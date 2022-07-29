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MIRROR演唱會丨疑舞台員工匿名爆料 指開騷前發覺監工出問題被怒轟

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昨（28日）Mirror演唱會發生驚險大型事故，在表演中途，上升的大型液晶電視因鋼纜斷開而砸向其中兩名舞蹈員，據了解其中一名為Collar成員So Ching男友李啟言（阿Mo）。網民同Fans對於舞台設計公司感極度憤怒，除了向相關工程公司起底外，今日（29日）在網上也流傳一幅截圖質疑今次意外或涉及工程公司大量使用散工及偷工減料。

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（圖片來源：[email protected]

疑似舞台員工投稿後惹爭議

一名自稱是舞台觀眾席員工在網上匿名爆料表示，在開騷前兩三日有大量的散工前來用幾小時將所有屏幕佈置好，該人員質疑期間工時是否過短，影響安全，之後他在檢查電線時影相紀錄，並質疑散工及工頭有問題，可能更涉及偷工減料。不過圖片流出後，網民似乎略嫌爆料事主「馬後炮」意圖刷關注，更表示「咁你都係幫兇喎，出事先出來湊熱鬧，去自首協助調查未？」部分網民則分析，「做得快，就唔代表有問題」更指出「爆料人士明顯唔識掛mon既相關工作，否則佢可以明確指出邊個位做錯/做漏。」不過都有網民表示「你要我咁裝咪咁裝囉，出事關我X事？？」暗指責任在監工一方。

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（圖片來源：連登討論區）
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（圖片來源：連登討論區）
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（圖片來源：連登討論區）
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相關文章：MIRROR演唱會｜初步調查事故原因為1鋼索斷裂 總承辦商原來唔係協興隆、菱藝

主辦單位發聲明：將調查事故發生原因及是否涉及人為疏忽

大會主辦單位大國文化及MakerVille在今早（7月29日）發出嚴正聲明，表示已主動聯絡公司內外所有有關單位進行徹底調查，調查方向包括事故發生原因及是否涉及人為疏忽，若發現當中有可疑之處，或有任何人／單位涉及不當行為，會立刻報警處理。聲明中提及被網民瘋狂起底的兩間公司：協興隆舞台工程和菱藝廣告製作，原來都只是次承辦商，而今次演唱會製作的真正總承辦商，其實是藝能工程。

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（圖片來源：MakerVille聲明）

藝能工程有限公司曾承辦張敬軒演唱會

「藝能工程有限公司」於1985年在香港成立，是香港著名的演唱會承辦商，創始人為蔡健輝，近期曾為張敬軒、聲夢及關心妍等承辦演唱會製作，即將在8月舉行的謝安琪和方皓玟⁠crossover演唱會，預計亦將由這間公司來承辦。

MIRROR演唱會 藝能工程有限公司的FB專頁早前曾轉發謝安琪8月演唱會的消息。
藝能工程有限公司的FB專頁早前曾轉發謝安琪8月演唱會的消息。（圖片來源：[email protected]藝能工程有限公司）

阿Mo通宵進行手術 有指最壞情況下半身癱瘓

意外發生後，官方宣布腰斬取消之後演唱會所有場次，其中傷勢較重的Dancer李啟言（阿Mo）通宵做手術，其父母亦從加拿大趕返香港。MakerVille行政總裁魯庭暉昨晚現身交代阿Mo傷勢時，表示他清醒能夠溝通，但據悉阿Mo有腦出血外，同時第四節頸椎有爆裂情況，令神經線受損，影響手腳活動。有指阿Mo通宵完成手術後，目前需等待神經線復原，而最壞情況有機會下半身癱瘓，暫時需要評估日後的影響。

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（圖片來源：[email protected]
MIRROR 另一名傷者為謝梓峯。
另一名傷者為謝梓峯。（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：now新聞截圖）

製作公司漏夜對事件澄清

菱藝廣告製作有限公司漏夜對事件作出澄清，當中子公司沒有參與相關的機械工程或導致意外的機械工程。只是負責是次舞台的Band Pool角位搭建、道具製作、鋪設台面飾面板及鏡面物料相關工作。而公司亦希望盡早找出涉事的真實原因。

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（圖片來源：[email protected]菱藝廣告 Art Design）
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（圖片來源：[email protected]菱藝廣告 Art Design）

MIRROR紅館演唱會大型意外

MIRROR紅館演唱早前已不斷出意外，搞到鏡粉非常擔心，回應粉絲於求後mirror 12子由空中表演，改到平台。但去到第四晚仍然出現大型意外！演唱會期間成個Screen從天而降，有兩名Dancer受傷送院隨即演唱會腰斬，其中一位為soching男朋友，2人送院後一名情況穩定，一名頸部受傷情況嚴重。

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（圖片來源：新Monday編輯部）
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意外發生後，MIRROR經埋人花姐呼籲觀眾有秩序地離場。（圖片來源：影片截圖）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、連登討論區資料或影片來源：[email protected]、連登討論區

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