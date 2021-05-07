MIRROR演唱會｜5大精彩場面 姜濤十八般武藝震懾鏡粉
人氣男團MIRROR在九展Star Hall展開一連六場「MIRROR ONE & ALL LIVE 2021」演唱會，每個場面都令鏡粉睇得如癡如醉，除了合體表演外，每位MIRROR成員都有表演機會，失落於樂壇新人獎的AK Anson Kong有得打頭陣Solo好威，不過最搶鏡的一個始終都係……
撰文：東方新地 圖片：新Monday圖片、Alina IG圖片
撰文：東方新地 圖片：新Monday圖片、Alina IG圖片
1.黑白王子炸爆舞台
MIRROR12子以黑銀戰士造型跳唱〈ASAP〉揭開演唱會序幕，全場觀眾已馬上興奮得全場企起身，瘋狂尖叫，一邊睇騷一邊舞動手燈，氣氛非常熱烈，之後MIRROR接連獻唱新歌〈WARRIOR〉，炸爆舞台。MIRROR的舞功毋庸置疑，唱快歌令人目不暇給，不過歌藝就唔係個個都得，仍有很大的進步空間。
2.AK 打頭陣Solo
MIRROR合體出場後，第一個出場Solo的是AK江𤒹生（Anson Kong），除了表演自己單曲〈黑之呼吸〉外，AK更唱出大熱動漫《鬼滅之刃》的主題曲日文歌〈紅蓮華〉，有指花姐安排AK打頭陣，是想彌補他之前因為拎唔到新人獎的失落，增強他的個人自信。
3.除衫騷肌全場哄動
講到令全場觀眾最哄動的一幕，應該是除衫騷肌的環節，MIRROR派出Tiger、Anson Kong、Alton、Lokman與Frankie做肌肉擔當。
4.吊高MIRROR姜濤驚到震
MIRROR登上升降台獻唱〈我們都是這樣長大的〉、〈幸福之歌〉及〈一秒間〉，舞台升起兼移向山頂觀眾，這個安排非常特別，但姜濤表現得最淆底，全程扶實欄杆，即被其他成員笑：「大家記得睇吓姜濤有幾驚呀！男人老狗畏高！哈哈！」
5.姜濤掀起高潮
在升降台上唱歌後，再由姜濤Solo，返回地面的姜濤即時回復作戰狀態，並首次用古箏彈奏〈蓮〉的前奏部分，接著在跳唱〈精武門〉，令全場姜糖非常興奮。及至最後MIRROR唱出〈新世紀福音戰士〉、〈IGNITED〉、〈Reflection〉，全場fans不停叫encore，最後MIRROR再唱多四首歌，並以〈ONE AND ALL〉為首場演唱會畫上圓滿句號。