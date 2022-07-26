MIRROR演唱會有鏡粉犯禁惹投訴 其中一班Fans成「害群之最」？
MIRROR演唱會｜有神徒被揭演唱會期間開直播
MIRROR首場紅館騷結束，引來不少話題，包括舞台機關多次失靈，及機關設被指太危險，令多個MIRROR成員險象環生等，此外更有入場觀觀眾爆料大數鏡粉惡行，當中茅頭直指Anson Lo盧瀚霆的粉絲（神徒），大爆有他們在MIRROR演唱會期間開直播，不少網民直斥：「偷拍係犯法，仲要開直播！」、「可以直接報得海關啦！」、「一陣搞到官方連碟都唔出就累全家！」、「呢個等比人告﹗搵定律師啦神徒！」、「咁貴咁難買嘅飛，仲要坐到咁前點解投入去睇而去開直播？」等等。
網民：好心MIRROR教育吓鏡粉啦﹗
有觀眾投訴唔止有神徒開直播，連其他成員的粉絲包括姜糖、爵屎同埋Hellosss都有開直播！有網民指這些害群之馬，會影衰自己偶像，留言叫MIRROR十二子及公司要正視，不過有網民留言話：「佢哋邊敢話米飯班主呀，你估軒公咁夠薑咩！」、「其實班鏡仔唔理係會助長咗呢啲風氣！」、「好心教育吓啲鏡粉啦！」、「乜偶像就有乜粉絲啦！」等。
「最低質鏡粉就喺神徒入面」？﹗
IG＠what7iwatch直指神徒在演唱會期間開直播是不法行為，並指一直以來收到不少人私訊以及自身朋友的經歷：「最低質嘅鏡粉喺班神徒入面」、「成日啞啞咋咋都經常發生，今次仲喺IG埋直播，犯法都做埋！」等等，但亦指是有批害群之馬，並非指所有神徒，由於「粉絲行為，偶像買單」，所以希望Anson Lo可以正視及教育自己粉絲！
投訴陸續有來 鏡粉燈牌太光影響表演者及觀眾
除了投訴有鏡粉開直播外，亦有入場觀眾在討論區開Post投訴鏡粉自私行為嚴重影響睇騷人士，以「請MIRROR的Fans Club入一入嚟」主題開po，指鏡粉的燈牌太光，不但影響觀眾，更完全浪費舞台效果，跪求「根本係鏡粉自己喺度鬥，唔尊重其他人更唔識尊重台上十二人」，引起激烈討論，有不少感到身受的入場觀眾紛紛留言「依家影大頭後面全部開晒燈，無晒舞台效果」、「第一次睇騷被啲Fans燈牌搞到成個場咁肉酸，完全浪費晒舞台設計」、「根本係大家鬥疊馬，唔係為件事好唔好睇！」等。
錯在MIRROR官方手燈$360太貴？﹗
有網民指還有十一場騷，希望MIRROR及其公司正視粉絲燈牌太光的問題，又指會對MIRROR有危險：「啲燈牌光到同舞台燈撞晒，舞台機關咁多，佢哋係台上面會睇錯」、「光到整盲MIRROR」、「坦白講MIRROR只會唯粉，點會得罪啲粉絲」、「大會出咗支螢光捧，好似五月天咁會全場跟住變色，依家完全冇呢個效果﹗」、「鬼叫支螢光捧搶錢咩成三百幾蚊，五月天嗰支幾十蚊﹗」、「原來係自己一手造成」、「唔好話我國去其他國家要教禮儀，鏡粉去睇騷都要教吓佢哋睇騷的禮儀啦，咁鬼自私」等等。
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