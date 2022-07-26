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MIRROR演唱會有鏡粉犯禁惹投訴 其中一班Fans成「害群之最」？

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萬眾期待的MIRROR演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》已於本周一（25日）開鑼，迅速成為全城熱話，但卻 有不少入場觀眾狂數鏡粉睇騷惡行，特別係其中一個成員的Fans Club更被直斥行為犯法，影衰自己偶像！

Mirror演唱會 MIRROR演唱會首度登陸紅館，之前掀起搶飛潮，絕對是一票難求﹗
MIRROR演唱會首度登陸紅館，之前掀起搶飛潮，絕對是一票難求﹗（圖片來源：IG＠edanlui）

MIRROR演唱會｜有神徒被揭演唱會期間開直播

MIRROR首場紅館騷結束，引來不少話題，包括舞台機關多次失靈，及機關設被指太危險，令多個MIRROR成員險象環生等，此外更有入場觀觀眾爆料大數鏡粉惡行，當中茅頭直指Anson Lo盧瀚霆的粉絲（神徒），大爆有他們在MIRROR演唱會期間開直播，不少網民直斥：「偷拍係犯法，仲要開直播！」、「可以直接報得海關啦！」、「一陣搞到官方連碟都唔出就累全家！」、「呢個等比人告﹗搵定律師啦神徒！」、「咁貴咁難買嘅飛，仲要坐到咁前點解投入去睇而去開直播？」等等。

Mirror演唱會 Anson Lo開騷前努力操靚個背，第一場演唱會後出Po晒背肌﹗
Anson Lo開騷前努力操靚個背，第一場演唱會後出Po晒背肌﹗（圖片來源：IG＠ansonlht）
Mirror演唱會
Anson Lo（圖片來源：IG＠ansonlht）
Mirror演唱會 Anson Lo在IG story多謝神待支持﹗
Anson Lo在IG story多謝神待支持﹗（圖片來源：IG＠ansonlht）
Mirror演唱會 有網民報料爆有疑似神徒在演唱會期間開直播﹗
有網民報料爆有疑似神徒在演唱會期間開直播！（圖片來源：網上圖片）
Mirror演唱會 做出不法行為﹗
直指有神徒做出不法行為！（圖片來源：網上圖片）

網民：好心MIRROR教育吓鏡粉啦﹗

有觀眾投訴唔止有神徒開直播，連其他成員的粉絲包括姜糖、爵屎同埋Hellosss都有開直播！有網民指這些害群之馬，會影衰自己偶像，留言叫MIRROR十二子及公司要正視，不過有網民留言話：「佢哋邊敢話米飯班主呀，你估軒公咁夠薑咩！」、「其實班鏡仔唔理係會助長咗呢啲風氣！」、「好心教育吓啲鏡粉啦！」、「乜偶像就有乜粉絲啦！」等。

Mirror演唱會
（圖片來源：IG＠what7iwatch截圖）
Mirror演唱會
（圖片來源：IG＠what7iwatch截圖）
Mirror演唱會
（圖片來源：IG＠what7iwatch截圖）

「最低質鏡粉就喺神徒入面」？﹗

IG＠what7iwatch直指神徒在演唱會期間開直播是不法行為，並指一直以來收到不少人私訊以及自身朋友的經歷：「最低質嘅鏡粉喺班神徒入面」、「成日啞啞咋咋都經常發生，今次仲喺IG埋直播，犯法都做埋！」等等，但亦指是有批害群之馬，並非指所有神徒，由於「粉絲行為，偶像買單」，所以希望Anson Lo可以正視及教育自己粉絲！

Mirror演唱會
（圖片來源：IG＠what7iwatch截圖）
Mirror演唱會 又指收到不少私訊指姜濤、呂爵安及陳卓賢的粉絲都有在演唱會期間開直播喎﹗
又指收到不少私訊指姜濤、呂爵安及陳卓賢的粉絲都有在演唱會期間開直播喎﹗（圖片來源：IG＠what7iwatch截圖）

投訴陸續有來 鏡粉燈牌太光影響表演者及觀眾

除了投訴有鏡粉開直播外，亦有入場觀眾在討論區開Post投訴鏡粉自私行為嚴重影響睇騷人士，以「請MIRROR的Fans Club入一入嚟」主題開po，指鏡粉的燈牌太光，不但影響觀眾，更完全浪費舞台效果，跪求「根本係鏡粉自己喺度鬥，唔尊重其他人更唔識尊重台上十二人」，引起激烈討論，有不少感到身受的入場觀眾紛紛留言「依家影大頭後面全部開晒燈，無晒舞台效果」、「第一次睇騷被啲Fans燈牌搞到成個場咁肉酸，完全浪費晒舞台設計」、「根本係大家鬥疊馬，唔係為件事好唔好睇！」等。

Mirror演唱會 現場佈滿鏡粉燈牌﹗
現場佈滿鏡粉燈牌﹗（圖片來源：IG＠mirror.weare）
MIRROR演唱會 mirror 最後全場大合唱，場面感動。
MIRROR演唱會現場被燈牌照亮。（圖片來源：郭進榮攝）
Mirror演唱會
（圖片來源：LIHKG 討論區截圖）
Mirror演唱會
（圖片來源：LIHKG 討論區截圖）
Mirror演唱會
（圖片來源：LIHKG 討論區截圖）
Mirror演唱會
（圖片來源：LIHKG 討論區截圖）

錯在MIRROR官方手燈$360太貴？﹗

有網民指還有十一場騷，希望MIRROR及其公司正視粉絲燈牌太光的問題，又指會對MIRROR有危險：「啲燈牌光到同舞台燈撞晒，舞台機關咁多，佢哋係台上面會睇錯」、「光到整盲MIRROR」、「坦白講MIRROR只會唯粉，點會得罪啲粉絲」、「大會出咗支螢光捧，好似五月天咁會全場跟住變色，依家完全冇呢個效果﹗」、「鬼叫支螢光捧搶錢咩成三百幾蚊，五月天嗰支幾十蚊﹗」、「原來係自己一手造成」、「唔好話我國去其他國家要教禮儀，鏡粉去睇騷都要教吓佢哋睇騷的禮儀啦，咁鬼自私」等等。

MIRROR演唱會 mirror
MIRROR演唱會燈牌極壯觀。（圖片來源：郭進榮攝）
Mirror演唱會
（圖片來源：IG＠what7iwatch截圖）
Mirror演唱會 官方出的手燈螢光捧，會隨住大會控制變色﹗
官方出的手燈螢光捧，會隨住大會控制變色﹗（圖片來源：IG＠viu1hk）
Mirror演唱會
（圖片來源：LIHKG 討論區截圖）
Mirror演唱會
（圖片來源：LIHKG 討論區截圖）
Mirror演唱會 MIRROR演唱會首場有不少圈中人捧場，有Do姐鄭裕玲、ERROR的193等﹗
MIRROR演唱會首場有不少圈中人捧場，有Do姐鄭裕玲、ERROR的193等﹗（圖片來源：IG＠deniskwok193）
Mirror演唱會 謝安琪、張繼聰一家四口捧MIRROR場遇到汪阿姐﹗
謝安琪、張繼聰一家四口捧MIRROR場遇到汪阿姐﹗（圖片來源：[email protected]
Mirror演唱會 AK同台下張繼聰女兒Kakaball打招呼﹗
AK同台下張繼聰女兒Kakaball打招呼﹗（圖片來源：[email protected]
Mirror演唱會 姜濤
姜濤（圖片來源：IG＠malisheep）
Mirror演唱會 Ian 陳卓賢
Ian 陳卓賢（圖片來源：IG＠wang_liza）
Mirror演唱會 Stanley邱士縉
Stanley邱士縉（圖片來源：IG＠malisheep）

撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：IG＠mirror.weare、IG＠what7iwatch截圖、LIHKG 討論區截圖

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