲止跌回升

令人意外的是，雖然Ming仔節目《一個人去旅行》談論及關注度極低、評價也頗為負面，但其facebook及instagram帳戶在節目啟播後，竟出現了「止跌回升」的現像。

節目沒有冠名贊助，集中介紹英國不同城市，只有ming仔一個獨遊。
節目沒有冠名贊助，集中介紹英國不同城市，只有ming仔一個獨遊。
有睇開Ming仔網上影片的觀眾表示，節目「集無綫與Youtbe旅遊節目兩大弊端」，節奏差、無深度、欠現場感⋯⋯似乎大台今次「試新嘢」結果麻麻。
有睇開Ming仔網上影片的觀眾表示，節目「集無綫與Youtbe旅遊節目兩大弊端」，節奏差、無深度、欠現場感⋯⋯似乎大台今次「試新嘢」結果麻麻。
在沒有任何新帖的情況下，Ming仔的 Instagram多咗百多個follower！
在沒有任何新帖的情況下，Ming仔的 Instagram多咗百多個follower！
如果用3月1日420,796最低位嚟計，多咗四百幾新的facebook fans!
如果用3月1日420,796最低位嚟計，多咗四百幾新的facebook fans!
觀眾表示寧願睇ViuTV、寧願睇大陸劇，都唔會支持Ming仔，但結果他的facebook卻係多咗新fans，有網民分析「多咗高齡師奶fans、下次可以同肥媽上大灣區」。
觀眾表示寧願睇ViuTV、寧願睇大陸劇，都唔會支持Ming仔，但結果他的facebook卻係多咗新fans，有網民分析「多咗高齡師奶fans、下次可以同肥媽上大灣區」。

與無綫合作節目播出日期一再延後

據了解當時本來Ming仔與無綫合作的英國藝旅遊節目《一個人去旅行》本來定於2月中、農曆新年後推出，但由於肺炎疫情爆發，旅遊節目乏人關注，無綫寧願加碼拍多幾集玄學節目《天天開運王》、出動《學是學非》班底推出《學是疫學非》回應疫情，都唔想擺Ming仔出嚟見人⋯⋯

無綫在原定播放Ming仔旅遊節目的時間，改播《學是疫學非》
無綫在原定播放Ming仔旅遊節目的時間，改播《學是疫學非》
據無綫官方的宣傳資料顯示，節目本擬2月中播出。
據無綫官方的宣傳資料顯示，節目本擬2月中播出。

現身大台惹負評 試圖割蓆自保

2019年11月初Ming仔亦有就與無綫合作，向當時的Fans交代：

關於單job，其實反修例風波前已在進行中，接住社會發生咁多不公嘅事，都好掙扎，思前想後，我選擇咗尊重專業精神，完成埋工作再算。
今次應該係我handle得最差嘅一次（包括呢個post），唯有老實認錯，同各位真心說聲抱歉🙏🏻
但呢次恐怕避免不到令大家失望了。無論各位接受與否，我都會吸取今次教訓。

Ming仔與無綫的合作，在去年底的「節目巡禮」中曝光，即時惹來網民負評。
Ming仔與無綫的合作，是在「節目巡禮」中曝光，即時惹來網民負評。

「山泥傾瀉式」退Like！Fans有機會再暴跌！

由於連番失誤，ming仔已近乎停產，有網民認為他的價值已經「歸零」，相信一兩年內難以在業界搵食，贊助商亦因 Ming仔關係受網民留言狙擊，雖然已經潛水近四個月，但今次節目登陸大台，未首播單是預告片已經喚起網友不愉快記憶，似乎有機會再觸發新一輪「退Like潮」，再現崩盤式跌粉絲現像：

眾多平台中，Ming仔在 instagram損失的粉絲最少（三個月跌5萬），仍有137,000 follower。
眾多平台中，Ming仔在 instagram損失的粉絲最少（三個月跌5萬），仍有137,000 follower。
IG最後一帖，就是在曼徹斯特的旅行相，雖然有四千多個讚好，但留言區被批評與支持的留言所淹沒。
IG最後一帖，就是在曼徹斯特的旅行相，雖然有四千多個讚好，但留言區被批評與支持的留言所淹沒。

網民：同無綫攬炒！再unfollow一次

網友對於節目即將播放，普遍反應都係「熄機、unfollow」，亦有部份網民真心表示「邊個Ming仔？無人識佢喎」：

36歲Ming仔獻身TVB《一個人去旅行》3月2日首播 潛水4個月避無可避！
對於仲有卅幾萬人做subscriber，網友表示不能理解。
36歲Ming仔獻身TVB《一個人去旅行》3月2日首播 潛水4個月避無可避！
有人為咗達成「unfollow」，專登follow咗先再退讚⋯⋯
36歲Ming仔獻身TVB《一個人去旅行》3月2日首播 潛水4個月避無可避！
2019年兩大網上KOL消聲匿跡，網友改圖並建議他們組成「達Ming一派」進軍大陸。
36歲Ming仔獻身TVB《一個人去旅行》3月2日首播 潛水4個月避無可避！
有網友起底摷出Ming 仔 Facebook衝破30萬訂閱時的影片，好想知呢個報數器有冇「倒扣」功能。
36歲Ming仔獻身TVB《一個人去旅行》3月2日首播 潛水4個月避無可避！
其實早在無綫邀請Ming仔拍旅遊節目前，他曾是ViuTV旅遊清談節目的常用客席主持。
Ming仔獻身TVB 節目《一個人去旅行》 3月2日首播 潛水4個月、失11萬粉絲無得避？！
《一個人去旅行》本來係無綫2020其中一個重頭綜藝，與網上KOL跨平台合作，諗住可以大有作為。

讀者留言

熱門文章

 