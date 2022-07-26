MIRROR演唱會有鏡粉犯禁惹投訴 其中一班Fans成「害群之最」？

萬眾期待的MIRROR演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》已於本周一（25日）開鑼，迅速成為全城熱話，但卻 有不少入場觀眾狂數鏡粉睇騷惡行，特別係其中一個成員的Fans Club更被直斥行為犯法，影衰自己偶像！