MIRROR演唱會｜花姐獲網民力撐Like數爆燈 有MIRROR成員粉絲升幅達11%
MIRROR演唱會｜花姐IG粉絲數急升3.11%
MIRROR演唱會事故在7月28日發生，媒體分析公司Cloudbreakr收集了在7月25日至8月3日期間Facebook及IG上有關MIRROR演唱會的討論，以及Mirror十二子、花姐及阿Mo的IG數據，發現被不少人公開狠批的花姐（黃慧君），IG粉絲數竟錄得3.11%的升幅，花姐在IG出post感謝家人及鏡粉的支持，亦獲得近12萬人讚好，比她平日發出的帖文高出約10萬個Like。
阿Mo粉絲一星期內急升10萬
而一度陷入昏迷的受傷舞蹈員阿Mo（李啟言），既是女團Collar成員Soching（蘇芷晴）的男朋友，也是Anson Lo（盧瀚霆）的大學同學及MV御用舞蹈員，其IG原本也有4萬多粉絲，出事後有大量網民湧入阿Mo的IG留言集氣，令阿Mo的IG粉絲數在一星期內急升超過10萬，增幅達到232%。截至8月10日，阿Mo的IG粉絲數已高達16萬。
Lokman率先出po粉絲升幅達11%
演唱會事故發生後，MIRROR十二子一度停止更新個人社交媒體，但許多粉絲及網民紛紛到各人的IG留言加油集氣。7月28日至8月3日其間，Mirror十二子的IG粉絲平均升幅錄得5.6%。其中隊長Lokman（楊樂文）率先於8月1日打破沉默，出post向粉絲派定心丸。短短幾日，Lokman的粉絲增加了1.5萬，升幅達11%，其帖文亦獲得了超過20萬人讚好，而他以往出post，平均只有約3萬個Like。
Anson Lo出post獲近24萬人讚好
其他MIRROR成員的IG粉絲數亦錄得明顯升幅，如Anson Lo就升了4.1%、Edan（呂爵安）升了2.8%、Stanley（邱士縉）升了8.8%、Alton（王智德）升了6.3%、Jeremy（李駿傑）升了6.2%、Tiger（邱傲然）亦升了5.9%。此外繼Lokman後，其他成員亦有陸續出post報平安，其中Anson Lo的帖文亦獲得近24萬人讚好，比他其他帖文的Like數高出10多萬。
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