MIRROR演唱會丨疑舞台員工匿名爆料 指開騷前發覺監工出問題被怒轟

昨（28日）Mirror演唱會發生驚險大型事故，在表演中途，上升的大型液晶電視因鋼纜斷開而砸向其中兩名舞蹈員，據了解其中一名為Collar成員So Ching男友李啟言（阿Mo）。網民同Fans對於舞台設計公司感極度憤怒，除了向相關工程公司起底外，今日（29日）在網上也流傳一幅截圖質疑今次意外或涉及工程公司大量使用散工及偷工減料。