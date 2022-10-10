MIRROR 12子填詞《We All Are》MV出爐 海報涉抄BTS惹爭議

MIRROR的官方社交網在暫停運作兩個多月後，12字親自填詞的全新團歌《We All Are》MV今日出爐，宣傳海報中齊集12位MIRROR成員，並以藍天及小舞台做背景，但卻被網民質疑有抄襲韓團BTS廣告照的嫌疑！此外，亦有網民留意到海報中MIRROR團名的字款有所改變，官方亦有就此向媒體作出解釋。