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MIRROR演唱會｜鏡粉發公開信怒斥魯庭暉龜縮 列三大訴求促限期內回覆

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MIRROR演唱會上底月發生嚴重事故，舞蹈員李啟言（阿Mo）被高處墮下的熒幕擊中，至今仍在深切治療部留醫。事故發生兩星期，MIRROR成員、花姐、舞蹈員均有就事件發聲，而MakerVille行政總裁魯庭暉事發翌日凌晨在醫院會見傳媒後，並未再有交代新細節，鏡粉不滿此「冷處理」手法，於網上發公開信聲討。

MIRROR演唱會 姜濤 魯庭暉
魯庭暉現為MakerVille的CEO，鏡粉不滿他「冷處理」MIRROR演唱會意外。（圖片來源：MakerVille記者會截圖）
MIRROR演唱會 大批鏡粉出公開信post並標註MakerVille及魯庭暉。
大批鏡粉出公開信post並標註MakerVille及魯庭暉。（圖片來源：網頁截圖）

鏡粉群起發公開信聲狠批魯庭暉龜縮

大批「鏡粉」日前在IG出post名為「一群鏡粉致魯庭暉先生公開信」，並標註MakerVille 及行政總裁魯庭暉，斥其一直「龜縮」，並要求MakerVille 三日內宣布召開記者會，更斥責MakerVille以MIRROR 12子作擋箭牌，寫道：「MakerVille要旗下藝人硬擋，無疑是消耗這群年輕人辛苦得來的聲譽。鏡仔在你們眼中，就是可以隨時撤換，用完即棄的棋子嗎？」

MIRROR演唱會 鏡粉自發在IG發公開信就MIRROR演唱會意外聲討魯庭暉及Makerville。
鏡粉自發在IG發公開信就MIRROR演唱會意外聲討魯庭暉及Makerville。（圖片來源：[email protected]
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公開信全文：

鏡粉公開信提三大要求

鏡粉促請MakerVille三日內召開記者會面對公眾，並提出三大要求，包括：

  1. 再次向受傷的舞蹈員、意外當晚在場的公眾、因演唱會腰斬而未能入場的觀眾正式道歉
  2. 交代公司對所有涉事傷者的賠償方案
  3. 交代是次演唱會中所有勞工是否得到合理保障，以及一切相關事宜

公開信最尾更引用MakerVille 在官網上寫下的願景，包括「熱情」、「細節」、「用心」、「尊重」、「連結」、「願景」，並促請MakerVille履歷承諾：「閣下仍然記得這些承諾，別讓宣言成為謊言」。

MIRROR演唱會 鏡粉發公開信為要求MakerVille召開記者會交代演唱會意外事宜，並不滿高層以MIRROR十二子作擋箭牌。
鏡粉發公開信為要求MakerVille召開記者會交代演唱會意外事宜，並不滿高層以MIRROR十二子作擋箭牌。（圖片來源：[email protected]

ViuTV官方社交網站於MIRROR意外後停更新兩星期

過去兩星期，ViuTV所有社交平台亦停頓沒有再更新，時空停留在7月28日，包括Facebook、YouTube以及IG等平台，僅在日前更新了Facebook頂頭張cover photo，為一至五夜晚節目進行宣傳。。唯獨熱播的戀愛真人騷節目《戀愛Staycation》第一季有稍為更新Update節目發展，不過依然保持低調。

ViuTV MIRROR演唱會上月28日發生嚴重意外，全城關注，ViuTV所有平台於事件後停止更新，至今8日）早Facebook終於見到有update。
MIRROR演唱會上月28日發生嚴重意外，全城關注，ViuTV所有平台於事件後停止更新，至今（8日）早Facebook終於見到有update。（圖片來源：[email protected]
MIRROR演唱會 ViuTV 花姐
過去十日，ViuTV所有社交平台亦停頓沒有再更新，時空停留在7月28日，唯獨《戀愛Staycation》第一季有稍為更新Update節目發展，不過依然保持低調。（圖片來源：[email protected]_2022）
MIRROR演唱會 ViuTV 過去十日，ViuTV所有社交平台停頓沒有再更新，時空停留在7月28日。
過去十日，ViuTV所有社交平台停頓沒有再更新，時空停留在7月28日。（圖片來源：[email protected]
MIRROR演唱會 ViuTV 花姐
過去十日，ViuTV所有社交平台亦停頓沒有再更新，時空停留在7月28日。（圖片來源：網站截圖）

網民對ViuTV深潛反應兩極

對此，網民並沒有一面倒認為ViuTV深潛有錯，表示今次事件的嚴重性，公司暫時停止一切活動亦非常合理。不過另一方面卻有人認為MIRROR一方面停頓，但其它節目的宣傳亦不應完全忽略，直斥ViuTV眼中只視MIRROR為生財工具，而其它節目或製作卻被比下去。而ViuTV社交網站的「最新」帖子，仍因為公司未有公開回應而不斷「吸嬲」和負評留言。

MIRROR演唱會 ViuTV 花姐
過去十日，ViuTV所有社交平台沒有更新，唯獨《戀愛Staycation》第一季有稍為更新Update節目發展，不過依然保持低調。（圖片來源：[email protected]_2022）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected] safe_show_for_mirror_and_all、[email protected]

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