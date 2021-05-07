MIRROR演唱會｜5大精彩場面 姜濤十八般武藝震懾鏡粉

人氣男團MIRROR在九展Star Hall展開一連六場「MIRROR ONE & ALL LIVE 2021」演唱會，每個場面都令鏡粉睇得如癡如醉，除了合體表演外，每位MIRROR成員都有表演機會，失落於樂壇新人獎的AK Anson Kong有得打頭陣Solo好威，不過最搶鏡的一個始終都係……

撰文：東方新地 圖片：新Monday圖片、Alina IG圖片