MIRROR粉絲前夫不甘被當「水魚」宣布永久關閉35萬人群組

MIRROR今年7月於紅館舉行的演唱會掀起撲飛熱潮，不過演唱會賣飛問題一直未能好好改善，各種形式的優先預售都出現供不應求，5月31 日以「實名制」於城市售票網公開發售門票，卻因為網站完全入唔到，加上售票效率極慢，搞到鏡粉嚴重不滿。其中人氣旺盛的「我老婆嫁左比MIRROR導致婚姻破裂關注組」版主晚上發文，指因不滿是次MIRROR演唱會的售票安排，宣布將會永久關閉人數超過35萬人的群組！