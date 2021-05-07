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MIRROR演唱會｜5大精彩場面 姜濤十八般武藝震懾鏡粉

東方新地 - 娛聞

人氣男團MIRROR在九展Star Hall展開一連六場「MIRROR ONE & ALL LIVE 2021」演唱會，每個場面都令鏡粉睇得如癡如醉，除了合體表演外，每位MIRROR成員都有表演機會，失落於樂壇新人獎的AK Anson Kong有得打頭陣Solo好威，不過最搶鏡的一個始終都係……
撰文：東方新地 圖片：新Monday圖片、Alina IG圖片

MIRROR演唱會
一連六場MIRROR演唱會正式揭幕。

1.黑白王子炸爆舞台

MIRROR12子以黑銀戰士造型跳唱〈ASAP〉揭開演唱會序幕，全場觀眾已馬上興奮得全場企起身，瘋狂尖叫，一邊睇騷一邊舞動手燈，氣氛非常熱烈，之後MIRROR接連獻唱新歌〈WARRIOR〉，炸爆舞台。MIRROR的舞功毋庸置疑，唱快歌令人目不暇給，不過歌藝就唔係個個都得，仍有很大的進步空間。

MIRROR演唱會
MIRROR穿上黑色舞衣非常型仔。
MIRROR演唱會
MIRROR再化身成12位白馬王子。

2.AK 打頭陣Solo

MIRROR合體出場後，第一個出場Solo的是AK江𤒹生（Anson Kong），除了表演自己單曲〈黑之呼吸〉外，AK更唱出大熱動漫《鬼滅之刃》的主題曲日文歌〈紅蓮華〉，有指花姐安排AK打頭陣，是想彌補他之前因為拎唔到新人獎的失落，增強他的個人自信。

MIRROR演唱會
Anson Kong除了第一個獨唱，還與Ian、Anson Lo、Jer及姜濤四位兄弟一齊合唱他們的首本名曲。
MIRROR演唱會
新人王Jer的獨唱環節令人聽出耳油。

3.除衫騷肌全場哄動

講到令全場觀眾最哄動的一幕，應該是除衫騷肌的環節，MIRROR派出Tiger、Anson Kong、Alton、Lokman與Frankie做肌肉擔當。

MIRROR演唱會
粉絲原來一早收到風，會有MIRROR成員負責除衫騷肌。

4.吊高MIRROR姜濤驚到震

MIRROR登上升降台獻唱〈我們都是這樣長大的〉、〈幸福之歌〉及〈一秒間〉，舞台升起兼移向山頂觀眾，這個安排非常特別，但姜濤表現得最淆底，全程扶實欄杆，即被其他成員笑：「大家記得睇吓姜濤有幾驚呀！男人老狗畏高！哈哈！」

MIRROR演唱會
Stanely的女朋友Alina成為唯一見光撐場的MIRROR女友，她更與升降台上的MIRROR自拍。
MIRROR演唱會
身處升降台上獻唱的MIRROR，只有姜濤驚到全程扶實欄杆，而且全程驚青，木無表情。

5.姜濤掀起高潮

在升降台上唱歌後，再由姜濤Solo，返回地面的姜濤即時回復作戰狀態，並首次用古箏彈奏〈蓮〉的前奏部分，接著在跳唱〈精武門〉，令全場姜糖非常興奮。及至最後MIRROR唱出〈新世紀福音戰士〉、〈IGNITED〉、〈Reflection〉，全場fans不停叫encore，最後MIRROR再唱多四首歌，並以〈ONE AND ALL〉為首場演唱會畫上圓滿句號。

MIRROR演唱會
姜濤為了這個演唱會學古箏。
MIRROR演唱會
姜濤的舞姿愈見進步。
MIRROR演唱會
演唱會約在8時50分開始，於防疫措施下入座率只可有75%，有2,500名觀眾入場，場地外放滿送給MIRROR的花籃。
MIRROR演唱會
大批姜糖在會場齊集影合照，人多勢眾。
MIRROR演唱會
隊長Lokman在演唱會中表示MIRROR成軍兩年半，經歷過的高低起伏，由傻吓傻吓似隻牛，到各自有想法，卻忽略了其他人的想法，因而擦出不少火花。完騷後花姐與12個仔影合照，仲話場騷唔完美，叫MIRROR繼續努力。
MIRROR演唱會
就連要早瞓的Do姐都親臨現場睇騷，MIRROR吸引力非凡。

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