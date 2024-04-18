MIRROR演唱會｜開騷前10日突宣布取消吉隆坡場 主辦方無奈宣布賠償安排
MIRROR演唱會｜主辦單位突取消吉隆坡場
主辦單位UnUsUaL及mm2宣布吉隆坡場將會取消的消息一出，不少鏡粉都感到十分驚訝。皆因吉隆坡場原訂於本月28日舉行，而主辦單位竟在演唱會舉行前10日突然宣布取消，令已經購買演唱會飛以及機票酒店的粉絲們大感無奈，更紛紛湧入UnUsUaL的社交平台詢問後續的賠償安排。
MIRROR演唱會｜新加坡場演出不受影響
是次演唱會的吉隆坡及新加坡的場次，均由UnUsUaL和mm2為主辦單位，因此吉隆坡場宣布取消，令不少粉絲十分擔心新加坡場會否再遭取消。不過主辦方UnUsUaL於社交平台宣布新加坡場將會如常舉行，而持有吉隆坡場門票的粉絲亦可選擇換成新加坡場，或者選擇退票的安排。
MIRROR演唱會｜主辦單位官方聲明如下：
「因演唱會無法預料的情況，原定4月28日在馬來西亞吉隆坡Axiata Arena舉行的《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 • ASIA – KUALA LUMPUR 》，主辦單位現遺憾宣布演唱會須取消，而5月1日於新加坡室內體育館舉行的MIRROR演唱會將如期舉行。
《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 • ASIA – KUALA LUMPUR 》的門票持有人可以獲得全數的門票退款，而門票持有人亦可以選擇把門票更換為新加坡場的門票。主辦單位將會通過票務代理公司聯繫受影響的門票持有人，提供有關退票、換票和賠償等的更多詳細信息。請妥善保管已購買的門票。
另外，我們理解到有海外歌迷遠道而來觀賞本次演唱會。凡是購買了《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 • ASIA – KUALA LUMPUR 》演唱會門票的海外歌迷，可就在此演出取消公告發布前所產生的相關旅費支出，憑相關有效證明文件向主辦單位申請定額的旅費補償。有關申請定額旅費補償的方法、條件及細則，請留意我們之後的公告。
我們對此安排深感遺憾，敬請各位體諒。」
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