MIRROR演唱會｜MakerVille列5大原因為沉默解畫 網民繼續鬧主辦無誠意

今年7月份MIRROR紅館演唱會第四場發生嚴重意外，一個吊於高空的螢光幕突然倒冧，壓倒兩名舞蹈員。及後政府發出聲明要求腰斬餘下8場演唱會，事件發展至今超過兩個月，除了政府遲遲未公布之外，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟其龜縮態度及表現沉默，今日（7/10）終發聲明交代事件。該聲明列出5大原因去過解釋沉默理由及希望觀眾繼續守護MIRROR。