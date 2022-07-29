MIRROR演唱會意外｜舞蹈員阿Mo通宵進行手術 有指最壞情況下半身癱瘓
阿Mo通宵進行手術 有指最壞情況下半身癱瘓
MIRROR演唱會昨晚（28日）發生嚴重意外，表演期間一塊大型video wall下墮撃中兩名舞者，需要緊急送院，官方宣布取消之後所有場次。其中傷勢較重的Dancer李啟言（阿Mo）通宵完成手術，其父母亦從加拿大趕返香港。MakerVille行政總裁魯庭暉昨晚現身交代阿Mo傷勢時，表示他清醒能夠溝通，但據悉阿Mo有腦出血外，同時第四節頸椎有爆裂情況，令神經線受損，影響手腳活動。有指阿Mo通宵完成手術後，目前需等待神經線復原，而最壞情況有機會下半身癱瘓，暫時評估日後的影響。
阿Mo父親為教育界著名牧師李盛林
阿Mo父親是教育界著名的牧師李盛林，曾任牧職神學院院長，而牧職神學院Facebook亦發出禱告文，寫道：「演唱會中釀嚴重意外，大屏幕跌落舞台政2名舞蹈員受傷。求主憐憫醫治傷者，也記念在場目睹及看意外過程影片的朋友有主的平安同在。切切記念傷者及其家屬。」一眾教會亦有留言祈禱。李盛林牧師目前身處加拿大，於當地不同華人教會講道，得悉兒子發生意外，現正趕返香港。
舞者被擊中頭部
MIRROR 第４場紅館演唱會不幸發生意外，在演唱《Elevator 》期間，其中一部吊於高空嘅螢光幕突然跌落台，據知熒光幕壓倒兩名舞蹈員，其中一位疑似被擊中頭部。據消息指，其中一位意外受傷的舞蹈員是[email protected]男朋友阿Mo，消息傳開後，大批網民湧入SoChing及阿Mo的IG留言送上慰問和祈求平安。SoChing於凌晨抵達醫院，神情哀傷，而另一名受傷的舞蹈員為Tsz Fung Chang。
阿Mo是MIRROR御用伴舞
阿Mo是第一季《全民造星》參賽者，與Anson Lo識於微時，在大學時期已經認識，之後更一起參賽，最終55強止步。比賽之後，阿Mo成為MIRROR的御用Dancer，經常現身於MIRROR演出，而且他亦亮相於Anson Lo 《Megahit》、姜濤與肥仔@ERROR的《特務肥姜2.0》、Lokman（楊樂文）與Anson Kong（江𤒹生）的《虎道門》等MV。而其女友SoChing參加《全民造星4》決賽時，他亦有份伴舞。
阿Mo當時拉小提琴作賽：
Mirror演唱會製作公司被起底！第四場發生嚴重意外 製作公司協興隆、菱藝即被起底
SoChing高調認愛
SoChing曾與其他隊友任《Stephen．傾》第100集的嘉賓，被陳志雲追問與舞蹈員男友的感情生活，SoChing指最初沒有打算高調公開關係，但由於「紙包唔住火」，擔心被爆戀情會成大眾焦點，故選擇公開關係。高調公開關係後，猜不到會得到眾人支持，更開設二人專頁 ，繼續甜蜜放閃，又感謝男朋友令她成長不少。
常見問題
被螢幕擊中的舞蹈藝員受傷情況？
一個吊於高空的螢光幕突然倒冧，壓倒兩名舞者，而其中一名係COLLAR成員的男友⋯⋯詳見：受傷舞蹈員阿Mo
製作公司根本無舞台製作經驗？
該間製作公司火速被網民起底，更有知情網民指該公司⋯⋯詳見：製作公司其中一間與麥浚龍父親有關
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