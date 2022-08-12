MIRROR演唱會｜鏡粉發公開信怒斥魯庭暉龜縮 列三大訴求促限期內回覆

MIRROR演唱會上底月發生嚴重事故，舞蹈員李啟言（阿Mo）被高處墮下的熒幕擊中，至今仍在深切治療部留醫。事故發生兩星期，MIRROR成員、花姐、舞蹈員均有就事件發聲，而MakerVille行政總裁魯庭暉事發翌日凌晨在醫院會見傳媒後，並未再有交代新細節，鏡粉不滿此「冷處理」手法，於網上發公開信聲討。