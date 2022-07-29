MIRROR演唱會丨疑舞台員工匿名爆料 指開騷前發覺監工出問題被怒轟
疑似舞台員工投稿後惹爭議
一名自稱是舞台觀眾席員工在網上匿名爆料表示，在開騷前兩三日有大量的散工前來用幾小時將所有屏幕佈置好，該人員質疑期間工時是否過短，影響安全，之後他在檢查電線時影相紀錄，並質疑散工及工頭有問題，可能更涉及偷工減料。不過圖片流出後，網民似乎略嫌爆料事主「馬後炮」意圖刷關注，更表示「咁你都係幫兇喎，出事先出來湊熱鬧，去自首協助調查未？」部分網民則分析，「做得快，就唔代表有問題」更指出「爆料人士明顯唔識掛mon既相關工作，否則佢可以明確指出邊個位做錯/做漏。」不過都有網民表示「你要我咁裝咪咁裝囉，出事關我X事？？」暗指責任在監工一方。
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主辦單位發聲明：將調查事故發生原因及是否涉及人為疏忽
大會主辦單位大國文化及MakerVille在今早（7月29日）發出嚴正聲明，表示已主動聯絡公司內外所有有關單位進行徹底調查，調查方向包括事故發生原因及是否涉及人為疏忽，若發現當中有可疑之處，或有任何人／單位涉及不當行為，會立刻報警處理。聲明中提及被網民瘋狂起底的兩間公司：協興隆舞台工程和菱藝廣告製作，原來都只是次承辦商，而今次演唱會製作的真正總承辦商，其實是藝能工程。
藝能工程有限公司曾承辦張敬軒演唱會
「藝能工程有限公司」於1985年在香港成立，是香港著名的演唱會承辦商，創始人為蔡健輝，近期曾為張敬軒、聲夢及關心妍等承辦演唱會製作，即將在8月舉行的謝安琪和方皓玟crossover演唱會，預計亦將由這間公司來承辦。
阿Mo通宵進行手術 有指最壞情況下半身癱瘓
意外發生後，官方宣布腰斬取消之後演唱會所有場次，其中傷勢較重的Dancer李啟言（阿Mo）通宵做手術，其父母亦從加拿大趕返香港。MakerVille行政總裁魯庭暉昨晚現身交代阿Mo傷勢時，表示他清醒能夠溝通，但據悉阿Mo有腦出血外，同時第四節頸椎有爆裂情況，令神經線受損，影響手腳活動。有指阿Mo通宵完成手術後，目前需等待神經線復原，而最壞情況有機會下半身癱瘓，暫時需要評估日後的影響。
製作公司漏夜對事件澄清
菱藝廣告製作有限公司漏夜對事件作出澄清，當中子公司沒有參與相關的機械工程或導致意外的機械工程。只是負責是次舞台的Band Pool角位搭建、道具製作、鋪設台面飾面板及鏡面物料相關工作。而公司亦希望盡早找出涉事的真實原因。
MIRROR紅館演唱會大型意外
MIRROR紅館演唱早前已不斷出意外，搞到鏡粉非常擔心，回應粉絲於求後mirror 12子由空中表演，改到平台。但去到第四晚仍然出現大型意外！演唱會期間成個Screen從天而降，有兩名Dancer受傷送院隨即演唱會腰斬，其中一位為soching男朋友，2人送院後一名情況穩定，一名頸部受傷情況嚴重。
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