MIRROR演唱會｜花姐獲網民力撐Like數爆燈 有MIRROR成員粉絲升幅達11%

MIRROR演唱會早前發生的意外事故引起全城討論，不少網民更紛紛留言鬧爆MIRROR經理人花姐、MakerVille及演唱會舉辦方等相關人士，但有媒體數據分析公司近日收集了MIRROR十二子、花姐及傷者阿Mo（李啟言）的IG數據，就發現花姐的粉絲數竟然不跌反升，其中一位MIRROR成員的粉絲數升幅更高達11%。