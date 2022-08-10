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MIRROR演唱會｜花姐獲網民力撐Like數爆燈 有MIRROR成員粉絲升幅達11%

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MIRROR演唱會早前發生的意外事故引起全城討論，不少網民更紛紛留言鬧爆MIRROR經理人花姐、MakerVille及演唱會舉辦方等相關人士，但有媒體數據分析公司近日收集了MIRROR十二子、花姐及傷者阿Mo（李啟言）的IG數據，就發現花姐的粉絲數竟然不跌反升，其中一位MIRROR成員的粉絲數升幅更高達11%。

MIRROR演唱會｜花姐IG粉絲數急升3.11%

MIRROR演唱會事故在7月28日發生，媒體分析公司Cloudbreakr收集了在7月25日至8月3日期間Facebook及IG上有關MIRROR演唱會的討論，以及Mirror十二子、花姐及阿Mo的IG數據，發現被不少人公開狠批的花姐（黃慧君），IG粉絲數竟錄得3.11%的升幅，花姐在IG出post感謝家人及鏡粉的支持，亦獲得近12萬人讚好，比她平日發出的帖文高出約10萬個Like。

MIRROR演唱會 花姐的IG粉絲數在演唱會意外事故發生後，急增近萬人。
花姐的IG粉絲數在演唱會意外事故發生後，急增近萬人。（圖片來源：Cloudbreakr官網圖片）
MIRROR演唱會 花姐出post感謝家人及鏡粉的支持，獲得近12萬人讚好。
花姐出post感謝家人及鏡粉的支持，獲得近12萬人讚好。（圖片來源：[email protected]

阿Mo粉絲一星期內急升10萬

而一度陷入昏迷的受傷舞蹈員阿Mo（李啟言），既是女團Collar成員Soching（蘇芷晴）的男朋友，也是Anson Lo（盧瀚霆）的大學同學及MV御用舞蹈員，其IG原本也有4萬多粉絲，出事後有大量網民湧入阿Mo的IG留言集氣，令阿Mo的IG粉絲數在一星期內急升超過10萬，增幅達到232%。截至8月10日，阿Mo的IG粉絲數已高達16萬。

MIRROR演唱會 受傷嚴重的阿Mo獲得大量網民支持打氣，粉絲數在一星期內急升超過10萬。
受傷嚴重的阿Mo獲得大量網民支持打氣，粉絲數在一星期內急升超過10萬。（圖片來源：Cloudbreakr官網圖片）
MIRROR演唱會 有不少粉絲湧入阿Mo的IG為他留言集氣，截至8月10日，阿Mo的IG粉絲數更升達16萬。
有不少粉絲湧入阿Mo的IG為他留言集氣，截至8月10日，阿Mo的IG粉絲數更升達16萬。（圖片來源：[email protected]

Lokman率先出po粉絲升幅達11%

演唱會事故發生後，MIRROR十二子一度停止更新個人社交媒體，但許多粉絲及網民紛紛到各人的IG留言加油集氣。7月28日至8月3日其間，Mirror十二子的IG粉絲平均升幅錄得5.6%。其中隊長Lokman（楊樂文）率先於8月1日打破沉默，出post向粉絲派定心丸。短短幾日，Lokman的粉絲增加了1.5萬，升幅達11%，其帖文亦獲得了超過20萬人讚好，而他以往出post，平均只有約3萬個Like。

MIRROR演唱會 MIRROR十二子中，以Lokman的粉絲升幅最高，達到11%。
MIRROR十二子中，以Lokman的粉絲升幅最高，達到11%。（圖片來源：Cloudbreakr官網圖片）
MIRROR演唱會 作為MIRROR隊長的Lokman率先出post打破沉默，獲得了超過20萬人讚好。
作為MIRROR隊長的Lokman率先出post打破沉默，獲得了超過20萬人讚好。（圖片來源：[email protected]

Anson Lo出post獲近24萬人讚好

其他MIRROR成員的IG粉絲數亦錄得明顯升幅，如Anson Lo就升了4.1%、Edan（呂爵安）升了2.8%、Stanley（邱士縉）升了8.8%、Alton（王智德）升了6.3%、Jeremy（李駿傑）升了6.2%、Tiger（邱傲然）亦升了5.9%。此外繼Lokman後，其他成員亦有陸續出post報平安，其中Anson Lo的帖文亦獲得近24萬人讚好，比他其他帖文的Like數高出10多萬。

MIRROR演唱會 Anson Lo出post亦獲得近24萬人讚好。
Anson Lo出post亦獲得近24萬人讚好。（圖片來源：[email protected]
MIRROR演唱會 其他MIRROR成員亦陸續出post報平安，其中Edan以黑圖出post，亦有18萬人畀Like。
其他MIRROR成員亦陸續出post報平安，其中Edan以黑圖出post，亦有18萬人畀Like。（圖片來源：[email protected]
MIRROR演唱會 AK江𤒹生）出的post亦有12萬個Like。
AK（江𤒹生）出的post亦有12萬個Like。（圖片來源：[email protected]_kisang_）

撰文：東方新地圖片來源：Cloudbreakr官網圖片、[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]_kisang_

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