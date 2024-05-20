MIRROR演唱會｜姜濤大方自嘲玩黑圖放題零偶包 AL首回應連環story談妝容事件
MIRROR演唱會｜Alton爆笑稱甩鞋係彩蛋
Alton（王智德）在孖AK（江𤒹生）以及Lokman（楊樂文）表演歌曲Rebound時意外甩鞋，不過Alton就超快速執生，淡定著返好鞋之後繼續演出。Alton事後接受訪問亦搞笑表示：「諗住最後一場搞吓新意思，好彩對襪都靚仔嘅」當記者問到係唔係腳細咗時，Alton再次幽默大師上身稱：「啱啱個係特技嚟」「彩蛋嚟，尾場專屬」
MIRROR演唱會｜Stanley爆喊唱唔到歌
Stanley（邱士縉）在獻唱歌曲來不及時爆喊，雖然Stanley嘗試控制情緒，但係仍然係喊到唱唔到，最後由現場fans大合唱齊齊完成歌曲。Stanley接受訪問時表示：「因為我好少睇後面個wall，我又好想睇吓，更住望咗兩眼就搞唔掂。」對於不停打自己心口的舉動，Stannley就表示：「因為我好想自己唔好喊，觀眾唔係畀錢嚟睇我喊嘛」亦表示fans的大合唱都令自己十分感動：「我超感動，跟住再喊得勁啲」
MIRROR演唱會｜Edan自爆跳前傳甩step
澳門站終極尾場的彩蛋喺12子經典重現，齊齊再跳《全民造星I》的主題曲前傳。不過Edan（呂爵安）就似乎係太耐冇跳唔記得，甩step後仲嚇一嚇即刻偷望其他成員，場面十分搞笑！而edan接受訪問時都自首跳錯：「我甩咗」，不過Edan就解釋跳錯的原因：「我太感觸喇，太激動」「我覺得今日成個感覺，可能真係尾場，歷經差唔多半年，由香港開始，好似冇盡頭咁，但係眨吓眼又完喇喎」但係就被身旁的Ian（陳卓賢）搞笑踢爆：「佢一時唔記得個step！」
MIRROR演唱會｜姜濤大方玩黑圖放題
姜濤日前將自己的IG頭像換成自己的黑圖，之後仲連環在限時動態大玩黑圖放題，引起不少網民的關注。姜濤就大方表示：「大家開心咪得囉」，完全唔介意po黑圖！而當記者問到：「係唔係覺得嗰個已經係巔峰喇？」Stanley就爆笑搶答：「可以再創嘅，就我就希望你唔好再創啦，依家keep得唔錯啦」，姜濤更稱：「我諗住嚟緊呢半年都係咁（IG頭像）」，認真冇偶包！
MIRROR演唱會｜Anson Lo首度回應盧覓雪狠批濃妝爭議
盧覓雪早前在電台節目中指Anson Lo（盧瀚霆）的妝容太濃，過火言論令不少fans大感憤怒，而Anson Lo事後亦在社交平台連環出story不點名回應。昨日Anson Lo接受訪問時就大方表示：「安慰吓自己fans，唔想佢哋咁唔開心啦」「專注返喺自己鍾意嘅嘢，同埋化妝係我自己不嬲都鍾意嘅嘢，所以揀啱場合去化，同埋素顏、濃妝、淡妝都冇咩所謂，總之自己鍾意，冇傷害任何人咁就ok囉」