MIRROR演唱會｜AK同演唱會監製連環放負惹恐慌 粉絲擔心演唱會機關又出事
MIRROR演唱會｜AK黑story嚇親fans
副隊長AK（江𤒹生）昨晚（8日）突然在社交平台上載一張全黑相，而且並未加以說明。不過疑似放負的限時動態就引起粉絲熱議，令大家十分擔心是否演唱會踩台不順利。粉絲紛紛聯想起前年（2022年）開show前的相同情況，更寫道：「其實我係想去睇佢12個表演，唔係想睇舞台效果…」、「執下走位有少少隊形變動都可以好好睇㗎」、「我寧願零機關，都唔想又有咩意外」。
MIRROR演唱會｜監製莊少榮連環放負求順利
而演唱會的監製莊少榮亦在同日在社交平台放負，他先是在限時動態寫上「唉」一字，隨後又寫出「XXXXX」，不過均為加以說明。而在凌晨3點左右，莊少榮再次更新限時動態，並表示：「每日，盡力而為。希望，一切順利。一定要集中精神，亦要爭取時間好好休息。Goodnight！」令一眾粉絲不禁猜測演唱會彩排是否出現了問題。
MIRROR演唱會｜Edan限時動態未見搭台
昨晚成員Edan（呂爵安）亦在社交平台分享了踩台相，不過之後就沒有再作任何更新。Edan分享的照片可見演唱會的舞台尚未搭起，亦未有透露任何會使用的機關。
Mirror紅館演唱會疑綵排出意外舞蹈員黑畫面抗議 AK出面調停證實亂局？
MIRROR2022年的紅館演唱會表演的舞台機關眾多，當時據知情人士透露，眾人需等所有機關搭好才能開始綵排。加上演唱會的流程仍然未定，一眾表演人員的綵排的時間其實不多。據了解，由於有在場工作人員大意，機關常有開錯掣的情況，導致意外頻生，也令綵排多次中斷，有份參與表演的工作人員坦言「直情驚啲機關搞到會再有人出事。」
AK默認出意外
AK（江𤒹生）則於社交媒體IG連出兩PO安撫眾舞蹈員︰「致所有dancer，每場表演你們都使出渾身解數在我們背後支持住我哋，沒有你們演唱會一定失色不少。在我心中，你們也是主角，一齊加油，我哋有全港最優秀嘅舞者，一齊完成呢個騷。AK亦默認昨日出了意外，形容是人為問題︰「第一次係意外，第二次係大意，第三次係疏忽。」Stanley亦上載MIRROR的海報留言說︰「一定要順順利利，平平安安！」姜濤同樣在限時動態希望眾人可以平安，但很快便刪除。至於經理人兼演唱會導演的花姐則一如以往以黑底白字寫下當日心情︰「明天大家一起努力。」
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