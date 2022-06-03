MIRROR粉絲前夫不甘被當「水魚」宣布永久關閉35萬人群組
「我老婆嫁左比MIRROR導致婚姻破裂關注組」將永久關閉
這個人數超過35萬人的群組，在去年7月3日成立，影響力強大，管理員為今次演唱會售票安排大感不滿，發文指鏡粉在MIRROR需要支持時一向出盡全力，但是次安排卻令人失望：「一睇個Floor plan，喂黑洞咁嘅樣嘅？」買到飛的機會極微。
「我哋成日鬧黃牛 你哋就自己做大黃牛」
管理員列出是次主辦單位的多宗罪，以比喻方式指出鏡粉需要光顧多個贊助商，才有機會抽到演唱會飛。據悉在日前售票日結束後，香港電訊推出MIRROR演唱會門票抽奬活動，被抽中後需於指定時間選購指定的服務計劃，才可以獲得指定的門票兩張。
狠批主辦單位「食相難睇」
管理員認為主辦單位的食相難睇，貼文下亦有不少網民表示失望，反映面對無限的「321」、 呆望電腦十個鐘，仍然一無所獲。管理員直言：「我哋成日鬧黃牛，你哋就自己做大黃牛。唔洗驚，今次實有人睇架，下次？唔知嚕。」相關貼文不足兩小時已引來1.5萬個讚好。
群組將於MIRROR演唱會後永久關閉 組員大表支持
對於群組管理員的申訴，不少群組成員都分享自己的心聲，不少聲音認為主辦單位今次真係過份咗！ 發文後三小時已有超過4,000留言回應，以下是精選留言：
「Can’t Agree more! 衰過施捨！殺雞取卵！為咗賺錢，完全犧牲左Mirror，令成件事變得Negative」
「今次紅館買飛事件，令我感覺自己，好似中咗祈福黨。 」
「完全明白 公司同贊助商可唔可以明白 冇鏡粉支持 公司嘅「重要資產」什麼都不是， 食相真係好肉酸…申請MOX，為演唱會，最後等咗四個鐘，乜都冇。 俾錢做Miro會員，得個吉。 實名制公售，坐係電腦面前10個鐘，買唔到，而家仲要我HKT 課唔知幾多金……我真係覺得好攰，過埋今次，紅館⋯⋯真係想放棄」
「內部認購，差不多個個歌手演唱會都有。但坐響所謂”VIP”座位上嘅，係咪真係欣賞你先黎？定因為人脈、關係、身份等，才會出現於席上？Mirror 由一步一腳印, 先黎到今時今日，真正愛佢地嘅粉絲，有需要“披荊斬棘”才能支持偶像嗎？」
「睇場演唱會好似乞你咁，又唔係免費，仆去申請咭、仆去開戶口、仆去做miro，31號玩成十個鐘尿都唔敢all多篤⋯⋯最後去123結界得個吉，鬼叫你班人想睇就要玩呢啲遊戲（吹咩）今日見到咩抽到飛仲要加監加一大堆服務，不如你打劫我地好L過啦， 可以激慶咁多人，家架下安樂啦？」
不少網友都分享了買唔到飛的慘況：
「鏡粉前夫」上過ViuTV
其實「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」嘅版主與ViuTV亦有淵源，早在群組成立初期，就曾帶領一班「鏡粉前夫」上過《又要威又要戴頭盔》節目，前夫們都好勇敢現身說法，除咗萬能KEY事件之外，仲有Staycation事件、高達音樂會事件等等，同場仲唔小心爆埋前妻啲小秘密出嚟，越講越high咁：