MIRROR 12子填詞《We All Are》MV出爐 海報涉抄BTS惹爭議
新團歌海報被質疑抄襲2020年BTS廣告
自7月底MIRROR紅館演唱會發生嚴重事故後，MakerVille於8月中宣佈MIRROR「休團」兩個月，踏入10月，MIRROR各成員陸續復出開工，MIRROR亦宣佈推出新團歌《We All Are》，名字跟演唱會主題曲《We Are》一致，似乎是要再度重燃團魂。不過有網民發現MIRROR今次的宣傳海報，與韓團BTS（防彈少年團）在2020年拍攝的一個電動車廣告照十分相似。
啡色主調及佈局極相似
在BTS的電動車廣告照中，背景同樣是天空，但色調與MIRROR的海報照有所不同，而在BTS七位成員中，有3位同樣或站或坐在台階上，而成員們的衣著亦大都是以啡色為主調的西裝打扮，所以整體感覺十分相似，令網民質疑MIRROR今次的宣傳海報是否向BTS致敬。
MIRROR字款改變有原因
此外有網民留意到海報中MIRROR團名的字款有所改變，其中一個R字作出了180度的水平翻轉，官方亦有就此向媒體作出解釋，指以前他們希望自己能成為一塊鏡，讓大家透過MIRROR看見自己，但今次這首歌，讓他們看到一塊鏡，看到自己，也更了解自己。
即睇MIRROR《We All Are》MV：
鏡粉等個MV等到頸都長！
MIRROR《We All Are》歌詞：
還記得為著心中夢想戰鬥 還相信細水可長流
開心總可永久 隨時日走得太快 昨天的小子 突然成熟了
悲傷總要面對 若美夢快要粉碎 但我共你記憶故事裡
愛卻能延續下去
故事書的那篇 成長中的章節 原來是直至你出現
陪伴我 陪著你 紀錄我在奮鬥
明白痛苦世界沒有盡頭 時鐘滴答 秒針走過
時光匆匆 我即使挫敗過 請信任我
真心的栽種最後會結果 時空穿梭 最好不過
時光機不要拋低我 可否 重回青春裏面再逗留
無懼世間一起合奏 若有一天當你在回首
世事無常但當中有你就夠
若美夢快要失去 但我共你記憶會萬歲
愛也能延續下去 漆黑天空寄居
人海中的光線 原來是望見你的臉
長夜也 如白晝 照亮我像摯友
年月每分每秒直到以後
時鐘滴答 秒針走過 時光匆匆 我即使挫敗過
請信任我 真心的栽種最後會結果
時空穿梭 最好不過 時光機不要拋低我 可否
重回青春裏面再逗留 再可跟你合奏
光陰也許不可永久 多少個春秋都已經看透
誰會不哭泣 不顫抖 還剩了幾多傷口
前方崎嶇 勇敢衝破 人生唏噓 你都跟我渡過
請你讓我 將歌曲溫暖送入你耳朵
流星不知也都不覺 迷失星空也可擁抱 廝守
尋回當初美麗的星宿 再可跟你合奏
Edan、Ian轉發阿Mo生日應援活動
MIRROR復工的同時，阿Mo李啟言亦將於本月12日生日，但今年他只能在病床上度過。曾與阿Mo合作無間的舞蹈員，發起了一項特別的「生日應援」，呼籲大家於本月的11日至19日到銅鑼灣為阿Mo一起禱告。屆時來賓會獲發一張羽毛貼紙，「您們屆時手執的每根羽毛，都代表著一個祝福、一份力量，一根羽毛的力量或許無足輕重，但倘若我們把它收集起來呢？把這些微小的正能量匯聚於一處，羽毛們終究會拼湊成堅實的翅膀。讓我們一起持續為啟言禱告，讓好的能量助他再次展翅飛翔。」 Edan和Ian在宣傳新歌之前，亦於限時動態轉發了這項活動的訊息，呼籲大家為阿Mo應援：
地點：STILLHOUSE 銅鑼灣希雲街25號
日期：10/11-10/19
開放時間：平日14:00-22:00
周末11:00-20:00
MakerVille為沉默解畫 網民鬧主辦無誠意
今年7月份MIRROR紅館演唱會第四場發生嚴重意外，一個吊於高空的螢光幕突然倒冧，壓倒兩名舞蹈員。及後政府發出聲明要求腰斬餘下8場演唱會，事件發展至今超過兩個月，除了政府遲遲未公布之外，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟其龜縮態度及表現沉默，今日（7/10）發聲明交代事件，希望觀眾繼續守護MIRROR。
網民仍然鬧爆主辦單位
網民未有原諒主辦單位，紛紛指「唔係縮皮點會出咁多事吖？又唔見其他歌星搞演唱會搞到咁嘅樣？」、「啲Dancer唔使守護咩」、「可唔可以話俾人知獨立第三方專家即係咩人/機構？你地有無向呢個獨立第三方要求一個交報告嘅限期？」紛紛指該份聲明太遲，及責備主辦單位繼續以Mirror作為擋箭牌。
常見問題
MakerVille聲明中有提及傷者嗎？
演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明並列出5大原因去交代過去為何選擇沉默，更提及事件中受傷的舞者⋯⋯詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫，而受傷程度最嚴重的舞者，李父一直有透過禱文對外交代，詳見：阿Mo李啟言康復比預期快
演唱會事件調查最終結果公佈了嗎？
演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明，並稱已得悉調查工作已接近尾聲，詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫
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