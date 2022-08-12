MIRROR演唱會｜鏡粉發公開信怒斥魯庭暉龜縮 列三大訴求促限期內回覆
鏡粉群起發公開信聲狠批魯庭暉龜縮
大批「鏡粉」日前在IG出post名為「一群鏡粉致魯庭暉先生公開信」，並標註MakerVille 及行政總裁魯庭暉，斥其一直「龜縮」，並要求MakerVille 三日內宣布召開記者會，更斥責MakerVille以MIRROR 12子作擋箭牌，寫道：「MakerVille要旗下藝人硬擋，無疑是消耗這群年輕人辛苦得來的聲譽。鏡仔在你們眼中，就是可以隨時撤換，用完即棄的棋子嗎？」
公開信全文：
鏡粉公開信提三大要求
鏡粉促請MakerVille三日內召開記者會面對公眾，並提出三大要求，包括：
- 再次向受傷的舞蹈員、意外當晚在場的公眾、因演唱會腰斬而未能入場的觀眾正式道歉
- 交代公司對所有涉事傷者的賠償方案
- 交代是次演唱會中所有勞工是否得到合理保障，以及一切相關事宜
公開信最尾更引用MakerVille 在官網上寫下的願景，包括「熱情」、「細節」、「用心」、「尊重」、「連結」、「願景」，並促請MakerVille履歷承諾：「閣下仍然記得這些承諾，別讓宣言成為謊言」。
ViuTV官方社交網站於MIRROR意外後停更新兩星期
過去兩星期，ViuTV所有社交平台亦停頓沒有再更新，時空停留在7月28日，包括Facebook、YouTube以及IG等平台，僅在日前更新了Facebook頂頭張cover photo，為一至五夜晚節目進行宣傳。。唯獨熱播的戀愛真人騷節目《戀愛Staycation》第一季有稍為更新Update節目發展，不過依然保持低調。
網民對ViuTV深潛反應兩極
對此，網民並沒有一面倒認為ViuTV深潛有錯，表示今次事件的嚴重性，公司暫時停止一切活動亦非常合理。不過另一方面卻有人認為MIRROR一方面停頓，但其它節目的宣傳亦不應完全忽略，直斥ViuTV眼中只視MIRROR為生財工具，而其它節目或製作卻被比下去。而ViuTV社交網站的「最新」帖子，仍因為公司未有公開回應而不斷「吸嬲」和負評留言。
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